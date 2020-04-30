Отвыкать от кэшбэка: банки могут закрыть программы лояльности

Представители ТПП в конце апреля отправили в ЦБ письмо, в котором предложили отобрать у финансовых организаций эксклюзивное право подключать торговые сети к СБП. В нем утверждается, что ежегодно через систему проходят сотни миллионов транзакций, а общие затраты на соответствующие комиссии банкам исчисляются сотнями миллиардов рублей. Об этом сообщали «Известия».

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Сами с усами

Основной аргумент в том, что когда СБП только начинала внедряться, подключать магазины к этой системе могли только лицензированные банки: уровень развития их IT-инфраструктуры не вызывал сомнений у регулятора, в то время как сами ритейлеры не могли похвастаться тем же.

Сейчас ситуация в корне иная, пояснял изданию председатель комитета по развитию электронной коммерции ТПП Алексей Федоров: лидеры розничного рынка в этом смысле не уступают банкам, а значит — могут обойтись без посредников при подключении к СБП.

Работая напрямую с Банком России, комиссия по таким платежам для продавцов (имеется в виду оплата товаров не с помощью банковской карты, а через QR-код) составит не более 0,2% за каждую транзакцию: это в 2-3 раза дешевле, чем аналогичный платеж, когда одним из звеньев передачи информации является банк (сейчас это 0,4-0,7%), и в 10 раз выгоднее комиссий при оплате обычными пластиковыми картами, уверен Федоров.

Алексей Федоров добавил, что

сэкономленные средства продавцы смогут потратить не только на скидки для клиентов, но и на повышение зарплат своим сотрудникам, развитие собственной инфраструктуры и снижение комиссий для поставщиков.

Влетит в копеечку

Действительно ли ритейлеры готовы делать скидки покупателям — вопрос открытый. «Известиям» крупнейшие представители рынка не ответили на вопрос о том, куда они могут направить сэкономленные деньги. При этом сама «экономия» на практике может оказаться мнимой.

Как во время пандемии, так и после нее, когда спрос на товары и услуги будет только восстанавливаться, затраты на подключение своих магазинов к СБП потребуют больших инвестиций со стороны ритейлеров. Поэтому скидки для покупателей могут наступить, только когда владельцы бизнеса «отобьют» соответствующие затраты, что является небыстрым процессом.

«Прямое подключение к информационным системам СБП подразумевает не просто настройку протокола и реализацию логики сообщений, но и целый ряд организационно-технических мероприятий для защиты этих каналов и обеспечения заданного уровня сервиса, — рассказали «Газете.Ru» представители банка «Тинькофф». — Сюда входит и оборудование, и технический персонал, а также целый ряд требований к процедурам и логике работы персонала, что потребует серьезных изменений для ритейлеров, бизнес-процессы которых не были изначально настроены под эти задачи».

Маленькие игроки розничного рынка и вовсе не смогут позволить себе такие затраты, поэтому для них на практике ничего не изменится. Единственный вариант — продолжать сотрудничать с банками, которые, в большинстве случаев, не берут дополнительных денег за подключение к СБП — все работает так же, как и с обычным эквайрингом (терминалы для оплаты картой).

Поэтому,

если магазины хотят платить более скромную комиссию, им самим выгодно активнее предлагать покупателям платить через СБП. Но тут встает вопрос: если оплата по QR-коду и картой технически не сильно отличаются, то откуда берется такая большая разница в комиссиях.

Дело в том, что при оплате обычной банковской картой в транзакции участвуют дополнительные звенья. В отношении продавца существует так называемая торговая уступка, которую многие из них включают в цену товара для потребителя.

Торговая уступка состоит из суммы, которую владелец магазина платит банку, который поставил ему терминал, межбанковской комиссии, которую получает банк, выпустивший карту покупателя, и комиссии платежной системы (Visa, Mastercard и других).

Поэтому, если крупнейшие ритейлеры начнут работать с СБП и активно продвигать оплату по QR-кодам среди своих покупателей, банки потеряют значительный объем прибыли от платежных комиссий. А это приведет к отмене программ лояльности, в том числе кэшбэков, персональных скидок, бонусных миль и прочего.

Подобные примеры уже были. В середине апреля издание The Bell рассказало, что после того как ЦБ запретил банкирам взимать больше 1% комиссии за онлайн-покупки (вместо действовавший 1,2-2,2%), некоторые из них начали отменять кэшбэк за покупки в интернете. Среди них – Газпромбанк, Кредит Европа банк и «Хоум Кредит». Если ЦБ в полной мере поддержит предложение ТПП, без программ лояльности могут остаться больше владельцев банковских карт.