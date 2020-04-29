Индекс шашлыка: как за год изменились цены на главное майское блюдо

Из-за роста числа заболевших коронавирусом россиян Владимир Путин продлил режим самоизоляции на все майские праздники. Это значит, что россияне вынуждены будут отказаться от привычных для этих дней шашлыков на природе. О необходимости придерживаться режима самоизоляции и в праздничные дни 29 апреля напомнил Роспотребнадзор. В ведомстве подчеркнули, что нельзя расширять круг общения в это время, праздновать россиянам в этом году можно только с теми, с кем они контактировали на протяжении самоизоляции.

Реклама

Тем не менее, приготовить шашлык можно и дома: для этого понадобится электрогриль, в крайнем случае маринованное мясо можно пожарить на сковороде. «Газета.Ru» подсчитала, как изменились цены на традиционное для майских праздников блюдо на основании данных Росстата на конец марта (последние доступные на момент расчетов данные). Использовались федеральные данные, а не отдельно по каждому региону.

Как на Кавказе

Самый лучший результат за прошедший год показала цена на шашлык из свинины, который популярен в некоторых регионах Кавказа, например, в Грузии. Суммарно ингредиенты, необходимые для приготовления такого блюда, подешевели на 1%.

На 4,5% за год снизилась цена на бескостную свинину, а репчатый лук убавил в цене сразу 17%. Если бы не необходимое для маринада столовое вино, общая стоимость ингредиентов снизилась бы на 5% за год. Но красное вино подорожало на 3,4% – с 409 до 424 рублей за бутылку. В пересчете на килограмм такой шашлык обойдется в 832 рубля.

Такой шашлык из свинины готовится просто, но маринад для него нужно делать за ночь до жарки. Мясо нарезается кубиками, лук – кольцами, после чего все складывается в глубокую миску (на три килограмма мяса – два кило лука).

Помимо мяса и лука в маринад нужно добавить шафран, кориандр, черный и красный перец, базилик и рубленую петрушку. После этого всю смесь нужно тщательно перемешать, залить вином доверху, придавить грузом и оставить в теплом месте на пару часов. Затем половина жидкости сливается в емкость, а мясо отправляется на ночь в холодильник. Если готовите мясо на гриле, в процессе его нужно поливать маринадом.

Любителям рыбы

Шашлык из лосося с гранатом за год подорожал на уровне статистической погрешности – 0,3%. Хотя по сумме ингредиентов он, как и в прошлом году, оказался самым дорогим в пересчете на килограмм – 960 рублей.

Рыба лососевых пород с прошлой весны подешевела на 2%. При этом лимоны подорожали на 22%, помидоры – на 8,5% и фруктовые соки – на 5,3%.

Для этого рецепта рыбу нужно порезать кусочками и сложить в миску, добавив соль и перец по вкусу. Сверху все заливается гранатовым соком, после чего в миску нарезается целый лимон, а из второго туда же выдавливается сок, перемешивается и оставляется на пару часов. Жарить такой шашлык удобнее всего на решетке: сначала выкладывается рыба, после чего сверху кладутся кольца лука и помидоров. Готовое блюдо обычно подают с зернами граната.

Для тех, кто на диете

Чуть значительнее рыбного, но так же в рамках погрешности подорожал шашлык из индейки – на 1% за прошедший год. В пересчете на килограмм, это блюдо обойдется в 618 рублей.

Никаких заметных изменений цен на ингредиенты за год не произошло: разве что черный перец подешевел на 3,5%. Само мясо индейки убавило в цене меньше процента: сейчас оно стоит 374 рубля – на рубль дешевле, чем весной 2019-го.

Диетический шашлык из индейки готовится просто. Для начала филе птицы и яблоки нарезаются кубики, после чего индейка маринуется в смеси растительного масла и тимьяна, а яблоки – в масле и меде (на килограмм яблок – десять столовых ложек меда). Если готовить блюдо на гриле, нужно нанизывать мясо и яблоки на шампуры по очереди, а на сковороду их можно выложить вместе. Готовое блюдо поливают маринадом от яблок, при желании можно добавить ему остроты соусом «Табаско».

Без заморочек

Шашлык из говядины по самому простому рецепту за год подорожал на 2,5%, но в пересчете на килограмм оказался самым дешевым – 578 против 564 рублей в 2019-м.

За год бескостная говядина подорожала на 3,3% – c 478 до 494 рублей за килограмм. Почти так же выросла цена и на минеральную воду – плюс 5%. Сейчас литр в среднем стоит 33,3 рубля.

Говяжий шашлык «для ленивых» – самый простой, доступный и оптимальный рецепт. На килограмм мяса нужны три средние луковицы, бутылка газированной минеральной воды и соль с перцем по вкусу.

Мясо нарезается кубиками, лук кольцами, после чего все перемешивается, посыпается специями и заливается минеральной водой. Есть секрет, как смягчить мясо, если оно кажется жестким: за полчаса до жарки добавить в смесь кашицу киви.

Барашек в лидерах гонки

Больше всех в цене прибавил шашлык из баранины с салом – 4,2% за год.

Сама баранина подорожала на 5%, лимоны – на 22%, а помидоры – на 8,5%. Но в целом бараний шашлык с салом оказался чуть дороже индейки в пересчете на килограмм: 650 против 623 рублей годом ранее.

Для бараньего шашлыка, помимо самого мяса, лучше взять курдючное сало – так будет аутентичнее, но подходит и обычное. Мясо с салом режется небольшими кубиками, смешивается в миске, после чего посыпается солью, перцем и поливается лимонным соком. Чтобы шашлык замариновался, хватит двух-трех часов.

Мясо с салом вперемежку надевается на шпажки и обжаривается. Если есть гриль, рядом можно положить небольшие помидоры. При подаче готовое блюдо поливают свежевыжатым лимонным соком.