«Идея была неудачной»: как урежут накопительную пенсию

Минтруд подготовил законопроект «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год», сообщают «Известия» со ссылкой на документ. Согласно законопроекту, со следующего года период расчета выплаты накопительной части пенсии для россиян вырастет с 258 до 264 месяцев, или до 22 лет. На это время разделится сумма всех накопительных отчислений, которые граждане смогут получать с даты наступления пенсионного возраста (55 лет у женщин и 60 — у мужчин). К примеру, при зарплате в 100 тыс. рублей ежемесячно выплата пенсионерам составит 378 рублей, в случае 1 млн — 3,78 тыс. рублей. В 2020 году эти суммы составили бы 387 рублей и 3,87 тыс. рублей соответственно.

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«Показатель «ожидаемый период выплаты» используется при расчете только накопительной пенсии. Продолжительность ожидаемого периода ее выплаты ежегодно определяется федеральным законом на основании официальных статистических данных. В соответствии с произведенными на основании данных Росстата расчетами ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2021 год составит 264 месяца (22 года)», — цитирует заявление пресс-службы Минтруда.

В пояснении к законопроекту Минтруд, ссылаясь на данные Федеральной службы госстатистики за 2019 год, заявляет, что численность россиян мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет составила 919 675 и 1 027 283 человека соответственно. Таким образом срок жизни россиян после достижения пенсии составил 16,86 и 26,56 лет.

Какого-либо риска в том, что россияне не успеют получить накопительную пенсию в министерстве не видят.

Отмечается, что у граждан есть право забрать сразу же всю сумму накопительной пенсии либо передать ее по наследству, для чего потребуется составить заявление.

«На размер страховой пенсии размер накопительной части пенсии не влияет. Размер страховой пенсии устанавливается государством, исходя из стажа и размеров пенсионных отчислений гражданина», — пояснили в пресс-службе Минтруда.

Однако же получить единовременную выплату накопительной части пенсии отнюдь не так просто, для этого нужно совпасть ряду параметров. Прежде всего, должен наступить пенсионный возраст, а общее число накоплений при расчете на ежемесячную выплату должна составлять меньше 5% от назначенной гражданину страховой пенсии.

Впрочем, в России срок выплат накопительных пенсий повышается на протяжении последних четырех лет. С 2016 года он вырос уже на 30 месяцев.

Депутаты «Единой России» хоть и не считают накопительную пенсионную систему эффективной, но законопроект Минтруда поддержать готовы.

«Сама идея с накопительной пенсией была неудачной. Просто государство в этой ситуации выполняет свои обязательства. Поэтому сам подход, который демонстрирует Минтруд, разработавший этот законопроект, оправдан», — цитируют «Известия» первого зампреда комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.

Парламентарий убежден, что россияне в любом случае смогут получить средства, которые они накопили, или же передать их своим наследникам.

В других фракциях Госдумы полагают, что новый документ нацелен лишь на сокращение выплат государством.

«Создается опасность того, что сама доля накопительной пенсии уменьшится до критического минимума.

Причем очевидно, что не все граждане доживают до цифр, указанных в документе. Поэтому вопрос о том, что все смогут получить свои деньги, на мой взгляд, не совсем однозначен. Кто-то, например, просто может не успеть написать завещание. От этой системы нам вообще надо отказаться», — заметил по этому поводу первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

Аналогичное мнение высказал зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов. По его словам, чем больше период выплаты, тем меньше накопительная пенсия, потому что накопленная сумма делится на число месяцев.

«Есть граждане, которые могут получить единоразовую выплату, но там есть свои условия. Если человек под них не попадает, он получает пенсию в течение своей жизни. Мы за это голосовать не будем», — заявил Нилов.

Зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов поставил под сомнение данные о возросшей продолжительности россиян, приведенные в пояснительной записке к законопроекту. В среднем люди России живут 72,9 года, напомнил он. Минздрав приводит другие цифры — 73,4 года, что является историческим максимумом.