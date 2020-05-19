Выход из ограничений: почему буксует малый бизнес

Оборот малого и среднего бизнеса (МСБ) показал очень медленный рост, несмотря на смягчение ограничительных мер в некоторых регионах. По данным оператора онлайн-касс «Эвотор», оборот торговых точек МСБ за неделю с 11 по 17 мая вырос всего на 10 процентных пунктов относительно прошлой недели, когда еще действовали все ограничения.

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С 12 мая во многих регионах смягчили связанные с пандемией коронавируса ограничительные меры: разрешили работать магазинам непродовольственных товаров, стоматологиям, салонам красоты, химчисткам и прочим предприятиям из сферы услуг. Так, по данным «Эвотора», доля работающих торговых точек МСБ на прошлой неделе составила 57,5% от начала марта, прибавив за неделю всего 6,1 процентного пункта. Торговый оборот МСБ вырос на 10 процентных пунктов до 60% относительно начала марта.

В Москве доля работающих предприятий на неделе составила 30,5% от докризисной (+4,1 п.п. за неделю). Почти на столько же, 30,4%, вырос торговый оборот (+ 9 п.п.). В Санкт-Петербурге доля работающих торговых точек МСБ выросла чуть больше, до 40% (+4 п.п.), торговый оборот — до 42,6% (+9,4 п.п.).

«Оборот малого и среднего бизнеса восстанавливается очень медленно. Несмотря на то, что продуктовому ритейлу, табачным киоскам, алкомаркетам и аптекам не запрещали работать, офлайн-продажи в этом сегменте упали из-за значительного снижения покупательского трафика»,

— говорит «Газете.Ru» генеральный директор «Эвотор» Андрей Романенко.

Восстановление деловой активности компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) вряд ли следует признать быстрым, соглашается главный экономист информационно-аналитического центра «ТелеТрейд» Марк Гойхман. Он обращает внимание на тот факт, что достижение 60% оборота торговли МСБ по сравнению с мартом включает и продовольственные товары, которые менее всего потеряли покупателей.

Смягчение ограничительных мер в ряде регионов увеличило оборот стоматологических клиник до 46,8% (+13,3 п.п.), салонов красоты ― до 31,4% (+7,7 п.п.), химчисток ― до 56,4% (+20,1 п.п.), домов быта ― до 54,8% (+15 п.п.), магазинов косметики ― до 38,4% (+12,7 п.п.), одежды ― до 33,1% (+12,2 п.п.), обуви ― до 33,5% (+10,3 п.п.), ювелирных магазинов ― до 29,6% (+8,8 п.п.).

Объемы в большинстве случаев восстановились лишь на треть или половину прежних. Не очень помогает пока даже отложенный спрос, накопившийся во время самоизоляции, например, на стоматологию, парикмахерские, химчистку и дома быта и прочее, отмечает Марк Гойхман.

«Это может говорить о том, что значительная часть компаний просто не выйдет из кризиса, прекратит существование. У «выживших» процесс восстановления займет месяцы из-за общего сокращения доходов населения и уменьшения спроса», — считает эксперт.

Заведующая кафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия» Галина Чернухина поясняет, что проблемы малого и среднего бизнеса в текущей ситуации усугубляются обострившейся конкуренцией. По ее словам, нишу розничной торговли заняли крупные игроки, которые существенно поменяли правила игры на товарных рынках, начиная модернизировать стратегию поведения и предпринимать разные тактические действия.

«Так, малый бизнес, который более весомо представлен в торговле, попросту не выдерживает с ними конкуренции. Тот же продуктовый ритейл вытеснил практически полностью малый бизнес», — говорит эксперт.

Пандемия во многом повлияла и на модель поведения потребителей. Галина Чернухина отмечает, что россияне значительно меньше времени стали уделять шопинговым и импульсивным покупкам, что обусловлено весьма «поскромневшими» доходами и стремлением сэкономить на «черный день».

«В то же время ожидание черных будней и определенная тревога в обществе побуждают покупателей осуществлять запланированные ранее покупки в секторе ритейла. И этот фактор способствует росту товарооборота. Но, понятно, что динамика тут гораздо скромнее», — рассуждает Чернухина.

Генеральный директор «Эвотор» уверен, что даже если в июне ослабят ограничения в работе бизнеса во всех регионах, выручка не вернется к докризисным показателям: до изобретения вакцины люди будут меньше посещать магазины, трафик в торговых точках будут искусственно ограничивать для соблюдения безопасности, говорит эксперт.

«Кроме того, из-за снижения доходов, роста безработицы и экономической неопределенности россияне будут экономить. Покупка товаров в период самоизоляции частично перетекла в онлайн, после открытия офлайновых магазинов многие продолжат покупать в онлайне», — прогнозирует Андрей Романенко.

По всей видимости, выход на прежние позиции показателя товарооборота для торговли в ближайшей и среднесрочной перспективе недостижим, считает Галина Чернухина.

«Более того, отказаться от сверхприбылей и занять нужную нишу в офлайн-торговле малым предприятиям будет не под силу. И если какие-то единичные компании и смогут получить поддержку государства и устоять, то большая часть торговых точек попросту не сможет открыться после пандемии»,

— уверяет эксперт.

По ее словам, перспективнее в данный момент кажется интернет-торговля, особенно продажа товаров через Instagram. Причеем исчезает необходимость открывать свой магазин. Коммерчески выгоднее настроить грамотный таргет в соцсетях, зарегистрироваться и начать продавать через маркетплейсы, интернет-магазины партнеров, резюмирует эксперт.