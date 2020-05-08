Несвободное падение: продажи автомобилей рухнули на 64%

За апрель российскими дилерами было продано всего 53,3 тыс. автомобиля — на 64,4% ниже, чем в апреле 2019 года. Это следует из данных по регистрации новых автомобилей, которые «Газете.Ru» предоставило аналитическое агентство «Автостат Инфо».

Всего за январь-апрель 2020 года рынок сократился до 422,2 тыс. автомобилей, что на 9,6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Такая ситуация сложилась в результате введения в России с 28 марта нерабочих дней и масштабных карантинных мер, из-за чего наряду с другими объектами торговли запрет на продажу распространили и на автосалоны. Пострадал не только рынок легковых авто: так, в сегменте новых легких коммерческих машин (LCV — фургоны, легкие грузовики и микроавтобусы массой до 3,5 тонны) продажи в апреле упали на 42,6% до 5154 штук. Суммарно за первые четыре месяца было продано 27,5 тыс. машин (на 12% меньше) категории LCV. Чуть лучше обстоят дела с продажами грузовиков, которые сократились за прошедший месяц на 33% (до 4,6 тыс.), а суммарно с начала года — продажи грузового транспорта снизились на 11,4% (до 21,3 тыс. шт.).

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За апрель этого года на учете в ГИБДД было зарегистрировано всего 512 новых автобусов, снижение составило 64%. Всего с января по апрель было продано 3690 единиц (-3,3%) большого пассажирского транспорта. «Автостат Инфо» выделяет пикапы в отдельную категорию транспорта, поскольку зачастую эти автомобили из-за наличия грузового кузова используются для коммерческих целей, наравне с частными нуждами. Продажи пикапов за прошедший месяц упали на 41% (до 738 шт.), за январь-апрель — снизились на 3,2% (до 4115 шт.).

Падание продаж автомобилей в апреле не отражает всей глубины ущерба, полученного авторынком.

На самом деле продажи обвалились бы еще сильнее, если бы не мартовский бум в автосалонах, вызванный девальвацией рубля, объясняет независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«В марте был бум продаж, в апреле выдавали автомобили законтрактованные месяцем ранее, и хотя они реально проданы раньше, на учет они встали в апреле. Поэтому в апреле все еще не так плохо, как могло быть. В мае все будет куда хуже, я не думаю, что хоть одна сделка была переведена с апреля на этот месяц», — поделился мнением Бургазлиев.

С ним соглашается генеральный директор группы компаний «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин.

«В апреле бизнес московских автодилеров просел фактически на 85%, оставшиеся 15% — это онлайн-продажи (5%) и финансовые услуги (10%): в основном продление страховых полисов и выдачи автомобилей, выкупленных в марте, но идущих в зачёт апреля, — рассказал Петрунин.

По его словам, входящий трафик клиентов сократился, поскольку у людей нет потребности покупать автомобили здесь и сейчас. В марте-апреле автопроизводители и дилеры из-за невозможности торговать «вживую» запустили онлайн-продажи. Но дилеры отмечают, что это дало лишь символический результат. Через онлайн-сервис покупали преимущественно машины премиум-сегмента, и то не более 5% от обычного уровня продаж.

«Дело не в том, что дилеры не могут организовать онлайн-продажи — могут, дело в отсутствии спроса на фоне пандемии и общей тяжелой и непредсказуемой экономической ситуации в стране. Поддержка правительства распространяется в основном на малый и средний бизнес, каковым мы не являемся, — сообщил гендиректор «АвтоСпецЦентра» Денис Петрунин. —

Фактически единственное, чем мы можем воспользоваться, это льготные кредиты на заработные платы. Но у крупных автодилеров как правило есть и так надежные финансовые партнеры, готовые кредитовать их на комфортных условиях», — заметил он.

Не менее трудно автопроизводителям, к примеру, в Subaru оценивают апрель как один из самых тяжелых месяцев за всю историю российского автопрома.

«В целом сейчас, конечно, сложно оценить, но если раньше мы в апреле в среднем реализовали 600-700 автомобилей, то в апреле 2020 нам удалось продать только 99. Такое положение безусловно повлияет на итоги года», — отметила руководитель отдела по связям с общественностью Subaru в России Наталия Руденко.

Рассчитывать на то, что сформируется отложенный спрос также не приходится. По мнению Бургазлиева, сейчас многих пугает разрастание кризиса в экономике, поэтому небогатые потребители, как минимум, на три месяца исключили для себя покупку нового автомобиля.

«А вот на рынке подержанных машин, где преимущественно идет сделка двух физлиц, оживление, очевидно, будет пораньше. Многим нужны деньги сейчас и нет времени на длительную продажу. Можно хорошо торговаться. На ближайшие 3-4 месяца вторичка станет рынком покупателя, а не продавца», — убежден Бургазлиев.

Петрунин и Бургазлиев дают схожий прогноз на итог 2020 года для автобизнеса — авторынок сократится на 50%.

«Общий прогноз по году — сокращение продаж до 800-950 тыс. что на 50% ниже, чем в 2019 году. И это с учетом действующих мер господдержки и карантинных мер. Если карантин продлится дольше то ситуация изменится в худшую сторону», — предупредил Бургазлиев.