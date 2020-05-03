Цибулягейт: лук из России на прилавках возмутил украинцев

Выращенный в России лук возмутил посетительницу супермаркета FOZZY в Киеве. Фотографию лука в своем фейсбуке опубликовала украинская музыкальная продюсер Алена Мозговая, передает РИА «Новости».

«Цибуля (укр. лук – «Газета.Ru») из раши, морква из Израиля, капуста из Италии», – подписала она публикацию (орфография исходного поста сохранена).

Комментаторы также выразили возмущение «засильем» импортных овощей, сообщает агентство. На фотографии с «цибулей» запечатлен ценник, указана оптовая цена за 20 кг. На этом же снимке виден ценник редиса, выращенного на Украине.

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«А у нас растут только морды у депутатов», – написала одна из пользовательниц соцсети в комментариях. Другие пользователи выразили сожаление и возмущение в связи с тем, что «свое, украинское» в супермаркеты не везут, а «выкидывают».

В начале апреля издание EastFruit сообщило, что на украинском рынке цены на лук побежали вверх. Это вызвало большую шумиху и усилило темпы импорта — чтобы купить за границей дешевле и продать на Украине дороже. В страну завозили также лук из Казахстана и Узбекистана, а после — из Нидерландов и России.

В конце прошлого года СМИ сообщали, что на Украине случился неурожайный сезон, особенно провальный именно для лука и картофеля. Сезон посадки «цибули» весной затянулся из-за неблагоприятной погоды и, соответственно, позже началась уборка урожая. В итоге цены на украинский лук продолжают расти, что совершенно нетипично для пикового периода уборки урожая, заявляли аналитики Украинской ассоциации фруктов и овощей (UPRA).

По данным Укрстата, в октябре цены на лук составили 8,7 гривен (почти 25 рублей). Кроме того, в конце 2019 года Киев был вынужден закупать картофель в других странах — причем значительная часть импорта приходится на Россию. На Украину российская картошка попадает под видом белорусской и расходится по цене вчетверо выше закупочной.

Отметим также, что лук стал одним из неофициальных символов украинского «евромайдана» — в 2014 году интернет облетели фотографии грядок с «цибулей», разбитых прямо на площади Независимости в Киеве. Рядом с луком кто-то из активистов высадил также салат, петрушку и прочие огородные культуры. Именно тогда российско-украинские отношениях начали стремительно ухудшаться, выразилось это в том числе и в двусторонних экономических санкциях.

Напомним, из-за разрыва экономических связей с РФ Украина потеряла в 13 раз больше восточного соседа. Произошло это, в частности, из-за падения объемов взаимной торговли на фоне взаимных санкций и сворачивания ряда совместных проектов.

Экономические отношения между Москвой и Киевом начали разрушаться еще в конце 2014 года. Сначала правительство Украины приняло постановление об отмене зоны свободной торговли с Россией в рамках СНГ. Далее было введено эмбарго на поставку на территорию Украины многих российских товаров.

В качестве ответных мер Москва ввела свои ограничения на закупку украинской продукции. Они коснулись, в основном, продовольственных товаров. До сих пор российский запрет распространяется на свинину, овощи, сыры и творог, фрукты и орехи, мясо и субпродукты, сливочное масло, молоко.

Кроме того, Москва установила таможенные пошлины на украинские товары. Списки товаров, запрещенных к ввозу, с обеих сторон неоднократно пересматривались и расширялись.

Несмотря на взаимные санкции и пошлины, Россия до сих пор остается основным торговым партнером Украины.

Согласно статистике Федеральной таможенной службы России (ФТС), импорт товаров и услуг на Украину из России вырос на 17% за 11 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Таким образом, товарооборот растет, невзирая на санкции.

В 2017 году ущерб Украины из-за ухода с традиционных рынков, включая российский, оценивался в $15 млрд. Совокупный объем убытков от экономического и банковского кризиса, начавшегося в 2014 году, составил 38% ВВП страны, сообщал украинский Нацбанк.