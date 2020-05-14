Риск слишком велик: банки сократили выдачу ипотеки

Средний размер ипотечного кредита в апреле упал до уровня начала прошлого года, хотя на протяжении последних двух лет непрерывно рос (за исключением июля и августа прошлого года), по данным «Эквифакс», которые приводит РБК. Общий объем одобренных заявок при этом упал на 44% в количественном и почти на 50% в денежном выражении.

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Эту тенденцию заметили и другие участники рынка. В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) отмечают, что по их подсчетам средняя сумма упала на 8% – до 2,39 млн рублей, а в Объединенном кредитном бюро (ОКБ) приводят цифру 9,6% (2,26 млн рублей). Снижение этого показателя РБК подтвердили и в нескольких крупнейших банках страны.

Эксперты, опрошенные изданием, уверены:

ужесточение кредитной политики банков напрямую связано с пандемией коронавируса и карантинными мерами.

Так, младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина рассказала, что банки поменяли риск-подходы к ипотечным заемщикам, в том числе начав повышать требования к первоначальным взносам.

«Это могло отразиться на размере выдаваемых кредитов уже в апреле, поскольку с начала марта при первых сигналах кризиса заемщики оперативно выходили на сделки, стремясь получить кредит по еще сохраняющимся ставкам», – цитирует Щурихину РБК.

Отсутствие интереса банкиров к таким долгосрочным инструментам, как ипотека, можно объяснить еще и тем, что у них для этого становится все меньше средств. В начале мая глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что

кредитные организации столкнулись с ростом дисбаланса между краткосрочными депозитами и долгосрочными кредитами. А значит, они сильно рискуют, выдавая депозитные средства под подешевевшую в последнее время ипотеку.

Снижение среднего размера ипотечных кредитов могло случиться и в интересах заемщиков, рассказал РБК руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. По мнению эксперта,

люди в текущих условиях боятся брать большие суммы на длительные сроки, поэтому выбирают квартиры поменьше или подешевле.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков назвал еще один фактор: подешевевшая вслед за снижением ключевой ставки Банка России ипотека привлекла на рынок менее обеспеченных заемщиков, которые как раз и рассчитывали на покупку более доступного жилья. В то же время

самые обеспеченные клиенты, которые приобретают более дорогое жилье, повели себя так же, как и во время любого другого кризиса – снизили свою активность на рынке.

Затянули пояса

Схожая ситуация наблюдается и в секторе потребительского кредитования. В исследовании НБКИ, на которое ссылается агентство ПРАЙМ, указано, что в апреле банки выдали 580 тысяч ссуд – это почти в три раза меньше, чем год назад.

Аналогичное падение фиксировалось в кризисный январь 2015-го: тогда объем выданных кредитов упал на 61,3% в сравнении с декабрем. В апреле этого года – минус 60% относительно марта.

«Текущая ситуация в розничном кредитовании, безусловно, шоковая. При этом онлайн-кредитование продолжает работать с небольшим снижением, а многие лидеры рынка даже нарастили свои объемы по сравнению с мартом 2020 года, –

цитирует ПРАЙМ Алексея Волкова из НБКИ. – В свою очередь офлайн-кредитование в прошлом месяце, по сути, «встало». В целом, на наш взгляд, становится все более очевидным, что будущее в розничном кредитовании – за дистанционными каналами продаж».

Самая худшая динамика по потребительским кредитам – в Краснодарском крае (падение на 73,9%), Ростовской области (-66%), Ставропольском (-65,8%) и Пермском (-65,5%) краях, а так же в Республике Татарстан (-63,2%).