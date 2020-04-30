Беспрецедентный кризис: сколько потеряют гостиницы

Второй квартал станет провальным для гостиничного рынка страны, эксперты прогнозируют падение доходности на номер на 80-90%, прогнозируют аналитики гостиничного департамента консалтинговой компании CBRE.

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Март для отрасли стал началом беспрецедентного периода. Текущую ситуацию сложно сравнивать с предыдущими кризисами, ее аналогом могут служить только глобальные потрясения, считают аналитики CBRE. Согласно данным консалтинговой компании, по итогам I квартала падение доходности на номер составило 15%. Что касается загрузки, больше всего пострадали люксовые гостиницы, потеряв 24% заполняемости. В CBRE предполагают, что по итогам апреля уровень загрузки зафиксируется в пределах 10%.

«Если в начале 2020 года гостиничные эксперты оценивали ущерб в связи с потерей китайских туристов, то к концу первого квартала стало понятно, что

удар, который был нанесен пандемией COVID-19, и ее последствия для гостиничного бизнеса — самое страшное, что происходило с гостиничным рынком России и Москвы за все время его существования»,

— отмечает директор подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE Татьяна Белова.

О том, что нынешний кризис является беспрецедентным, в том числе и для гостиничного бизнеса, говорят и в консалтинговой компании Knight Frank.

«Безусловно, гостиничная индустрия испытала мощнейшее давление в связи с возникшей ситуацией. Авиасообщение прервано, введена система цифровых пропусков. По всему миру и в России мы наблюдаем сильное снижение уровня передвижений. То есть постояльцы отсутствуют, а обязательства по уплате налогов и других видов платежей сохранились», — комментирует «Газете.Ru» директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова. Отели, пансионаты и курорты вынуждены платить, несмотря на отсутствие возможности зарабатывать, подчеркнула она.

Гостиничная отрасль стала одной из первых, кто пострадал от пандемии, отмечает управляющий партнер Colliers International Николай Казанский.

«В марте мы увидели серьезное снижение загрузки: по предварительным данным, за март отельеры фиксирует снижение уровня заполняемости до 25-30% против привычных 55-60%», — рассказал «Газете.Ru» партнер консалтингового агентства.

Это подтверждает Татьяна Белова из CBRE: по ее данным,

загрузка по рынку в марте впервые составила 34%, люксовый сегмент продемонстрировал 22%, и, как показал гостиничный рынок Китая, это далеко не предел. По ее прогнозам, по завершению апреля загрузка упадет до 5-10%, и второй квартал станет для отрасли провальным, с сокращением доходности на номер до 80-90%.

По словам Ольги Широковой из Knight Frank, оценить реальные потери в полной мере сейчас не представляется возможным, но очевидно, что речь здесь идет о сотнях миллионов «Это самый мягкий прогноз. Чем сильнее инфекция будет распространяться, тем сильнее пострадает отрасль», — поясняет эксперт.

По прогнозам CBRE, после завершения режима самоизоляции первым начнет восстанавливаться деловой сегмент. Однако уверенного роста раньше III квартала 2020 года аналитики компании не ожидают.

Восстановление загрузки отелей сможет обеспечить событийно-деловой туризм, подтверждает Ольга Широкова, говоря о столичных отелях. Она также считает, что положительно сказаться на уровнях прибыли могут ранее отложенные бизнес-туры, которые были перенесены на осень. По словам директора департамента консалтинга и аналитики Knight Frank, некоторые эксперты уверены в том, что летний период расставит все по местам, потому что это традиционно «сезонное» время. Если события будут развиваться таким образом, что российские курорты по плану откроются 1 июня и многие путешественники обратят внимание на отечественные места отдыха, пропущенные март и апрель еще окупятся. Однако более пессимистично настроенные эксперты прогнозируют, что на восстановление может потребоваться полгода-год.

Николай Казанский обращает внимание на то, что гостиничный сегмент полностью зависит от турпотка, и, соответственно, его восстановление будет зависеть от того, как быстро вернутся туристы. Управляющий партнер Colliers International также отмечает, что гостиничная отрасль уже пережила два кризиса — 2008 и 2014 года — и за это время был накоплен инструментарий, который поможет справиться с текущей ситуацией.

«Если карантин закончится к летнему сезону, то можно ожидать, что к этому времени сформируется отложенный спрос. При восстановлении ситуации летний и осенний сезоны за счет отложенного спроса могут вернуться на показатели позапрошлого года», — прогнозирует эксперт.