Пиво на карантине: России стало не до «крафта»

Спрос на крафтовое пиво в России заметно упал на фоне пандемии коронавируса. Эксперты отмечают потери до 90% продаж. Несмотря на то что российский рынок крафтового пива является одним из самых перспективных в Европе, сейчас он находится под угрозой и может пострадать от пандемии так же, как и самый крупный — американский.

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По данным издания VinePair, в США местный рынок крафтового алкоголя находится в весьма сложным положении: рестораны, которые являлись основным каналом продаж, закрыты, а в розничных магазинах потребители делают выбор в пользу более привычных брендов. По словам основателя BevStat Брайана Розена, основная проблема состоит в том, что потребитель сейчас не в настроении пробовать что-то новое и экспериментировать.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты говорят о том, что на российском рынке сложилась похожая ситуация:

«Крафтовое пиво по большей части распространялось в ресторанах и барах. Соответственно, банально уменьшилось количество точек реализации, и сегмент рынка, завязанный на HoReCa, пострадал», — подтверждает совладелец пивоварен True Ale и «Варяг» Павел Ольшанский.

«В Петербурге у нас пять баров. В условиях пандемии мы были вынуждены их закрыть. Сейчас работаем только на доставку — соответственно, в нашем случае спрос на крафтовое пиво упал на 90%»,

— констатирует совладелец сети бельгийских пивных кафе KwakInn Владимир Постниченко.

Из-за ограничений на передвижения потребители сократили и посещения пивных магазинов, и теперь покупают пиво в ближайших к дому магазинах, где представленность ассортимента крафтовых сортов намного ниже, говорит директор по продажам AB InBev Efes Анна Миронова.

Шеф-пивовар «Таркоса» Дмитрий Тарасевич добавляет, что в том же большом ритейле, одним из немногих получившем возможность сохранить работу во время режима самоизоляции, «крафта» присутствует очень мало.

В таких условиях крафтовому пиву очень тяжело конкурировать с обычным:

«Мы видим, что потребитель все чаще отдает предпочтение в пользу привычных для него сортов. Так, по результатам первого квартала среди брендов нашего портфеля наибольший рост показали классические лагеры», — рассказывает Анна Миронова.

Однако дело не только в привычке потребителя, но и в цене на «крафт». Дмитрий Тарасевич обращает внимание на тот факт, что в производстве крафтового пива практически всегда используется импортное сырье, которое поставляют из разных точек мира; дорогие ингредиенты, такие как натуральные соки, мед и прочие, делают себестоимость напитка довольно высокой.

«Большинство крафтовых сортов сейчас не представлены в магазинах, а те, которые есть – стоят дороже, чем известные мировые бренды, — подтверждает Владимир Постниченко. — По доставке в Kwakinn за последние два месяца мы видим сокращение среднего чека.

Соответственно, можем сделать вывод, что люди стали считать деньги и все чаще делать выбор в пользу недорого пива».

При этом российский рынок крафтового пива эксперты оценивают как один из самых перспективных в Европе.

«Подсчитать сложно, но в целом доля крафтовой продукции составляет 1-2% пивного рынка. В Америке на «крафт» приходится гораздо больше, 25-30%, однако по сравнению с той же Германией или Чехией в России крафтовая культура развита гораздо лучше», — говорит Дмитрий Тарасевич.

По мнению Владимира Постниченко, культура «крафта» в России также находится на высоком уровне — до пандемии работало много маленьких пивоварен, которые могли составить конкуренцию международным крафтовым брендам.

«Сейчас для крафта время оптимизации, пересмотра производственных расходов. Я сказал бы, что крафтовая культура сейчас стоит на паузе. Уверен, что после пандемии крафтовое движение снова начнет развиваться», — предполагает эксперт.

Знатоки рынка уверены, что в текущих условиях спад был неизбежен. По словам Анны Мироновой, на данный момент его масштабы сложно спрогнозировать: все будет зависеть от того, как долго продлится режим самоизоляции в стране и сколько крафтовых баров откроются снова после его завершения. Дмитрий Тарасевич добавляет, что на восстановление всех каналов уйдет очень много времени.