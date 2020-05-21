Нефтяное ралли: почему рубль стремительно укрепляется

Российский рубль стремится выйти на уровень, на котором он находился в начале марта – до развала сделки ОПЕК+. 21 мая к полудню на Московской бирже курс отечественной валюты вырос до 70,64 за доллар и 77,52 за евро.

Реклама

Большинство опрошенных «Газетой.Ru» экспертов уверены, что основная причина роста курса рубля — нефтяное ралли. На 15:41 мск июльский фьючерсный контракт Brent на лондонской бирже ICE стоил $36,6 (+2,3%) за баррель, а WTI – $34,19 (+2%).

Серьезную поддержку рублю оказал и налоговый фактор. В понедельник, 25 мая, российские нефтяники будут выплачивать НДПИ — для этого они меняют иностранную валюту, повышая спрос на рубли.

«На руку играет налоговый фактор. Совокупный объем уплаты НДПИ и экспортных пошлин составит 150-160 млрд рублей по итогам прошлого месяца. К тому же рублю в текущей ситуации оказывают уже традиционно поддержку слабый спрос на импорт и ожидания дальнейшего роста цен на нефть на мировых рынках на фоне выхода из карантина», — рассказал «Газете.Ru» руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов полагает, что всемирная паника по поводу экономических потрясений из-за пандемии COVID-19 постепенно сходит на нет, а значит

инвесторы активнее вкладываются в более рисковые активы, среди которых — российские ценные бумаги.

Так, 20 мая был зафиксирован рекордный уровень заимствований в рамках одного дня на аукционе ОФЗ, проведенном Минфином, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. Тогда ведомству удалось разместить облигации на 170 млрд рублей.

«Успешным аукционам способствовали ожидания резкого снижения ставки Банка России на предстоящем в июне заседании, скорый запуск программы долгосрочного репо от ЦБ, а также данные об инфляции за предыдущую неделю», – сообщает издание со ссылкой на аналитиков »Нордеа Банка».

Сказывается и бюджетное правило, в рамках которого Банк России продает валюту на открытом рынке при цене нефти Urals ниже $42,2 за баррель. 19 мая регулятор реализовал валюты с расчетами «завтра» на $11,3 млрд. По словам главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого, на которого ссылается РБК, эта мера «обеспечивает общую макроэкономическую стабильность и снижает чувствительность рубля и российской экономики к колебаниям цен на нефть».

В совокупности этот и остальные факторы позволяют рассчитывать на движение рубля к психологически важной отметке: 70 рублей за доллар.

«Доллар продолжает тестировать уровень 70,7 рубля. По нашему мнению, сегодня доллару удастся пробить уровень, — говорит Валерий Емельянов. — Падение может закончиться стабилизацией в диапазоне 70-70,5 рублей за единицу. Евро сегодня относительно стабилен к доллару, поэтому по инерции продолжает в паре с рублем сползать вниз вместе с валютой США».

Схожее мнение выразил Александр Разуваев из ИАЦ «Альпари». Он считает, что к началу лета рубль закрепится на уровне 70 за доллар и 77 за евро.

Сможет ли рубль в ближайшее время подорожать так, чтобы оказаться ниже отметки 70 за доллар, — вопрос спорный. Аналитики считают, что после нынешнего ралли эта важная отметка на время станет серьезным препятствием для дальнейшего укрепления отечественной валюты.

Дело в том, что существенных факторов для дальнейшего роста рубля пока нет, и остается вероятность коррекции обратно к уровню 72 за доллар, пояснил РБК аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

Ранее заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова в комментарии «Газете.Ru» предположила, что укрепиться до 69 рублей за доллар российская валюта может только в том случае, если нефтяные котировки продолжат расти в сторону $40 за баррель.