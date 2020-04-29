Антивирусные машины: автокомпании представили новинки против эпидемии

Во время пандемии риск заражения особенно велик в общественном транспорте. Невольными жертвами коронавируса становятся бригады скорой помощи, а в удаленных селах не все граждане могут получить медицинскую помощь. Российские автокомпании предложили решать эти проблемы с помощью своих новинок.

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Нижегородский автопроизводитель «Группа ГАЗ», в ускоренном режиме подготовил на основе своих моделей наземный пассажирский транспорт с повышенными дезинфекционными требованиями салона, рассказали «Газете.Ru» в компании. Спецмашины представлены во всей линейке автобусов компании: от 17 и 22-местных «Газелей» до автобусов «Вектор Некст» (от 40 до 53 мест) и ЛиАЗов всех размеров.

В оснащение автобусов входят облучатели-рециркуляторы воздуха (закрытого типа, безопасные для людей), сенсорные диспенсеры с антисептиками, бесконтактные кнопки запроса остановки, поручни с антибактериальным покрытием.

Кроме того, изучается возможность установки дополнительных фильтров в системы кондиционирования.

«Мы понимаем, что пандемия не проблема одного или двух месяцев. Эксперты-вирусологи предупреждают, что даже при благополучном прохождении пика заболеваний может сохраняться возможность новых всплесков инфекции, – заметили в пресс-службе «Группы ГАЗ». – Сейчас пользование общественным транспортом ограничено условиями режима изоляции, но полностью отказаться от него невозможно, это парализует экономику и социальную жизнь в городах. Мы видим выход в создании максимально безопасной среды в автобусах, препятствующей распространению заболеваний».

В компании отметили, что речь идет не только о борьбе с вирусом COVID-19, но и о любых болезнетворных микробах и бактериях, поскольку стоит задача снизить нагрузку на здравоохранение в целом. Речь идёт об очистке воздуха, дезинфекции рук, минимизации контактов пассажиров с потенциально заражёнными поверхностями, подчеркнули в пресс-службе.

Российская компания Sollers представила свой вариант скорой помощи, построенный не на традиционном микроавтобусе «УАЗ-452» (в просторечии – «Буханка»), а на пикапе «УАЗ Профи».

Особое отличие этой машины в том, что медицинский бокс изолирован от медиков и водителя.

Хоть эта машина впервые используется для реанимации, по заявлению компании, она отличается повышенной проходимостью благодаря приводу на оба моста. Первая партия из 132 машин уже в течение мая поступит на станции скорой помощи.

«Спецверсии предназначены для проведения интенсивных лечебных мероприятий силами реанимационной бригады, транспортировки и мониторинга состояния «тяжелых» пациентов на догоспитальном этапе», — сообщили в компании УАЗ.

Машина завода «Урал» изготовлена совместно с «Козельским механический заводом» и «НПО «Медкар». По сути это мобильный госпиталь, построенный на полноприводном шасси «Урала Некст» (с колесной формулой 6х6). Формально это не новинка, ее показывали еще в рамках выставки «Здравоохранение-2019». Тогда этот автомобиль позиционировался как фельдшерско-акушерский пункт. Однако в связи с пандемией завод переоборудовал эту машину под компактный мобильный госпиталь, в том числе оснастив аппаратом искусственной вентиляции легких. Адресован такой госпиталь прежде всего, для оказания медпомощи гражданам проживающим в труднодоступных регионах.

По словам руководителя завода «Урал» Дмитрия Стрежнева, такие автомобили совместно с Минздравом можно формировать в передвижную лабораторию на шесть машин повышенной проходимости.

«Сейчас думают, может быть, эта машина в будущем будет востребована как лаборатория, а сейчас может быть задействована при необходимости. Готовы быстро развернуть производство до 50 машин в месяц, вопрос на обсуждении (Минздрава – «Газета.Ru»)», – доложил президенту Владимиру Путину на совещании по автопрому Стрежнев.

Трансформация автопрома в связи с пандемией неизбежна, поскольку этот вирус серьёзно изменил жизнь всего мира, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто

«Не могу сказать, что кварцевая лампа или бактерицидный поручень на сто процентов смогут защитить от какой-нибудь заразы, но даже с психологической точки зрения в таком автобусе будет ехать проще. Потому что сейчас многие исследования в том же Китае свидетельствует, что в людях развилась боязнь заразиться от других людей», - заметил Моржаретто в разговоре с «Газетой.Ru». По его словам, страх и «ковидофобия» теперь надолго поселились в обществе и нескоро уйдут в виду прогноза второй, а, возможно, и третье волны эпидемии.

«Жизнь наглядно показала, что медицина – это не то, что можно сокращать, а все последнее время именно это в России и происходило. Наоборот нужно работать на опережение, судя по том с какой частотой начали появляться коронавирусы и атипичные пневмонии, необходимо готовиться к новым подобным вспышкам, и это касается автопрома», — заключил эксперт.