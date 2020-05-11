Новый план: Путин поручил обеспечить рост экономики

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству РФ к 1 июня подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перечень поручений российского лидера, данных по итогам совещания с главами субъектов федерации.

Кабмин должен разрабатывать проект плана вместе с губернаторами и представителями общероссийских объединений бизнесменов. Этот план должен «обеспечить восстановление занятости и доходов населения», а также – подстегнуть экономический рост и подготовить страну к «долгосрочным структурным изменениям» в экономике.

При этом к 20 мая правительство должно проработать вопрос об увеличении предельного размера бюджетного кредита для регионов, который требуется вернуть в декабре 2020 года. Отмечается, что при надобности соответствующие изменения могут внести в законодательство РФ.

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Также кабмин должен рассмотреть вопрос об установлении порядка льготного исчисления трудового стажа медицинских работников за период борьбы с пандемией коронавируса.

28 апреля Владимир Путин объявил о продлении периода нерабочих дней вплоть до 12 мая. Глава государства отметил, что эпидемия сильно ударила по экономике, по бизнесу. «С острейшими проблемами столкнулись многие индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане, небольшие компании, в том числе семейные предприятия, в развитие которых люди годами вкладывали свои силы, труд, сбережения, надежды», — сказал Путин и пообещал новые меры господдержки.

Путин обосновал продление карантина и вытекающий из этого новый ущерб для экономики — по его словам, жизнь и здоровье граждан важнее. «И скажу прямо: те, кто сейчас предлагает пожертвовать людьми, оставить их на произвол судьбы, по сути, призывают вернуться к дикости и варварству», — подчеркнул Путин и пересказал легенду про «древнюю Спарту». В те времена «увечных детей сбрасывали со скалы».

«Правда, сегодня историки, археологи полагают, что это только легенда, миф. Но мы знаем, что общество Спарты действительно было построено на жестких порядках. Однако ей это не помогло. И в конечном счете она утратила свою государственность. Как говорится, история поучительная», — указал президент.

Стране нужен общенациональный план «по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики», заключил Путин. Тогда же он обозначил срок подготовки нового пакета мер поддержки бизнеса и граждан — к 5 мая.

За некоторое время до выступления Путина правительство уже утвердило два пакета антикризисных мер. Губернаторы, которым в первую очередь адресовалось выступление, поблагодарили федеральный центр за поддержку. Но при предлагается расширить меры господдержки и для бизнеса. Главная проблема — маленькая финансовая компенсация тем новым безработным, которые вчера были самозанятыми или индивидуальными предпринимателями, но из-за режима самоизоляции были вынуждены свернуть бизнес и потеряли работу.

10 мая правительство РФ направило более 81,1 млрд руб. для выплат субсидий пострадавшим от пандемии предприятиям малого и среднего бизнеса. Претендовать на поддержку могут те предприятия, в которых сейчас работает не менее 90% сотрудников от их количества в марте нынешнего года. Прогнозируется, что

субсидии получат более 970 тыс. организаций.

Напомним, ранее специалисты Национального рейтингового агентства (НРА) подсчитали, что наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей. При этом потерять работу может, по разным оценкам, от 4 до 15,5 млн человек.