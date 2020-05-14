«Дружба» закончилась: в Москве закрыли ювелирки для китайцев

Магазины, ориентированные на китайских покупателей, стали появляться на Фрунзенской набережной еще в 2015 году. Самый первый и наиболее многолюдный — салон галерея «Дружба». Со временем на протяжении этой улицы (от дома номер 32 до 40-го) появилось три точки. Каждое помещения площадью около 700 кв. м: первые этажи сталинских высоток с широким остеклением.

Главная отличительная черта этих магазинов заключалась в том, что работали они исключительно для групп из Китая,

для которых посещение этих точек было запланировано экскурсоводами в числе прочих мест ознакомительного маршрута по Москве. Зайти постороннему человеку туда не удавалось, поскольку вход осуществлялся организованно и по предварительным спискам гидов.

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На то, что эти магазины перестали существовать обратил внимание блогер Михаил Жуховицкий, сделав соответствующие записи в «Живом журнале» и соцсетях. На сайте ЦИАН также опубликованы объявления о сдаче в аренду этих площадей. По словам Жуховицкого, это был один из самых высокодоходных бизнесов, связанный с туристами из Китая.

«Все клиенты — только китайские туристы. Привозили их туда автобусами. Автобусы стояли штук по 10-15 вдоль набережной. Дальше организованными группами заводили в магазины.

Китайцы скупали безделушки по ценам в разы выше, чем в обычных магазинах. Расплачивались туристы юанями, с китайских карточек.

Принимали деньги в китайские «посы» (терминалы кассового расчета POS — «Газета.Ru»). То есть деньги территорию Китая вообще не покидали», — написал в социальной сети Facebook Жуховицкий.

Впрочем, не совсем верно считать, что китайские туристы не расходуют средства внутри страны прибывания, считает вице-президент Российского Союза Туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Деньги из Китая уезжают, но, скажем, не в тех объемах, как, скажем, из Германии, Франции или Швеции, — объяснил он «Газете.Ru». — Китайцы более предприимчивые — это так. Но тем не менее китайские туристы живут в российских гостиницах, посещают «шоп-туры», средний чек у них самый высокий из наших гостей.

Надо инфраструктуру под клиента выстраивать, обслуживание, учитывать их особенности, как это сделано в Испании, Таиланде и Вьетнаме.

Тогда и денег будет больше оставаться в стране», — заметил глава РСТ.

Поток из Китая считается одним из самых перспективных, по данным РСТ, на долю китайцев приходится 18% всех приезжающих в Россию туристов. По оценкам турассоциации «Мир без границ», в феврале и марте этого года Россию должны были посетить 95 тысяч китайцев, сообщало агентство «Би-би-си».

В Китае бытует мнение, что в России многие товары в том, числе известных брендов, дешевле, чем в самом Китае, кроме того высоким спросом у китайцев пользуются российские ювелирные украшения и медицинские услуги. В конце прошлого года банк «Русский Стандарт» проанализировал операции, совершенные китайцами по картам и через китайские платежные сервисы AliPay и WeChat Pay за три квартала 2019 года.

Выяснилось, что средний чек китайского потребителя при посещении российского ювелирного магазина составляет 21 тыс. рублей.

В магазинах косметики посетители из КНР оставляют в среднем 1,5 тыс. рублей, а в бутиках люксовых товаров средняя покупка составляет 80 тыс. рублей. В российских универмагах китайцы тратят в среднем по 30 тыс. руб.

Скорее всего, приграничное сообщение с Китаем возобновится не ранее конца этого лета. Но для того, чтобы китайские туристы посещали такие крупные города, как Москва и Санкт-Петербург нужно будет принять ряд административных мер, считает вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

«Мы видим, что коронавирус иногда возвращается (новые вспышки вируса в Ухане и Сеуле — «Газета.Ru»), поэтому как минимум на полгода тема туристов из Китая будет закрыта», — сказал он.

Сейчас туриндустрии нужно в первую очередь сконцентрироваться на внутренних поездках, чтобы позволить россиянам отдохнуть от карантина, иностранный туризм — пока отдаленная перспектива, полагает президент «Альянса турагентств» Андрей Гаврилов.

«Во временном лаге сложно прогнозировать начало таких поездок, но мы, как туристический бизнес, очень надеемся на него», — заметил Гаврилов.