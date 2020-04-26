Поддержка на фоне пандемии: с бизнеса снимут ряд ограничений

В России будут постепенно отменяться ограничения для бизнеса, введенные на фоне пандемии коронавируса COVID-19, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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Данное решение было принято с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки и рекомендаций Роспотребнадзора – указывается в сообщении кабмина. Срок исполнения поручения установлен на 30 апреля.

«Минтруду России, Минэкономразвития России, Роспотребнадзору, Минздраву России... подготовить и представить в правительство РФ согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей», — говорится в комментарии.

Кроме того, премьер поручил Роспотребнадзору до 27 апреля представить предложения об организации взаимодействия на единой площадке с бизнесом для обсуждения вопросов, связанных с продолжением работы в условиях распространения коронавируса.

Помимо этого, Мишустин подписал постановление, в рамках которого средние и крупные предприятия из пострадавших из-за пандемии отраслей экономики наряду с малым и микробизнесом смогут получить беспроцентные кредиты для выплаты зарплаты.

«Цель программы — поддержание и сохранение занятости. Для выплаты беспроцентных кредитов в рамках расширенной программы банки дополнительно получат 3,5 млрд рублей субсидий.

Распоряжение о выделении средств также подписано. По данным Министерства экономического развития, общий объем выданных кредитов должен достичь 305 млрд рублей. 75% таких займов прогарантирует «ВЭБ.РФ», — сообщает правительство РФ.

Ранее Роспотребнадзор разработал рекомендации по поэтапному выходу кафе и ресторанов из ограничений, принятых из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Снимать ограничения на работу предприятий общепита Роспотребнадзор предлагает постепенно: сначала работу смогут возобновить точки с небольшой площадью и ограниченной посадкой в зале, размещение столов при этом должно производиться на расстоянии одного-двух метров. Старт работы заведений даже в такой ограниченной форме будет возможен только при стойком снижении количества заболевших в регионе, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Переходный режим (начало выхода людей из массовой самоизоляции): работают предприятия общественного питания площадью не более 50 кв. м при условии установки в обеденном зале не более пяти столов по одному-двум посадочным местам (расстояние между столами должно быть не менее одного метра)», — отмечается в рекомендациях.

Массовые мероприятия, такие как банкеты и поминки, пока что придется отложить — в ведомстве отметили, что в ближайшее время они должны быть запрещены.

«На каждом этапе предусмотрены противоэпидемические мероприятия — от работы всего персонала в масках и перчатках, одноразовой посуды до стандартной текущей уборки в зависимости от ситуации», — добавили в Роспотребнадзоре.

Всего ведомство определило 4 этапа по выходу из карантина. Согласно инструкции, предполагается, что российские заведения общепита сейчас находятся на первом этапе, когда предприятия работают только навынос или доставляют продукцию.

При этом у всех сотрудников перед началом работы надо проверять температуру; весь персонал должен соблюдать дистанцию и работать только в средствах индивидуальной защиты. Также в ведомстве рекомендуют проводить влажную уборку каждые два часа, проветривать помещения и обеззараживать бактерицидными лампами производственные зоны.

Второй этап наступит, когда власти снимут режим самоизоляции в регионе. Откроются небольшие кафе с ограничением количества гостей до 10 человек, массовые мероприятия все еще будут запрещены. В залах должны будут работать бактерицидные лампы, каждые три-четыре часа проводиться влажная уборка, а всем работникам и посетителям — выдаваться антисептики.

Спад российской экономики может достичь 7-8%, но после кризиса она восстановится, считает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. По словам Кудрина, экономика страны будет работать нормально, однако для этого необходимо пережить пик кризиса. При этом данный пик будет «более глубоким», чем при обычном кризисе, подчеркнул глава Счетной палаты. Он добавил, что на данный момент ряд отраслей фиксирует снижение спроса на свои товары и услуги на 90-100%.