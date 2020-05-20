«Спасают своих»: почему до бизнеса не доходит поддержка

42,9% предпринимателей хотели воспользоваться предложенными государством мерами поддержки, но не смогли, следует из результатов опроса аналитического центра «Синергия», который проводился в рамках онлайн-форума для бизнесменов. Результаты есть у «Газеты.Ru». Большинство респондентов опроса имеют бизнес в сфере ритейла, туризма и производства — по 21,4% в каждой отрасли. Остальные принявшие участие в опросе предприниматели занимаются бизнесом в сфере логистики, консалтинга и предоставления косметических услуг. Более 70% респондентов заявили, что в пандемию прибыль их компаний сократилась более чем наполовину.

Реклама

В том виде, в котором меры поддержки существуют в данный момент, ими не смогут воспользоваться более 50% предпринимателей, сообщил «Газете.Ru» член генерального совета «Деловой России» Павел Гагарин. По словам эксперта, из нескольких пакетов мер безусловно работает лишь помощь президента самозанятым, возвращение налогов за 2019 год. Согласно оценкам Гагарина, в общей сложности такая помощь обойдется государству в сравнительно небольшую сумму — не более чем 12 млрд рублей.

Все остальное, как отмечает эксперт, работает с большими оговорками.

«При красивом декларировании сама помощь мало до кого дойдет. Реальная позиция государства совершенно другая. В первую очередь, оно будет спасать своих, системообразующие предприятия. А если малый бизнес погибнет — ничего, народ построит новый»,

— рассуждает Гагарин, отмечая, что Центробанк еще 20 марта разработал специальные указания для кредитных организаций, как правильно отказывать в выдаче обещанных беспроцентных кредитов вплоть до угроз бесконечными проверками.

Эксперт обращает внимание на «казуистичность» законодательства и отмечает, что поддержки можно лишиться из-за несоответствия требованиям одной буквы. Об этом говорит и президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

«Когда принимается какое-то положение, в нем всегда существует множество оговорок. Субсидии на получение выплат в размере МРОТ натыкаются на Бюджетный кодекс, где говорится о том, что субсидии не могут получать предприятия, которые реализуют подакцизный товар, — говорит Игорь Бухаров. — При том, что все вместе взятые отели и рестораны продают лишь всего 3% алкоголя, по этой причине данной мерой поддержки воспользоваться они не могут».

Гагарин из «Деловой России» также приводит пример с несовпадением ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности). У ряда компаний указанный в документах основной ОКВЭД отличается от кода по фактической деятельности. Зачастую по основному ОКВЭД компания не попадает в перечень пострадавших отраслей, хоть и по сути к ним относится.

«Если в ОКВЭД указано не «гостиничная деятельность», а «прочие виды деятельности и гостиничная», поддержка отелю не положена», — отмечает член генсовета «Деловой России».

Предприниматели сейчас задаются вопросом, а надо ли вообще открываться. Надо ли брать сейчас льготный кредит, смогут ли потом все потянуть, рассуждает Бухаров, говоря об особенно сложном положении ресторанов.

«Возобновить работу того же ресторана — это не фитнес-клуб, где достаточно просто открыть дверь, протереть тренажеры и совершить еще пару нехитрых манипуляций. Здесь нужно вернуть людей из отпуска или набрать новых, запустить и проверить оборудование, договориться с поставщиками, закупить продукты, наладить все рабочие процессы. Гостя всегда волнует лишь то, что у него в тарелке, сколько это стоит и как ты его обслуживаешь. Все эти бумажки ему не интересны. И если ему не понравится, он и сам больше не придет, и пожалуется другим», — говорит Бухаров, добавляя, что покупательская способность населения при этом упала, и когда люди снова начнут ходить по ресторанам с такой же частотой, как и раньше, — неизвестно.

Точно так же в сложившейся ситуации страдают и крупные предприниматели. Озвученные президентом и правительством РФ меры по большей части относятся либо к системообразующим предприятиям, либо к МСБ и тем самым не затрагивают огромный пласт компаний, не менее нуждающихся в поддержке.

«Мы каждый раз с надеждой слушаем про новые меры поддержки, но пока не смогли воспользоваться ни одной. Проблема в том, что мы застряли между МСП и системообразующими компаниями. Одни маленькие, им надо помочь, другие очень большие, и если они схлопнутся — появится слишком много безработных и прочие неприятные последствия. А то, что у нас «крупных», но не системообразующих, в общей массе — миллионы рабочих мест, кажется, не подсчитали»,

— сетует в разговоре с «Газетой.Ru» президент Baon Илья Ярошенко. Он подчеркивает, что сейчас компания находится в такой ситуации, когда выручка магазинов в течение двух месяцев равна нулю.

«Сейчас выжить – это не нагенерить компании огромных долгов, от которых уже невозможно будет оправиться. А текущие платежи по налогам, зарплатам, арендам никто не отменял. Без господдержки очень сложно сохранить бизнес. Развалить «простои» легко и быстро, а создавать потом рабочие места придется десятилетиями», — обращает внимание Ярошенко, добавляя, что меры поддержки звучат хорошо, но на деле не работают.

При этом даже попадание в реестр системообразующих предприятий не дает никаких гарантий.

Пока что компания не получила никакой поддержки, рассказал «Газете.Ru» президент Zenden Group Андрей Павлов.

«Мы вошли в список системообразующих компаний и, возможно, получим льготу по кредиту, однако неизвестно, как мы сможем им воспользоваться и сможем ли вообще. Кредит готовы дать, но на многие нужды мы просто не имеем права его использовать»,

— объясняет Павлов.

Предприниматель указывает, что в данный момент его крупный бизнес больше всего нуждается в снижении НДС.

«Не так страшны налоги, как разница в них. Разница между тем, какие налоги платит моя компания, а какие — мои конкуренты, которые могут воспользоваться льготами, становится критической», — резюмировал он.

Как показал проведенный «Синергией» опрос, 50% предпринимателей рискуют потерять бизнес, если дальше будут нести убытки, 42,9% опрошенных заявили о неготовности к дальнейшим убыткам, несмотря на способность в текущий момент оставаться на плаву, и только 7,1% предпринимателей готовы дальше нести потери. В ходе опроса представители бизнеса сошлись во мнении, что им нужна помощь государства в виде снятия изоляции и разрешения продолжать свою деятельность. Также предприниматели высказались о необходимости отмены торгового сбора и возвращения половины налогов за прошлый год, расширения перечня наиболее пострадавших отраслей бизнеса, выдачи субсидии с привязкой к изменению выручки и помощи предприятиям с оплатой аренды.