Баррель устал: когда закончатся ценовые войны на нефтяном рынке

Саудовская Аравия повысила цены на июньские поставки нефти

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Саудовская Аравия повысит цены на свою нефть для покупателей во всем мире. Эксперты не исключают, что нефтяной рынок нащупал дно, ценовые войны в рамках ОПЕК+ прекратятся. Для России повышение цен должно привести к притоку нефтедолларов в бюджет. Но усиливается риск потери некоторой части месторождений.

Саудовская госкомпания Saudi Aramco объявила, что в июне повысит цены на свою «легкую» нефть — Arab Light, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на прайс-лист. Повышение коснется всех регионов. Королевство сократило размер ценовые скидок на июньские поставки, прежде всего, в Европу и Средиземноморье — основные рынки для российской нефти. Это может быть сигналом для Кремля после того, как Эр-Рияд и Москва в прошлом месяце снова начали сотрудничать в рамках ОПЕК + и означать готовность положить конец ценовой войне, отмечает Bloomberg.

Для азиатских клиентов арабская нефть подорожает на $1,4 за баррель, теперь дисконт к эталону сократился до $5,9 за баррель. Согласно предварительным оценкам Bloomberg, рынок ждал, напротив, снижения на $2,5 доллара за баррель.

Saudi Aramco в апреле перед заседанием ОПЕК+ несколько раз переносила публикацию цен майских поставок. После достижения договоренностей о сокращении добычи госкомпания объявила о скидках на нефть с поставкой в Азию и частично — в Европу, оставив неизменным прайс марки Arab Light для европейского рынка и, в то же время, подняла цены для США.

Страны ОПЕК+, включая Россию, договорились в середине прошлого месяца о снижении нефтедобычи с 1 мая. Суммарно оно должно составлять 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая - июня. Далее, с июля по конец декабря сокращение должно достигнуть 7,7 млн баррелей в сутки. А с начала 2021 года до мая 2022 года добыча нефти должна быть уменьшена до 5,8 млн баррелей в сутки.

ОПЕК с двумя плюсами

Нынешний уровень ограничения нефтедобычи — рекордный за всю историю существования нефтяного картеля. Предыдущая сделка действовала три года — с начала 2017-го до 31 марта 2020 года.

На самом деле, сокращение добычи в первые два месяца будет, скорее всего, превышать 10 млн баррелей в сутки. Дело в том, что Кувейт, Саудовская Аравия и ОАЭ согласились сократить добычу на дополнительные 2 млн баррелей.

Кроме того, страны G20 договорились о сокращении на 3,7 млн баррелей. Суммарное снижение добычи в мире может составить около 19 млн баррелей в сутки, сообщило ранее Energy Intelligence.

Считается, что такое сокращение добычи примерно соответствует падению спроса из-за кризиса и пандемии коронавируса. «Такой ситуации не было никогда — три года назад предложение превышало спрос на 3 млн баррелей в сутки, а сейчас — уже на 20 млн баррелей из - за падения спроса», — заявлял в апреле министр энергетики РФ Александр Новак.

В ОПЕК входит 13 стран, главная из которых по масштабам добычи — Саудовская Аравия. В ОПЕК+ входит 23 страны, включая Россию. Но, например, США и Канада в картельной сделке формально не участвуют, но также согласились сокращать добычу. По этой причине начиная с 12 апреля формат ОПЕК+ (за счет расширения количества стран) стали называть ОПЕК.

Ценовое перемирие

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты разошлись в оценках, что означает заявление саудовской госкомпании по поводу предстоящего роста цен на сырую нефть. Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган считает, что это — свидетельство окончания ценовой войны между странами ОПЕК+. Ценовое противостояние продлилась более месяца – с 6 марта, когда предыдущее соглашение фактически перестало действовать из-за расхождений во взглядах между Россией и Саудовской Аравией в отношении объемов добычи, отмечает Коган.

«Конец ценовой войне положил президент США Дональд Трамп, когда признаки коллапса американской сланцевой индустрии заставили его свернуть военное присутствие в регионе, продавливать подписание нового соглашения, что в итоге и было реализовано», — полагает эксперт.

