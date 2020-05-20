Второй раунд: что может сорвать сделку ОПЕК+

Сокращение добычи нефти у ключевых мировых поставщиков вызвало оптимистичные настроения на рынке, и котировки фьючерсных контрактов на будущие поставки начали расти.

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Главный вклад внесли участники сделки ОПЕК+, в основном Россия и Саудовская Аравия. В середине апреля страны, входящие в картель, и еще несколько государств договорились убрать с рынка 9,7 млн баррелей в сутки, чтобы сократить дисбаланс спроса и предложения.

Но эксперты опасаются: рост котировок в результате сделки может привести к тому, что мировые лидеры в области нефтедобычи снова начнут бурить скважины в надежде компенсировать прошлые убытки.

Так, немецкое издание Handelsblatt в своей статье (перевод опубликован на портале «ИноСМИ») напоминает, что Россия десятилетиями старалась добывать как можно больше нефти, игнорируя ОПЕК, и всегда пользовалась ситуацией, когда Саудовская Аравия сокращала добычу ради выравнивания баланса спроса и предложения на мировом рынке.

Нынешнее сокращение добычи нефти в России (на 18% — до 8,5 млн баррелей в сутки) — первое с момента обвала рубля в 1998-м году, поясняют авторы статьи.

При этом Эр-Рияд, объявивший в середине мая о дополнительном сокращении добычи на 1 млн баррелей (к нему присоединились ОАЭ и Кувейт), продолжает настаивать на том, что Москва должна последовать его примеру и взять на себя дополнительные обязательства.

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», сошлись во мнении, что угроза срыва сделки ОПЕК+ весьма существенна. «Шансы на то, что кто-то из ключевых игроков решит не исполнять условия сделки и превысит суточные объемы добычи, очень велики. Почти все участники картеля в разное время нарушали условия соглашения, и это сбивало рыночный баланс», — рассказала старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Более того, по мнению Бодровой, Россия не сможет дальше снижать добычу, поскольку в нынешних договоренностях в рамках ОПЕК+ страна отталкивается от низких отметок, в то время как Эр-Рияд снижает выкачку нефти после ее недавнего повышения.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович добавил, что будущее нефтяного рынка сильно зависит и от других игроков. Он напомнил, что обязательным условием для роста спроса на нефть остается возобновление авиаперевозок между странами, а в условиях искусственного снижения объемов нефтедобычи и сохранении карантинных мер могут найтись те, кто захочет на этом быстро заработать.

В качестве примера эксперт назвал США – несколько авторитетных изданий (в том числе Bloomberg) уже писали о том, что некоторые американские компании возобновили добычу нефти, хотя те впоследствии опровергли эту информацию и обвинили журналистов в распространении фейков.

Инвестиционный провал

Даже если второго витка «нефтяных войн» не будет, эксперты серьезно опасаются за финансовое состояние и дальнейшие перспективы отечественных нефтяных компаний. Конкретные цифры станут известны после публикации квартальных отчетов, но косвенные признаки не дают поводов для оптимизма. В качестве одного из таких сигналов Станислав Митрахович назвал

падение числа заявок на экспортные отгрузки нефти в российских портах на 50%.

«Понятно, что основная часть нашей экспортной нефти идет по трубопроводам, но эта цифра в любом случае говорит о серьезном снижении ожиданий от внешних поставок», – пояснил эксперт.

Анна Бодрова из ИАЦ «Альпари» напомнила, что при цене Brent на уровне $15 предприятия находятся на грани выживания, а в коридоре $20-40 (в котором, как ожидается, закрепятся цены текущего года) они смогут качать и продавать нефть только ради сохранения бизнеса — ни о каких доходах речь в этом случае не идет.

Специалисты также ждут проблем с потенциальным восстановлением добычи в России, когда цены вернутся к докризисный уровню. Станислав Митрахович напомнил, что значительная часть российских скважин расположена в регионах с достаточно суровым климатом и при нынешних технологиях их открытие может обойтись в немалую сумму. А Handelsblatt цитирует Екатерину Грушевенко из Центра энергетики московской Школы управления «Сколково»: она считает, что России придется расплачиваться за слишком высокие налоги для нефтяных концернов, из-за которых у них не было стимулов для инвестиций в актуальные технологии по добыче.

Еще одна проблема, по мнению журналистов немецкого издания, — устаревшие месторождения в Западной Сибири, где извлекается половина российской нефти. Их интенсивно эксплуатируют еще с советских времен, и нефти там осталось не так много.

Для того чтобы развивать новые, нужны серьезные инвестиции, но убытки из-за дешевой нефти привели к тому, что многие компании уже начали сокращать планы по расширению производства.

Станислав Митрахович добавил, что в сложившихся обстоятельствах России придется отложить перспективные, но очень дорогие и сложные проекты по развитию нефтедобычи в Арктике: сейчас об их рентабельности не может быть и речи. Надеяться на широкую господдержку нефтяникам тоже не стоит, считает он.