Лето без моря: Крым для туристов собираются закрыть

В 2020 году отдохнуть в Крыму смогут только крымчане, заявил глава региона Сергей Аксенов. Чиновник поставил под сомнение грядущий туристический сезон и предположил, что в этом году в регионе будет возможен только внутренний туризм, передает «Интерфакс».

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«Межсубъектовой миграции туристов, мы с вами по-честному говорим, не будет. Это понимают все. Что касается внутреннего туризма — если будут сопутствующие условия, однозначно мы пойдем на реализацию такой программы. Буду обращаться к главе государства за поддержкой», — заявил Аксенов на ежедневном заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу.

Глава региона призвал напрасно не обнадеживать отельеров, которые вкладывают деньги в подготовку к курортному сезону, и пообещал отрасли максимально возможную поддержку со стороны властей.

Днем ранее Аксенов заявил, что туристический сезон в Крыму в этом году «вряд ли состоится», так как сомневается в том, что курортам и общепиту разрешат возобновить работу в ближайшее время. Согласно его предположениям, все ограничения, введенные из-за пандемии, будут отменены только после появления вакцины от нового вируса. По словам чиновника, при установлении благоприятной обстановки на полуострове, власти региона запустят программу по внутреннему туризму, в рамках которой около 500 тыс. крымчан смогут разместиться в местных санаториях за счет регионального бюджета.

По словам директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, заявление Аксенова — не причина опасаться того, что весь внутренний туризм в этом сезоне встанет на паузу:

«Все губернаторы видят проблему по-разному, и в большинстве регионов все же планируется открыть здравницы в июне. Слова Аксенова — не реальная программа действий на все лето, а призыв дождаться стабилизации ситуации и действовать осторожно», — прокомментировал «Газете.Ru» Ромашкин, говоря о том, что это заявление — скорее попытка усмирить тех оптимистов, которые готовятся уже 1 июня поехать на море или начать принимать туристов, что приведет к росту заболеваемости.

«Если в Сочи курорты откроют, а в Крыму — нет, Аксенову будет сложно объяснить свое решение. К тому же, крымчане потянутся работать в Сочи. Если туризм заморозят во всех регионах, придерживаться такой позиции будет легко. Здесь важно быть первым: если на работу курортов в Крыму наложат официальный запрет, другие регионы могут взять с него пример», — объяснил он, добавив, что такой сценарий все же маловероятен, потому что остановка межрегионального туризма повлечет за собой большие потери.

Закрытие внутреннего туризма скажется сразу на нескольких отраслях экономики. Накануне министр транспорта Евгений Дитрих на совещании по вопросам развития транспорта жаловался Владимиру Путину на падение спроса. Минтранс заявил, что для отрасли очень важно как можно скорее вернуться к привычному режиму работы, поэтому на региональные власти, которые принимают решения о введении и снятии ограничений, возлагаются большие надежды.

«В этой связи прошу поручить регионам при установлении снятий ограничительных мер учитывать требования к перевозкам, не допуская введения излишних жестких мер, препятствующих нормальной работе транспорта», — попросил Дитрих, обратив внимание на тот факт, что у населения после долгого периода самоизоляции уже сформировался «отложенный спрос на поездки».

Как показал опрос интернет-сервиса для путешественников Biletix: «По какому российскому городу или региону вы скучаете больше всего?», по Крыму скучают 13% респондентов, а отмене курортного сезона будут не рады, в первую очередь, сами крымчане, поскольку многие местные жители привыкли зарабатывать на туристах.

«Разумеется, арендодатели Крыма понесут убытки, так как множество владельцев недвижимости в курортных зонах кормились с этих доходов если не весь год, то несколько месяцев точно», — прокомментировал «Газете.Ru» генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Несмотря на острое желание россиян отдохнуть вне дома и полное закрытие границ, жилье на крымских курортах бронируют с опаской.

«Спрос на аренду недвижимости в Крыму снизился по сравнению с маем прошлого года на 70%, а теперь, когда Аксенов фактически закрыл полуостров, станет еще меньше. Интерес к аренде теперь ожидается со стороны самих крымчан, что не может идти ни в какое сравнение с обычным спросом», — рассказал эксперт, добавив, что программа организации отдыха крымских детей и пенсионеров за счет бюджета подкосит этот спрос еще больше.

По словам Павла Луценко, тем, кому все-таки удастся сдать квартиру или дом «внутренним туристам», очень повезет, но, безусловно, они должны будут сильно опустить цены.

«Сейчас ставки аренды уже упали по отношению к прошлому году на 20%, а после заявления Аксенова могут упасть, по нашим оценкам, как минимум на 50% от прошлогодних. Предложения будет очень много, и даже те крымчане, которые решат в нынешних непростых условиях тратить деньги на отдых, не смогут платить столько, сколько россияне из более богатых регионов», — объясняет собеседник «Газеты.Ru». Он также добавил, что по цене скромной комнатки станет возможным снять вполне приличную квартиру или домик. Однако многие арендодатели, в особенности, хозяева элитных квартир, вероятно, и вовсе снимут свои объекты из баз. Они предпочтут простой своей недвижимости сдаче за копейки, ведь износ никто не отменял, а ремонт элитной квартиры или коттеджа обходится дорого, разъяснил эксперт.