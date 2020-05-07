Биржа волнуется раз: можно ли заработать на выходе из пандемии

Банк России ожидает, что уже в июне ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, начнут смягчаться и это приведет к восстановлению деловой активности в стране.

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«После глубокого падения ВВП во II квартале Банк России ожидает восстановления экономической активности по мере ослабления ограничительных мер. Базовый прогноз исходит из того, что смягчение ограничений начнется уже в июне», – указано в опубликованном докладе регулятора.

Аналитики ЦБ подсчитали, что в этом году ВВП России снизится на 4-6%, а уже в 2021-м вырастет на 2,8-4,8%.

Оптимизм, связанный с приближающимся окончанием пандемии, должен положительно сказаться на самочувствии отечественного рынка акций, уверены эксперты. Так, руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев рассказал «Газете.Ru», что

на конец года индекс Мосбиржи имеет все шансы превысить 3000 пунктов и даже переписать исторические максимумы. Сейчас его значение составляет 2640 пунктов.

Аналитик уточнил, что прямой взаимосвязи между ростом рынков и кризисными явлениями в экономике нет – достаточно вспомнить 1997-й год, когда при огромном бюджетном дефиците в России и задержках с выплатами пенсий и зарплат, котировки акций росли без остановки.

Тем не менее, панические ожидания игроков привели к тому, что биржевые активы многих российских компаний оказались сильно недооценены в сравнении с их реальным финансовым положением, констатирует инвестиционный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматулин.

«Покупать акции все еще целесообразно, несмотря на то, что пик кризиса был в районе 19-20 марта, и именно тогда было самое лучшее время для их покупки: некоторые наши клиенты с того момента заработали уже около 50%», – рассказал Нигматулин «Газете.Ru».

Схожей позиции придерживаются все опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин уверен, что вложения в российский фондовый рынок на кратко- средне- и долгосрочную перспективу сейчас оправданы, так как на нем по-прежнему сохраняется ряд сильных среднесрочных позитивных фундаментальных факторов, в том числе связанные со стимулированием макроэкономической активности.

Руководитель отдела по инвестиционному консультированию «Тинькофф» Кирилл Комаров считает, что кризисы всегда открывают перед инвесторами новые возможности, в том числе и сейчас. Главное – выбирать лидеров рынка, которые могут быстро адаптироваться и имеют долгосрочный взгляд на ситуацию.

Но вкладывать средства в акции инвесторы рекомендуют постепенно. «Мы бы рекомендовали не ждать, а инвестировать постепенно: трудно предугадать, как будет разворачиваться восстановление экономики и, тем более, финансовых рынков. Угадывать точку входа - занятие обреченное на провал», – подчеркнул Кирилл Комаров.

Сектор «Приз»

При покупке ценных бумаг не стоит останавливаться лишь на одной компании: портфель нужно разделять так, чтобы снизить риски от возможного падения акций, поскольку фондовый рынок подвержен высокой волатильности.

Кирилл Комаров из «Тинькофф» обратил внимание на то, что отечественные нефтяники в большинстве своем довольно легко переносят падение цен на нефть, в сравнении с западными компаниями. А многие даже сохраняют дивиденды. Поэтому Комаров назвал их акции хорошим вложением денег.

Александр Осин из «Фридом Финанс» также считает оправданной ставку на восстановление нефтяных котировок. Но чтобы разбавить портфель и оградить себя от рисков, Осин рекомендует докупить в портфель традиционные «защитные» бумаги из секторов розничной торговли и цветной металлургии.

Тимур Нигматулин из «Открытие Брокер» отметил, что

правильнее всего не присматриваться к самым дешевым акциям, а исключать из портфеля тех, чьи акции явно перегреты. Среди таких отраслей Нигматулин назвал телеком-компании и золотодобытчиков.

«В моменте нам больше всего нравится российский банковский сектор, причем как государственный, так и частный», – рассказал Нигматулин. Он отметил, что наибольшее расхождение между текущей и справедливой стоимостью есть у нескольких крупнейших энергетических, металлургических компаний, а также ритейла и девелоперов. В случае с последними, есть некоторые риски, которые в свою очередь могут быть нивелированы правительственной поддержкой ипотечного кредитования. Все эти показатели высчитывают брокеры и дают такие рекомендации своим клиентам.

Доллары никто не отменял

Восстановления экономики на фоне отмены пандемических ограничений ждут не только в России. Поэтому многие инвесторы в нашей стране бросились скупать акции иностранных компаний. Так,

суммарный объем торгов акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже по итогам апреля достиг рекордных $9,45 млрд – это на 45,5% больше, чем в марте.

Опрошенные «Газетой.Ru» аналитики тоже видят смысл в покупке иностранных ценных бумаг. Но здесь, по мнению Тимура Нигматулина из «Открытие Брокер», инвесторам стоит смириться с возможностью потерять часть вложенных средств при переводе в рубли, если отечественная валюта будет укрепляться к доллару по мере восстановления российской экономики.

«Часть активов при любом курсе следует инвестировать в активы зарубежных компаний. Нужно смириться с тем, что рубль может укрепиться и часть денег вы можете потерять, но рациональнее вложить часть и в иностранные акции, поскольку рубль точно так же может и ослабнуть, так что такие инвестиции потенциально снизят ваши риски», – рассказал эксперт.

Кирилл Комаров из «Тинькофф» тоже считает, что не стоит останавливаться в предпочтениях на акциях какой-либо одной страны. Аналитик согласен с тем, что укрепление рубля может «съесть» часть доходности долларовых активов, но в то же время акции могут вырасти сильнее рубля.

«Мы покупаем валюту, чтобы снизить общий уровень риска портфеля - это главная задача. Даже если рубль укрепится, для большинства инвесторов это скажется позитивно, так как с укреплением рубля падают его расходы, например - на зарубежную технику, импортные товары и путешествия за границу», – рассказал Комаров «Газете.Ru».

Будьте осторожны

Инвестиции в ценные бумаги несут в себе не только риски, связанные с высокой волатильностью:

тем, кто хочет попытаться заработать на бирже, следует максимально осознанно подойти к выбору брокера.

7 мая Банк России объявил о росте активности нелегальных форекс-дилеров и кредиторов, предлагающих свои услуги на фоне ограничительных мер по борьбе с COVID-19. Зачастую они работают с иностранных интернет-площадок и регистрируются за пределами России.

Поэтому профессиональные инвесторы рекомендуют обращать внимание на несколько параметров. В первую очередь, у брокера должны быть хорошие рейтинги у российских агентств, а лучше – иностранных. Вдобавок, хороший сигнал – если у брокера есть аффилированный банк, или он сам является эмитентом ценных бумаг. В любом случае, полный перечень брокеров, допущенных к торгам, можно найти на портале Московской биржи и Санкт-Петербургской биржи.