Пшеница для своих: Россия остановила экспорт зерна

Российская Федерация приостановила экспорт пшеницы, ржи, меслина (гибрид пшеницы и ржи), ячменя и кукурузы до 1 июля. Вывозить зерно можно только в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минсельхоз РФ.

Отмечается, что в конце марта правительство РФ постановило ввести квоту на ряд зерновых культур в объеме до 7 млн тонн. Данная мера призвана стабилизировать цены на зерновые, а также помочь обеспечить внутренние потребности России в зерне и продуктах переработки.

Кроме того, отечественные экспортеры зерна выбрали квоту на поставки за рубеж в текущем сезоне в полном объеме, добавили в Минсельхозе.

Реклама

В начале апреля стало известно, что Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю зерна в стране на текущий год на прежнем уровне — 125,3 млн тонн. Росстат при этом отмечает, что валовый сбор зерна в стране за прошлый год составил 121,2 млн тонн — второй с распада СССР показатель после рекорда, поставленного в 2017 году. Урожай только пшеницы в 2019 году составил 74,453 млн тонн.

В целом в ведомстве настроены оптимистично по поводу урожая, даже несмотря на опасность засухи на юге России и пандемию коронавируса. Отметим также, что в первых числах апреля правительство России разрешило продать до 1 млн тонн пшеницы и фуражного ячменя из интервенционного фонда страны.

Закупленное в 2008-2016 годах зерно можно будет продавать на внутреннем рынке, а также оно предназначено для экспорта. Продажа будет происходить посредством торгов на условиях «франко-элеватор» на внутреннем рынке или же для поставки на экспорт по ценам не ниже рыночных с учетом доставки. Все вырученные с продажи зерна средства будут направляться в федеральный бюджет.

В конце января 2020 года немецкое издание Der Tagesspiegel сообщило, что поддержка со стороны правительства и ограничения на импорт европейской сельхозпродукции позволили России совершить «невероятный подъем» в аграрной сфере.

«В начале нулевых годов страна была еще нетто-импортером зерна. Но теперь ни одна другая нация не экспортирует больше пшеницы, чем Россия», — заявила эксперт из немецкого Института имени Лейбница Линда Гетц.

Она подчеркнула, что сейчас страна полностью снабжает себя свининой, практически прекратив импорт этого мяса. Кроме того, возросло производства мяса птицы — теперь Россия также покрывает свои потребности. Развилось также выращивание масличных культур.

Тем не менее, предстоит еще огромная работа, говорится в статье. В России не очень хорошая ситуация с производство говядины, не хватает своей молочной продукции.

В конце октября эксперты Института Гайдара и РАНХиГС провели мониторинг экономической ситуации в стране и предупредили, что стремление нашей страны достигнуть целевых показателей по экспорту сельскохозяйственной продукции может вызвать снижение внутреннего потребления на 10%.

Иными словами, россиянам может перестать хватать продуктов питания, если правительство попытается достичь целевых показателей по экспорту сельхозпродукции.

«Дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы», – говорится в докладе.

Главными целями аграрной политики с недавнего времени действительно стали импортозамещение и наращивание экспорта. Президент России Владимир

Путин также недавно утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности страны на 2019-2021 годы. Она предусматривает полную самообеспеченность основными видами сельхозпродукции и повышение ее доступности для всего населения.

Майский указ президента РФ утверждает ожидаемый объем экспорта продукции агропромышленного комплекса к 2024 году на уровне $45 млрд. По итогам текущего года, прогнозирует Минсельхоз РФ, показатель может быть на уровне чуть менее $25 млрд. В прошлом году крупнейшими покупателями продукции российского агропромышленного комплекса были Египет, Турция, Китай и Южная Корея.