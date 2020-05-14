Кто, с кем, куда: что власти будут знать о туристах

Попытки правительства внедрить на рынке туристических услуг Единую систему электронной путевки длятся с 2014 года, но только теперь открылись новые подробности этой инициативы. О чем конкретно идет речь видно из обращения (имеется в распоряжении «Газеты.Ru») к президенту Владимиру Путину от имени отраслевых союзов — АТОР и РСТ.

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Представители туриндустрии просят президента притормозить с цифровизацией туристических услуг, а еще конкретнее — не внедрять так называемую «электронную путевку». Это система, в которую туроператоры должны будут вносить подробные сведения о каждом проданном туре.

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Аргументов «против» ЭП несколько и первый из них — незащищенность персональных данных. В жалобе Путину сказано, что оператором «электронной путевки» назначается АО «Национальные туристические технологии» (НТТ).

«То есть, управление системой, аккумулирующей большое количество сведений о российских гражданах, включая их персональные данные, передано коммерческой компании», — пишут представители бизнеса.

«Если «электронную путевку» внедрят, то некая компания будет знать, кто, когда, куда планирует поехать и с кем провести отдых, сколько стоит этот тур, кто и каким способом его оплатил. Это отпугнет туристов. Было бы достаточно оставить безымянный номер турпутевки, привязанный к номеру заявки в электронной системе туроператора», — пояснила «Газете.Ru» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. АТОР была одним из подписантов обращения в Кремль.

Правительство последовательно оцифровывает одну отрасль за другой. Единая государственная автоматизированная система первым делом была введена для контроля за рынком алкоголя. На электронный учет ставятся табачники, фарминдустрия, лесная и деревообрабатывающая отрасли. Целей две — обелить рынок, расширить налогооблагаемую базу.

Теперь очередь доходит до туриндустрии. Старт внедрению единой системы электронной путевки был дан еще в октябре 2014 года правительством Дмитрия Медведева. Предполагалось, что ее внедрят с 2017 года. «На создание ЭП, как IT-платформы, было израсходовано порядка 500 млн бюджетных средств. При этом она оказалась настолько сырой и криво работающей, что это признали даже регуляторы отрасли», — говорит Ломидзе.

Ляжет на плечи руcсо туристо

Она напоминает, что большинство туроператоров, естественно, не против того, чтобы сделать отрасль прозрачнее. «Но изначально предполагалось, что «электронная путевка» будет бесплатной для участников рынка и для потребителей. Теперь выясняется, что оператор системы будут взимать плату за ее обслуживание, что приведет к удорожанию турпродукта», — отмечает Ломидзе.

По оценке участников рынка, с каждого проданного турпакета (перелет, отель, трансфер) будет взиматься около 200-300 рублей.

Против дополнительного обременения туротрасли выступила 1 апреля и глава «Ростуизма» Зарина Догузова. «В сложившейся ситуации ведомство выступает категорически против любых инициатив, связанных с дополнительной финансовой и административной нагрузкой на отрасль, которая, очевидно, на следующем шаге ляжет на плечи туристов», — говорила глава ведомства.

«Газета.Ru» получила разъяснения от НТТ — оператора «электронной путевки». По информации на официальном сайте компании, 100% ее принадлежит «Концерну Радиоэлектронные технологии», который в свою очередь входит в госкорпорацию «Ростех».

В НТТ не согласны с тем, что плата за содержание компании и эксплуатацию «электронной путевки» будет затратной. «Платность системы будет крайне незначительна в сравнении со средней ценой турпродукта», — пояснили в компании.

Привлекать бюджетные средства для эксплуатации и модернизации цифровой системы на налогоплательщиков нецелесообразно, считают в компании. «Поэтому плата должна вводиться именно для пользователей системы без привлечения бюджетных средств. Ее размер будет рассчитан нами совместно с Минэкономразвития», — отмечают в НТТ.

По поводу защиты персональных данных НТТ отвечает так: «На текущей момент система проходит проверку аттестующей организации и регуляторами: Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и ФСБ...Персональные данные, которые туроператоры будут передавать в систему, будут защищены в строгом соответствии с законодательством РФ».

Бесплатно, всего за 40 тысяч рублей

На вопрос, во сколько обойдется туроператору интеграция корпоративного софта в ЭП, было получено такое разъяснение: «Подключение к софту бесплатно. Однако, им необходимо приобрести (в случае отсутствия) сертификаты квалифицированной электронно-цифровой подписи, а также программное обеспечение для установления защищенного канала соединения с системой. Ориентировочная стоимость в типовой конфигурации составит от 15 до 40 тыс. рублей на организацию».

Участники рынка, между тем, напоминают, что шлюзование софта еще в 2017 году оценивалось от 2 до 10 млн рублей.

Оцифровка отрасли сначала будет работать в пилотном режиме, на добровольной основе. Но позднее ее сделают обязательной. Узаконить обязательный или добровольный переход туроператоров на работу с ЭП — это прерогатива Государственной думы.

Ранее 12 мая Госдума в первом чтении приняла поправки в действующий закон «Об основах туристической деятельности в РФ». В пояснительной записке говорится исключительно об обязанности «туроператоров и турагентов формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в системе».

Будут предусмотрены «запрет на реализацию туристского продукта без формирования электронной путевки» и «наступление административной ответственности за реализацию туристского продукта без формирования электронной путевки».

«Не решает ни одной задачи»

«Предлагаемые изменения позволят повысить защиту интересов потребителей туристических услуг, а также будут способствовать повышению качества предоставляемых услуг», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Традиционный мотив по поводу защиты интересов потребителей особенно возмущает представителей туриндустрии. В письме глава РСТ Андрей Игнатьев и вице-президент АТОР Владимир Канторович подчеркивают, что «электронная путевка» в нынешнем виде не решает ни одной из поставленных государством задач. Ни обеление бизнеса, который уже не имеет права работать без фиксации в госреестре, ни защиту туристов. Права туристов регулируются действующим законом.

«Зато введение ЭП многократно увеличит финансовое давление на отрасль, и так пострадавшую от пандемии», — заключает Ломидзе.

Некоторые туроператоры, впрочем, поддерживают внедрение ЭП. «Это первый шаг к тому, чтобы внедрить в России британскую или немецкую систему защиты прав потребителей на случай форс-мажора», — сказал «Газете.Ru» гендиректор одной из туркомпаний. Во многих европейских странах потребитель, который купил путевку, отчисляет небольшую сумму в фонд помощи.

Такой фонд тоже можно было бы создать и в России, но для начала нужно полностью сделать отечественный рынок туруслуг прозрачным. А сейчас часть рынка — это, как привет из 90-х, то есть финансовые пирамиды.

Из думской базы законопроектов видно, что поправки ко второму чтению в закон принимаются до 10 июня. Значит, 11 июня поправки теоретически могут быть приняты депутатами. Но по неофициальной информации, законопроект «прогонят» через обе палаты парламента уже в мае. А вступит он в силу ориентировочно с 1 января или с 1 апреля следующего года.

К этому времени, туроператоры уже пострадают от карантина и ваучеризации по обязательствам перед туристами. По неофициальным данным, российская туриндустрия на данный момент не исполнила турпродуктов на десятки миллионов рублей. Точных данных нет. Полноценного электронного учета туруслуг тоже.

Более того, вне учета остаются те туристы, которые самостоятельно бронируют перелет и отель. А таких уже около половины от 20 млн россиян, решившихся на отдых.