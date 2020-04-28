Привет из 90-х: «средний класс» в России катится в бедность

Богатая прослойка россиян из-за пандемии коронавируса потеряет часть доходов, но сохранит свой элитарный статус и накопленные ресурсы, а вот «средний класс» рискует скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК Григория Березкина рассказал ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов.

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«Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — заявил Кузьминов в эфире телеканала.

По словам ректора ВШЭ, тенденция падения доходов касается в первую очередь рынка услуг, в том числе тех, что относятся к интеллектуальным и услугам «впечатлений». В последнее время они создавали пространство для развития новых креативных проектов.

«Именно сфера услуг сжалась в наибольшей степени. Крупные города в наибольшей степени пострадали от COVID-19, у них в наибольшей степени остановилась экономика», — рассказал Кузьминов.

Согласно базовому сценарию Высшей школы экономики, в 2020 году уровень безработицы в России достигнет 8%. Сильнейшие потери рабочих мест будут в некорпоративном секторе экономики. «Корпоративный сектор потеряет в 2020 году 700 тыс. работников против 1,5 млн человек в некорпоративном, однако затем восстановление идет быстрее именно у некорпоративного сектора», — уточнил ректор ВШЭ. Однако даже в этом варианте сценария в 2024 году безработица будет все еще выше, чем в 2019 году, предупредил он.

Куда более драматичное развитие событий предполагает пессимистичный сценарий прогноза ВШЭ: безработица по итогу года вырастет до 9,5%, а в следующем году она подрастет до 9,8% «и будет сохраняться на высоких уровнях на всем прогнозном периоде из-за слабого восстановительного роста экономики».

Корпоративный сектор экономики в 2020 году недосчитается 1,2 млн вакансий против 2,2 млн в некорпоративном. Восстановление рынка труда в обоих секторах ожидается только в 2022 году. В тоже время общее число трудоустроенных граждан в 2024 году все еще будет заметно отставать от показателей текущего года. Безработица через четыре года все еще будет почти вдвое выше, чем в докризисный 2019 год, и составит 8,1%.

Кузьминов отметил, что пандемия коронавируса продемонстрировала миру новую реальность в мировой экономике гуманитарного порядка. Многие государства проявили готовность пожертвовать частью экономического роста ради спасения жизней граждан.

«Мы перешли к другой реальности, к другому соотношению морали и экономики. Впервые мир остановил свою экономику, пошел на потерю 5–7% ВВП в мировом измерении ради того, чтобы люди — пожилые люди, больные люди — прожили на три-пять лет больше. Я считаю, что это колоссальное моральное движение», — отметил Кузьминов.

В Кремле отнеслись со скепсисом к прогнозам о рисках скатывания в бедность «среднего класса» в России.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сейчас государство делает очень много попыток проанализировать ситуацию, но очевидно одно: она непростая и требует большой слаженной работы от властей и участников экономической жизни.

«Очевидно, что настолько беспрецедентная эта угроза коронавируса и последствий, которые спровоцировала эта угроза для экономической жизни, что в большей части многие попытки проанализировать вряд ли попадут в яблочко», — приводит RT заявление Пескова.

Официальный представитель президента также подчеркнул, что неправильно говорить о необходимости отдельного плана для поддержки среднего класса в стране в связи с пандемией. По словам Пескова, сейчас речь идет о необходимости смягчить удар кризиса для всех слоев граждан.

Определение «среднего класса» особенно в России довольно размытое. Четких параметров ему не могут дать ни чиновники, ни экономисты. Согласно определению Всемирного банка, к такой прослойке в России можно отнести граждан с доходами, которые как минимум в полтора раза превышают уровень бедности. Соответственно доходы человека должны быть не ниже медианных значений для конкретного региона проживания.

Медианная зарплата разделяет все зарплаты россиян пополам: одна половина работников получает зарплату выше этого значения, другая половина — ниже. Получается, что к среднему классу может себя отнести только верхняя половина. Росстат рассчитывает медианную зарплату в России один раз в два года — в апреле нечетных годов. В 2019 году этот показатель был равен 34,3 тыс. руб.