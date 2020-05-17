Три критерия: в Подмосковье анонсировали выход из ограничений

С понедельника Московская область будет соответствовать трем критериям, которые нужны для частичного запуска предприятий и производства. Как сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева, открывать «сразу все» власти не имеют права.

«Есть три показателя, которые позволяют нам запустить экономику, определенные части экономики: коэффициент распространения должен быть меньше единицы. Второе — достаточный уровень тестирования, у нас все в порядке. И должно быть 50% свободных коек, мы койки запускаем каждый день», — отметил глава Подмосковья.

По словам Воробьева, сначала, скорее всего, будут запущены промышленные и перерабатывающие предприятия области, в том числе и строительные объекты.

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Пресс-служба губернатора Подмосковья ранее сообщала, что с 18 мая — это как раз понедельник — в области будут готовы возобновить работу более 2 тыс. промышленных предприятий и более 600 строек. Вернуться к работе смогут четверть миллиона человек.

Компании, возобновляющие производство, должны при этом соответствовать санитарным стандартам, которые разработало правительство МО. Кроме того, если коэффициент заболеваемости в Подмосковье снизится, то ограничения будут снимать и в других отраслях экономики.

Напомним, в Московской области из-за коронавируса еще 13 марта был введен режим повышенной готовности. Власти запретили проведение массовых мероприятий, чтобы снизить темпы распространения COVID-19.

С 29 марта в Подмосковье ввели режим всеобщей самоизоляции, а с 15 апреля — режим цифровых пропусков для перемещения по региону. По последним данным, в области выявлено 26 462 случая коронавируса.

Как сообщает телеканал «360», правительство Подмосковья получило несколько сотен заявок от предприятий о готовности возобновить производство.

«Еще столько же уведомлений ожидается до конца недели — к началу поэтапного снятия ограничений в области будут готовы запустить около 800 заводов», — сказал зампред правительства региона Вадим Хромов.

Он подчеркнул, что в Московской области сейчас работает порядка тысячи промышленных предприятий, однако лишь по экстренным заказам, а не в полном объеме.

«Возобновляющие деятельность предприятия тоже еще не везде смогут полностью загрузить свои производственные мощности. В связи с тем, что в области сохраняются ограничения на работу магазинов, где продают товары не первой необходимости, пока что взрывного роста промышленных заказов не ожидается», — добавил чиновник.

Планировалось, что компании, выпускающие мебель, технику, текстильные, бумажные или металлические изделия, вернутся к производству 12 мая — однако, чтобы подготовить все условия для обеспечения безопасности сотрудников, срок решено было перенести на неделю вперед.

15 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с представителями бизнеса в формате видеоконференции. Также в совещании приняли участие руководители профильных министерств и ведомств.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы поддержки предпринимательства и возможность возобновления деятельности в период распространения COVID-19. «Впереди еще несколько дней, мы должны посмотреть, как будет складываться ситуация. Окончательное

решение примем не сегодня, а накануне — исходя из рекомендаций главного санитарного врача и Минздрава», — подчеркнул руководитель Подмосковья.

На реализацию антикризисного плана в Московской области предусмотрено более 24 млрд рублей. Системообразующие предприятия могут воспользоваться льготным кредитом под 6 процентов, субъекты малого и среднего бизнеса — субсидией на выплату заработной платы или займом на 1 год по ставке 0 процентов в течение первых 6 месяцев и 4% годовых на оставшийся период. Кроме того, возможно подвергнуть реструктуризации взятые ранее кредиты.