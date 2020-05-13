Малый ход: автозаводы притормаживают конвейеры

Российские автокомпании из-за спада спроса вводят урезанный график работы своих заводов. Так, предприятие Hyundai в Санкт-Петербурге с 12 по 15 мая переходит на двухсменный режим, при норме загрузки завода в три смены. Ежедневно будет выпускаться около 700 автомобилей для внутреннего рынка и на экспорт.

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Большая часть сотрудников офиса работает удаленно. В пресс-службе «Хенде Мотор Мануфактуринг Рус» сообщили, что производственные планы «будут зависеть от спроса на рынке». О последующем графике работы обещают проинформировать позднее.

В апреле продажи легковых автомобилей сократились на 64,4% до 53,3 тыс. машин, по данным «Автостат Инфо». Российский автогигант «АвтоВАЗ» сообщил, что в апреле продал всего 9,4 тыс. автомобилей против 32,2 тыс. в апреле прошлого года, таким образом спад составил 71%. Майские праздники в этом году на «АвтоВАЗе» продлились простоем конвейерных ниток до 15 мая.

Персонал отправленный в вынужденные отгулы получит 2/3 от средней заработной платы в соответствии с трудовым законодательством.

По словам директора по коммуникациям «АвтоВАЗа» Сергея Ильинского, если рынок не покажет «уверенной динамики роста», то уже с 29 июня на заводе в Тольятти будет введена четырехдневная рабочая неделя.

«Если рынок покажет положительную динамику, то четырехдневка закончится», — сообщил «Газете.Ru» Ильинский.

Компания Nissan в марте этого года сообщала о том, что ее завод в Санкт-Петербурге планирует перейти на работу в одну смену в связи с падением спроса на автомобили. Такое изменение графика привело к сокращению численности мест —

из 2000 сотрудников 450 покинут завод в течение года (по соглашению с работодателем).

«График работы завода на период май-июнь пока не определен. Его утверждение зависит от целого ряда факторов, в том числе ситуации на автомобильном рынке, распространения короновирусной инфекции, а также возобновления работы европейских заводов-поставщиков автокомпонентов», — сообщил пиар-директор Nissan в России Роман Скольский.

По его словам, с 18 мая завод начнет работу в две смены. В то же время компания будет следить за уровнем спроса на рынке, который пока еще не успел восстановиться из-за пандемии COVID-19.

«В связи с этим мы не исключаем возможность приостановки производства завода в июне, как реакцию на низкий спрос и возможность скорректировать склады. Другая возможная причина — недостаток компонентов с европейских заводов», — пояснил представитель Nissan.

Страдает не только рынок легковых автомобилей. В сегменте легкой коммерческой техники, где лидирует российский ГАЗ, продажи в апреле упали на 42,6% до 5,2 тыс. машин, в сравнении с апрелем 2019 года.

«Объем заказов «ГАЗа» на апрель сократился на 70%, на май-июнь — на 85-90%.

При этом мы находимся в двойном кризисе из-за санкций. Но никто в правительстве не обсуждает с нами эту двойную кризисную нагрузку, как будто она автоматически снялась с повестки. Сейчас мы боремся за сохранение персонала, сокращая работу конвейеров», — отреагировал официальный представитель «Группы ГАЗ».

В апреле Горьковский завод работал в режиме четырехдневной рабочей недели после двухнедельного простоя. В этом месяце завод приостанавливал работу с 1 по 11 мая. В июне планируется простой за счет переноса корпоративного отпуска, который традиционно проходит в конце июля – начале августа. На фоне падения рынка ГАЗ будет работать по сокращенному графику.

«Сколько дней в неделю будут работать конвейеры — зависит от того, что будет с заказом», — уточнили в пресс-службе «Группы ГАЗ».

Автопроизводители отмечают, что сейчас резервы для заказа коммерческого транспорта есть только в госсекторе и надеются на него. Представитель нижегородского автозавода подчеркнул, что госзаказ — эффективная альтернатива компенсации простоев из госбюджета, субсидирования временной занятости или выплатам пособий по безработице, которые неизбежны в случае остановки отрасли.

Не все представители автобизнеса готовы комментировать текущую ситуацию открыто. Впрочем, в неофициальной беседе говорят о слабой эффективности предложенных правительством мер помощи автопрому.

«Действующие программы поддержки спроса, на которые выделен дополнительный бюджет, на наш взгляд, не окажут существенного влияния на рынок — их параметры практически не изменились. Чтобы создать новый спрос — необходимо изменение условий программ», — пояснил представитель одной из компаний.

Самым эффиктивной помощью автопрому будет скорейшее возобновление работы дилеров.

Для повышения спроса на рынке, необходимо расширение программ стимулирования продаж на новые сегменты рынка — автомобили стоимостью до 2-2,5 млн. руб, отмечают автопроизводители. Помимо семейных граждан и начинающих водителей к участию в этих программах нужно привлечь медиков, работников социальных служб, силовиков и военных, а также малый бизнес, заключил собеседник.

Простой заводов болезненно ударит по поставщикам, в среднем на каждый завод работает около 50 прямых зависимых смежников и еще около сотни в панели поставщиков, объясняет автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

«Сложно переоценить ущерб, который наносит экономике остановка автомобильных заводов. Автопром потребляет продукцию металлопроката, резинометаллические изделия, различные полимеры, радиоэлектронику и еще много чего. Поэтому очень важно, чтобы производство двигалось, это без лишнего пафоса и есть колеса, вытягивающие экономику из кризиса», — поделился мнением Ифанов.