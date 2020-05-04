Пляжные вольности: куда зовут туристов

Едва обозначились первые признаки стабилизации заболеваемости коронавирусом как власти многих стран стали заявлять о намерении открыть границы для туристов. Не в мае, но в скором времени. А сейчас постепенно открываются кафе и рестораны, парки, отели.

Реклама

Активнее всего завлекают туристов те страны, для которых поддержка бизнеса — превыше всего, где смерть экономики считается куда страшнее пандемии. В Австрии с 1 мая здесь открылись торговые центры и сфера услуг, включая салоны красоты. С 15 мая австрийцы смогут посещать кафе и рестораны. Правда, садиться можно только по четыре человека за один стол. А 29 мая откроются гостиницы. Но границы останутся на замке.

Пляжные лежаки забетонируют

Германия уже ослабила карантин — с 20 апреля, открыв небольшие магазины.

Но до 31 августа сохранится запрет на массовые мероприятия, в том числе на легендарный пивной фестиваль «Октоберфест», который отменили впервые за 70 лет.

Бельгия с 4 мая смягчает ограничительные меры для граждан, а с 8 июня может открыть рестораны и гостиницы. Причем, по словам премьера этой страны Софи Вильме, планы по смягчению карантина могут быть пересмотрены в любой момент, они «не высечены в камне».

Новая Зеландия еще в январе этого года жаловалась на засилье туристов, которые ставят под удар целостность ее самых популярных пейзажей. Власти тогда обсуждали меры ограничения турпотока, сообщала The Guardian. А теперь в Веллингтоне заявляют о том, что могут чуть ли не первыми открыть страну, потому что за последние сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Страна маори напугана экономическим прогнозом МВФ, согласно которому страну ждет обвал ВВП на 6-7%.

Алармистский прогноз был сделан после того, как в марте отменились съемки телесериала «Властелин колец», что, как считается, нанесет огромный ущерб базовым отраслям местной экономики – туризму и в целом сфере услуг. Впрочем, Новая Зеландия не самое актульное направление для россиян, а вот за ситуацией в Турции россияне следят внимательно.

Отели Турции сообщают, что уже в мае переходят на жесткие стандарты безопасного обслуживания иностранцев: социальное дистанцирование, регулярная санобработка, проверка здоровья персонала, наличие дежурного врача и риск-менеджера.

Турецкие курорты, по сообщению портала TourDom.ru, планируют заселять туристов не во все номера, а через один.

Звучат комичные обещания. Дистанцию будут соблюдать на пляже: лежаки зафиксируют в определенных местах, чтобы их нельзя было передвигать.

С июня некоторые турецкие отели будут открыты для внутреннего туризма. С июля — для клиентов из других стран, из России тоже. Гости смогут проживать на отдельных закрытых территориях, на виллах. С августа туриндустрия Турции планирует начать работу в полную силу.

Больше четырех не собираться

Не отстает и Болгария. Она намерена в ближайшее время отменить чрезвычайное положение, введенное 13 марта. Об этом 3 мая сообщил премьер-министр Бойко Борисов С воскресенья в Болгарии разрешена работа кафе, ресторанов и предприятий быстрого обслуживания на открытом воздухе.

Разрешается размещение столов на расстоянии не менее 2,5 м между ними и размещением не более четырех человек или одной семьи.

С 6 мая будут сняты контрольно-пропускные пункты, установленные на въездах и выездах из крупных городов страны. Следующий этап дорожной карты — открытие границ.

Если страны в ближайшее время не начнут открывать границы мировой туризм от распространения коронавируса может потерять $1 трлн в 2020 году, заявлял ранее президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) Булут Багчи.

Уже в марте потери туротрасли составили $600 млн, отметил он. «Учитывая скорость, с которой распространяется вирус, и его влияние на туризм, работу в этой сфере могут потерять 50 млн человек», — цитировало главу ВЭФ агентство Anadolu.

В год сектор туризма генерирует около $1,7 трлн.

Кроме того, с туризмом связаны 60 смежных отраслей экономики и если посчитать суммарные потери, они могут достичь в этом году $5 трлн.

Из-за коронавируса страдает не только бизнес. Жители Земли уже потеряли $3,4 трлн, подсчитали в ООН.

Сейчас рано называть конкретные сроки открытия различных стран для туризма, считает врач - инфекционист H-Clinic, кандидат медицинских наук Екатерина Степанова. Статистика по заболеваемости и смертности действительно может легко поменяться с положительной на негативную. В среду 6 мая президент РФ Владимир Путин проведет совещание, на котором будет обсужден план поэтапного снятия ограничительных мер. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Россия откроется после Европы

Скорее всего, в ближайшие месяцы сложится такая ситуация: Европа, Турция и еще ряд стран откроют границы, а Россия — нет, считают эксперты. Степанова поясняет, почему это возможно. Причин несколько.

«Те меры, которые приняты для борьбы с вирусом — самоизоляция, карантин, выявление заболевших — препятствуют появлению коллективного иммунитета. И к тому же мы знаем, что эта инфекция в большинстве случаев протекает бессимптомно. Нет исчерпывающих данных о том, сколько зараженных в России и в разных странах мира, какая часть людей имеет защитные антитела, а какая не имеет», — говорит Степанова.

Кроме того, существующая тест-система не является на 100% точной и может давать как ложноположительные, так и ложноотрицательные результаты. «Наконец, в ЕС более мягкий режим ограничений. В той же Германии разрешено прогуливаться. А Швеция так и не ввела режим ограничений. Появление второй волны инфицирования вполне логично, что и может остановить планы властей по открытию границ для туристов», — заключает медик.

При этом у некоторых россиян могут быть убедительные причины для поездки. Например, в случае владения зарубежной недвижимостью или наличия за рубежом родственников, считает Александр Ермоленко, партнёр ФБК Legal.

«Российские власти, конечно, смогут ограничить выезд. Но это однозначно будет нарушением конституции РФ, а конкретнее, свободы передвижения», — говорит Ермоленко.

В действующей конституции это право закреплено в главе 2. Менять ее нельзя, так как в ней содержатся основные права и свободы граждан. По крайней мере так было задумано в 1993 году, когда в новой России принимался основной закон, добавляет Ермоленко. «Изменить эти статьи можно при условии созыва Конституционного собрания, порядок созыва которого до конца не прописан. Фактически переписывание этих статей означало бы принятие новой конституции», — уточняет эксперт.

Власти не решились ввести режим ЧП — чрезвычайного положения, а значит после снятия карантина, скорее всего, будут приниматься меры только косвенного давления на россиян, пожелавших выехать за границу. отмечает эксперт.

Это отсутствие авиарейсов, железнодорожного и автомобильного и прочего сообщения между странами. «Если Турция откроется, то не выпустить вас туда никто не имеет права на законных основаниях, но можно ввести вполне законный порядок: вернулся — отсиди, например, две недели карантина в больнице, пока не будут готовы тесты на коронавирус. Это законно. И это поддержит отечественный туризм. В итоге желающих позагорать в Анталье просто по факту будет немного», — заключает Ермоленко.