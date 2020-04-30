Автопремьеры: какие модели прорвутся в Россию через карантин

Ассортимент новых автомобилей на российском рынке сокращается давно. Раньше основными причинами этого были пошлины и сборы, введенные для защиты локализованных автопроизводителей. Теперь к ним прибавился кризис на фоне пандемии коронавируса, вынудивший концерны сократить расходы. Тем не менее, как выяснила «Газете.Ru», новинки автопрома на российском рынке в 2020 году все-таки появятся.

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Так, компания Volkswagen летом планирует вывести на рынок новое поколение седанов Jetta (в июне) и Polo (в июле), а также лифтбэк Arteon (в августе).

«Возможны «перебросы» по месяцам, так как модели, разумеется, нет смысла выводить все в один месяц. Но в целом планы в силе, премьеры в силе», — уточнили в пресс-службе российского офиса Volkswagen.

У Skoda в этом году на российский рынок выйдут три новых модели: в I квартале уже появился в продаже кроссовер Karoq, во II квартале в автосалоны поставят новое поколение седана Rapid, а в конце года чехи обещают представить обновленную Octavia.

Компания Renault ближе к лету планирует в регионе премьеру нового поколения кроссовера Kaptur. Внешне машина почти не изменилась, но технические перемены существенные: смена генераций принесла кроссоверу модернизированную платформу B0/Global Access. А унификация с купе-кроссовером Arkana дала еще и новый силовой агрегат — вариатор X-Tronic (JF016Е) в паре с турбомотором 1.3 (150 сил).

А вот коллеги Renault по глобальному альянсу — Nissan и «АвтоВАЗ» — похвастаться грядущими новинками пока не могут.

Японцы информацию о планах не раскрыли. У отечественного автогиганта единственная премьера состоялась на днях — и это новая комплектация для хетчбэка Lada Xray Cross.

Восточные гости

У корейского тандема Hyundai-Kia этот год будет средним по числу новинок. Компания Kia в июне начнет продажи нового кроссовера Kia XCeed, а Hyundai в первом полугодии готовит обновленную версии кроссовера Creta.

Японский автопром в этом году явно взял паузу: Mazda не комментирует вопрос о новинках. У компании Toyota в запасе есть новая генерация паркетника Highlander. В России машина популярна, на других рынках она уже дебютировала.

В дилерских центрах Mitsubishi в конце весны появился обновленный паркетник ASX, а в декабре намечен старт продаж рестайлинговой версии внедорожника Pajero Sport. У Subaru на конец 2020 года запланирован дебют обновленного кроссовера XV, появятся также спецверсии универсала Legacy и кроссовера Forester.

Компания Suzuki привезла в Россию в прошлом году сразу две новинки: Vitara и Jimny, в этом году японцы взяли тайм-аут.

Положение авторынка, по их оценкам, будет зависеть от программ поддержки отрасли правительством, открытия границ и возобновления работы заводов.

«Есть обоснованные опасения в неблагоприятных прогнозах итоговых результатов деятельности отрасли в целом. Но, тем не менее, все мы думаем на шаг вперед, разрабатывая меры по преодолению возникших проблем и налаживанию здоровой работы», — пояснили в пресс-службе Suzuki.

Китайский автопром обещает кроссоверы Geely Coolray и FY-11. В прошлом году Geely Atlas обогнал по продажам в России многих именитых конкурентов.

Еще одна набирающая популярность китайская компания Chery кардинально сменила модельную линейку, что положительно отразилось на продажах. В 2020 году, несмотря на коронавирус, она выведет на российский рынок премиальный суббренд Exceed. А первой новинкой марки будет большой кроссовер TX с премиальной начинкой.

Шик во время чумы

Самый широкий ассортимент новинок традиционно у премиальных компаний. У немецкой марки Audi в апреле только вышло новое поколение кроссовера Q7. На этот год запланированы также премьеры компактных кроссоверов Q3 и Q2.

Немецкий Porsche во II квартале привезет в Россию Boxster и Cayman в версии GTS 4.0. Тогда же на рынке появится компактный Macan GTS. Купе Cayman GT4 и Porsche 911 S (992) в кузовах кабриолет и купе ожидаются в III квартале,

а главная новинка немецкой компании этого года — электрический Porsche Taycan — появится в конце года.

У BMW все премьеры с приставкой «спорт»: весной представили два новых турбокроссовера — X5M и X6M, а также их трековые версии Competition. Летом начинаются продажи спортивного купе M2 CS, сейчас автомобиль проходит сертификацию.

«В будущее мы смотрим с оптимизмом. Карантин для нас послужил своего рода катализатором развития онлайн-процессов», — рассказала представитель BMW Полина Есенова.

Штутгартские конкуренты баварцев с мая выведут на рынок новый микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter Transfer Plus и передвижную лабораторию на базе Sprinter, с июля — новую генерацию микроавтобуса Mercedes-Benz Vito.

У компании Jaguar новинкой этого года стало купе F-Type, на прошлой неделе состоялся старт продаж. Внедорожный бренд Land Rover готовит для поклонников модели новое поколение Defender. Машина во многом революционная: рамная конструкция и неразрезные мосты уступили место независимой подвеске и несущему кузову. На российском рынке она появится осенью этого года.

Шведы пандемию коронавируса на родине преодолевают с оптимизмом и на российский рынок смотрят так же: компания Volvo привезет в Россию не просто новинки, а целый новый суббренд — Recharge. Как можно догадаться из названия, под этим именем Volvo будет продавать все электрифицированные версии своих моделей: мягкие гибриды, подключаемые гибриды и чистые электрокары. В 2020 году появятся гибриды ХС90 и ХС60.

«Мы ожидаем, что уровень продаж по отношению к прошлому году снизится на 25-30% при условии, что карантин не выйдет за пределы II квартала», — поделился ожиданиями по рынку коммерческий директор Volvo Car Russia Алексей Тарасов.