При этом пандемия и введение карантина практически по всему земному шару обрушили цены на нефть до тех уровней, которые теперь будут способствовать естественному сокращению добычи и росту цен, добавляет Коган.

Фактически данный сигнал от Саудовской Аравии говорит в пользу дальнейшего роста нефтяных цен, согласен главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. В то же время, сейчас нельзя сказать, что ценовая война между экспортёрами закончилась и уж тем более нельзя расценивать это как капитуляцию Саудовской Аравии в ценовой войне, добавил он.

Аналитик S&P Александр Грязнов уверен, что изменение позиции Саудовской Аравии связано с ребалансировкой рынка и первыми данными о росте спроса в азиатских странах, прежде всего в Китае.

«Нефть все ещё достаточно дешевая и многие страны могут предпочесть продолжение ее закупок для запуска своих НПЗ. Вместо того, чтобы опустошать хранилища. В этих условиях продолжать держать цены низкими, предоставляя скидки, не имеет большого экономического смысла», — говорит Грязнов.

По мнению Покатовича, саудиты, скорее всего, уже заключили контракты на продажу тех запасов нефти, которые были помещены в танкеры. И теперь понуждают потенциальных покупателей закупить дополнительные объемы, пугая ростом цен в июне.

«Тот же Китай демонстрировал активный рост нефтеимпорта, закачивая нефть, в том числе и саудовскую, в свои стратегические резервы. По информации саудовских СМИ, в марте королевство подало заявки на фрахт 14 супертанкеров, в апреле это число могло увеличиться. По нашим оценкам, средние объемы перевозимой танкерами нефти из Саудовской Аравии в период марта-апреля могли составить порядка 25-35 млн тонн», — говорит Покатович.

Тем не менее говорить об окончании ценовой войны преждевременно, добавляет Грязнов. «Позиция игроков может меняться ещё много раз в зависимости от конъюнктуры рынка», — считает аналитик S&P.

Россия может остаться в выигрыше

Россия в этой ситуации не выглядит проигравшей стороной. Но технологических рисков, похоже, не избежать, считают эксперты. В рамках ОПЕК Россия должна сократить добычу на 2,5 млн баррелей в сутки до уровня 8,5 млн барреля в сутки (без учета газового конденсата порядка 0,8 млн баррелей в сутки) на период мая-июня.

«На европейском рынке саудовская нефть конкурирует с российским сортом Urals. Исходя из заявлений о том, что в июне цены на саудовские поставки в Европу будут повышены, российский сорт также, вероятно, прибавит в цене, что хорошо для бюджета страны», — отмечает Покатович.

Но проблема в том, что процесс сокращения добычи для РФ будет сложным из-за технологических и географических особенностей: доступности запасов, особенностей разработки, удаленности месторождений от магистральной инфраструктуры, поясняет эксперт. По его словам, из-за сокращения нефтедобычи появляются «реальные риски потери некоторых месторождений, а также длительность циклов возвращения месторождений к работе после окончания ограничений в рамках сделки ОПЕК».

Не факт, что баррель уверенно продолжит расти в цене, рынок останется волатильным и поток нефтедолларов в российский бюджет может ослабеть, прогнозирует руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Поддержку ценам оказывают ожидания, что спрос на топливо по всему миру будет восстанавливаться в связи с смягчением карантинных ограничений, введенных для борьбы с пандемией,

добавляет эксперт.

Указ о выходе России из самоизоляции может появиться только после 12 мая, но пока Кремль не анонсирует это событие, отметил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На стороне покупателей также остается снижение нефтедобычи. Но не стоит забывать про то, что над рынком по-прежнему довлеет нехватка мощностей для хранения нефти. Накануне Американский институт нефти сообщил о том, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 8,4 млн. баррелей», — говорит Деев.

Нефтяные котировки в четверг после падения 6 мая вернулись к росту. Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE превысили отметку $30 за баррель, прибавив 2,02%.