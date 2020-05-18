Карантин не поможет: что мешает «зеленым» технологиям

Kрупнейшие европейские нефтегазовые компании перенаправили большую часть своих денежных средств на проекты в области «зеленой» энергетики, сообщило 18 мая агентство Reuters.

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По подсчетам агентства, пять крупнейших европейских производителей — BP, Shell, Total, Eni и Equinor — фокусируются на сокращении инвестиций в нефтегаз и делают ставку на возобновляемую и низкоуглеродную промышленность.

Руководители опрошенных агентством компаний и инвесторы говорят, что после пандемии ожидают пика спроса на ископаемое топливо раньше, чем предполагалось ранее. В то же время они ожидают, что власти Евросоюза по окончании пандемии и выхода экономики из кризиса будут развивать экономические стимулы для развития «зеленой энергии», чтобы соответствовать договоренностям Парижского соглашения об ограничении углеродных выбросов.

Миллиарды долларов на «зеленые технологии»

Например, British Petroleum намерена сохранить свои ранее запланированные расходы в размере $500 млн на низкоуглеродные инициативы в этом году. Но при этом британская компания сократит остальные расходы на 20%, заявил ранее финансовый директор BP Мюррей Аучинклос.

«Гендиректор Shell Бен ван Бёрден заявил журналистам во время телефонной конференции 30 апреля, что он также хочет «избавить» подразделение New Energy, которое специализируется на возобновляемых источниках энергии и низкоуглеродных технологиях, от значительного сокращения бюджета», — сообщает Reuters.

Total планирует потратить ранее запланированные $1,5-2 млрд на бизнес, имеющий низкий уровень выбросов углерода, несмотря на то, что общие расходы на 2020 год сократятся на $3-15 млрд.

Equinor и Eni также выразили приверженность своим планам перехода на экологически чистую энергию, сообщает агентство.

Впрочем, как подсчитал Reuters, инвестиции в возобновляемые источники энергии и низкоуглеродные технологии для пяти крупнейших нефтяных компаний Европы составляют не более 15% от общего объема инвестиций.

Сторонники «зеленых» технологий заставляют нефтяников и газовиков делать больше в этом направлении. Некоторые инвесторы считают, что инициативы пяти компаний не соответствуют целям Парижского соглашения, непонятно, где они найдут средства на инвестиции в «зеленые» технологии в соответствии с их заявлениями.

Трансатлантический разлом

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен недавно пообещала сделать климатическую политику «двигателем восстановления», но по ту сторону Атлантики ситуация с инвестициями в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) неудовлетворительная, считает агентство. Крупнейшие американские нефтегазовые компании идут другим путем и поддерживаются в этом своим правительством, которое одобряет расширение производства ископаемого топлива.

Гендиректор Chevron Майк Вирт заявил инвесторам 1 мая, что ожидает восстановления спроса на нефть и газ после пандемии коронавируса. «Мир в ближайшее время не будет готов к переходу на другие источники энергии в значительной степени», — цитирует Reuters главу компании.

Гендиректор Exxon Mobil Даррен Вудс повторил эту точку зрения в разговоре с аналитиками: «Я знаю, что существует много разных взглядов на будущее, но я хочу уточнить, как мы его видим: долгосрочные основы нашего бизнеса не изменились».

Администрация президента США Дональда Трампа, как известно, ставит под сомнение теорию об изменении климата и решила вывести страну из Парижского климатического соглашения, сославшись на экономические издержки. «Администрация также рассматривает способы многомиллиардной поддержки своего нефтегазового сектора через налоговые льготы, чтобы сохранить отрасль, которая быстро росла в течение последнего десятилетия», — напоминает агентство.

Reuters приводит диаметрально противоположные мнения аналитиков относительно того, чей подход к ВИЭ окажется прагматичнее. Непонятно, кто окажется победителем в этой гонке инвестстратегий.

Российские компании ТЭК предпочитают не комментировать тему альтернативных технологий. «Без комментариев», — сообщили «Газете.Ru» начальник департамента - пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов и пресс-секретарь и вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Все дело в финансовой удавке

В споре сторонников и противников ВИЭ прав каждый, но прав исключительно по-своему, отмечает шеф-аналитик «ТелеТрейд» Петр Пушкарев. Европейские нефтегазовые корпорации вкладываются в альтернативные технологии не только по этическим соображениям, а потому что на их шее финансовая удавка. «С тех пор как европейские правительства осознанно связали свои энергетические сектора обязательствами в рамках Парижского соглашения по снижению углеродных выбросов, нарушение этого соглашения стоит больших денег, штрафов. Соответственно, для европейцев эффективно и даже финансово необходимо заниматься «зелеными» технологиями, чтобы не платить за квоты, а для американских компаний такой проблемы нет», — уточняет эксперт.

Но в России ситуация иная. «По выбросам мы имеем еще и существенный запас, наши выбросы недотягивают до использования квот, так что Россия может торговать своими квотами, продавая их другим странам, чей уровень выбросов выше. Поэтому гигантской потребности инвестировать в «зеленые» технологии у российских нефтяников нет», — говорит Пушкарев.

В обычных условиях, пока нефть котировалась высоко, игра в ВИЭ для России просто не стоила свеч, добавляет Пушкарев. Но сейчас, когда и-за пандемии нефтяные цены обвалились и нерентабельно вкладываться только в добычу, на рынке и без того затоваривание, есть возможность направить деньги на другие проекты, инвестировать в доработку современных технологий, снижающих выбросы, чтобы и экологию улучшить, и одновременно попытаться заработать на продаже квот, пользуясь моментом, обращает внимание эксперт.

Проблема в том, что ситуация, благоприятная для альтернативных источников энергии, скорее всего, продлится недолго.

«Быстрого восстановления цен в нефти в перспективе ближайшего года, вероятно, не будет, однако к концу 2020 года ценовая конъюнктура может восстановиться до уровней, близких к $40, и продолжить постепенное восстановление в перспективе 2021 года», — прогнозирует экономист «БКС Премьер» Антон Покатович.

Электрокары не спасут экономику

У нефтегазовых компаний впереди будут непростой выбор. Образно говоря, дилемма выглядит так: «Спрос на нефть со стороны традиционной автомобильной отрасли будет восстанавливаться, в то время как рост доли рынка «электрокаров» будет оставаться сдержанным», — говорит Покатович.

Центр развития НИУ ВШЭ, опросив 28 российских и зарубежных экспертов, отмечает, что большинство из них демонстрируют оптимизм относительно востребованности углеводородов в ближайшие годы. По крайней мере, на российском рынке. Экономика России будет восстанавливаться, хотя рост составит всего 2% ВВП, тем не менее потребность в традиционных источниках энергии вырастет.

«Несмотря на резкое падение нефтяных цен и текущий низкий спрос на нефть, консенсус-прогноз предполагает, что к 2022 году цена на нефть Urals вновь достигнет $50 за барр. и останется на этом, более или менее комфортном для России уровне в последующие годы», — говорится в консенсус-прогнозе ВШЭ на основе опроса.

В ближайшее десятилетие в России если где и будут востребованы относительно чистые технологии, так это Арктика, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Арктику хотят оставить чистой. И по этому поводу нет разногласий ни у России, ни у других государств арктической зоны.

«Зеленая повестка» для России, конечно же, вынужденная, невыгодная, но в Арктике, при освоении Северного морского пути она может оказаться востребованной. Здесь могут ходить суда, имеющие энергетические установки, работающие на сжиженном природном газе или атоме, что минимизирует вред окружающей среде», — заключает эксперт.