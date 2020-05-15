Откладывать нечего: объемы сбережений россиян резко снизились

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. Эксперты полагают, что в этом году снижение продолжится, и граждане смогут скопить не более 1,3–1,5 трлн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на годовой отчет Банка России.

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Отрицательную динамику объема накоплений в Центробанке объяснили стагнацией реальных располагаемых доходов населения. Подобного мнения придерживаются и опрошенные «Известиями» эксперты. По мнению экономиста «БКС Премьер» Антона Покатовича, такая тенденция обусловлена отсутствием устойчивого роста благосостояния граждан: по итогам прошлого года реальные располагаемые доходы населения подросли лишь на 0,8%.

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова также считает, что экономическая обстановка в 2019 году не способствовала формированию сбережений. Она отметила, что многим приходилось брать кредиты просто на поддержание привычного уровня жизни.

«С начала года была повышена ставка по НДС, что отразилось на потребительских расходах. По сути, начало года задало темп на весь год», — считает эксперт.

По мнению Антона Покатовича, в этом году отрицательная динамика сохранится, и прирост накоплений сократится на 30—40%, до 1,3–1,5 трлн рублей.

По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Объем сбережений за этот период сократился на 6,5%.

Кроме того, в период самоизоляции многие стали скупать товары длительного хранения, что в условиях стагнации реальных доходов привело к вынужденным тратам на это своих сбережений. Согласно данным ЦБ, доходы россиян в 2019 году выросли на 6,2%, составив почти 62 трлн рублей против 58,5 трлн годом ранее. Однако по причине трат на потребительские цели и расходов на обязательные платежи россияне начали тратить свои накопления.

Структура денежных запасов граждан также изменилась. Согласно отчету ЦБ, еще в 2018 году 54% хранили накопления на банковских вкладах, остальные 46% — в наличной форме, однако в прошлом году от сбережений в живых деньгах люди практически отказались. Однако такая тенденция продолжалась недолго, и уже в этом году ситуация изменилась.

На фоне пандемии коронавируса произошел массовый отток средств со счетов: россияне запаслись наличными ввиду опасений потерять деньги из-за кризиса.

Также потребители поспешили закрыть валютные депозиты по причине падения их привлекательности на фоне снижения ставок и сокращения линейки подобных вкладов.

Директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства Юрий Ногин считает, что сложившаяся весной 2020 года ситуация, которая характеризуется не только эпидемиологическим кризисом, но и кризисом нефтяных цен, привела к нарастанию панических настроений среди населения, что отразилось на изъятии средств с банковских счетов. Эксперт прогнозирует, что в этом году инфляционные ожидания и опасения дальнейшего снижения реальных доходов будут вести к уменьшению объема сбережений у граждан, а доля наличных вырастет из-за страха потерять накопления, как бывало в прошлые кризисы.

Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в прошлом месяце рассказывал, как хранить сбережения в период кризисных ситуаций.

Эксперт рекомендовал приобрести рублевые акции российских компаний, поскольку они могут вырасти в цене, однако напомнил, что всегда нужно помнить о рисках. Кроме того, Коган попросил россиян не покупать валюту, так как «уже поздно» и бессмысленно.

Ранее международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza сообщала о том, что в 2019 году среднестатистический россиянин откладывал около 6,6 тыс. рублей или около 19% своего дохода, что является самым низким показателем за четыре года. Он ненамного лучше, чем значение, зафиксированное в 2014 году, когда произошло резкое ослабление рубля по отношению к иностранным валютам.