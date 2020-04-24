Не в шоколаде: как кондитеры переживают кризис

Россияне в самоизоляции стали есть больше шоколада и конфет. По данным консалтинговой компании Nielsen, с которыми ознакомилась «Газета.Ru», онлайн-продажи шоколадных плиток на неделе с 6 по 12 апреля выросли на 244%, развесных шоколадных конфет — на 398%.

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Помимо шоколада и конфет в интернет-магазинах чаще покупали вафли в шоколаде (+203%), шоколадную пасту (+179%) и шоколадные батончики (+97%). В крупнейших розничных магазинах прирост также сохраняется. На неделе с 6 по 12 апреля на 14% чаще, чем в такой же период в прошлом году, покупали шоколадную пасту и вафли в шоколаде. На 9% и 3% соответственно спрос вырос на шоколадные конфеты и плитки.

«В первой декаде апреля текущего года мы отмечали кратковременный рост спроса на кондитерскую продукцию. Такой всплеск интереса был обусловлен как неопределенностью в отношении продолжительности периода карантина, так и беспокойством людей о возможном дефиците продуктов питания»,

— рассказал«Газете.Ru» исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» Вячеслав Лашманкин.

Повышенный спрос на сладости отмечают и на кондитерской фабрике «Победа». По данным предприятия, в марте продажи продукции выросли на 35% год к году, в результате чего первый квартал завершился для фабрики с ростом продаж более чем на 20% год к году в денежном выражении. При этом выручка собственного интернет-магазина предприятия выросла на 90%.

Однако основатели и руководители кондитерской фабрики «Победа» Ольга и Владимир Муравьевы в комментарии «Газете.Ru» высказали предположение, что в ближайшее время спрос сократится из-за снижения доходов части населения и ухудшения его платежеспособности.

В «АСКОНД» отмечают, что по мере развития ситуации у населения выросла уверенность в наличии всех категорий продуктов питания, поэтому рост спроса на кондитерскую продукцию сначала стагнировал, а затем произошла коррекция в сторону снижения.

Что будет с ценами на шоколад

Основатели кондитерской фабрики «Победа» обращают внимание на тот факт, что

в связи со снижением курса рубля произошло резкое увеличение себестоимости готовой продукции — примерно на 10-15%, которая не компенсируется планируемым подъемом отпускных цен.

В денежном выражении доля импортного сырья в текущих расходах составляет порядка 33%. Из-за того, что рост себестоимости не компенсируется подъемом отпускных цен, только в марте потери на фоне курсовых разниц составили более 50 млн рублей. Муравьевы также отмечают временную нехватку оборотных средств в связи с увеличением рублевых затрат на оплату валютного сырья.

«Цены на кондитерские изделия на полке магазина формируются из отпускных цен производителя и наценок предприятий торговли. Отпускные цены производителя, в свою очередь, зависят от целого ряда переменных, включая изменение цен на сырьевые компоненты, к которым относятся какао-продукты, сахар, сухие молочные продукты и так далее. В одно кондитерское изделие может входить до 300 ингредиентов», — говорит Вячеслав Лашманкин.

По словам эксперта, кондитерские компании имеют разные возможности по демпфированию рисков изменения цен на сырье, однако в текущей ситуации, когда помимо резкого скачка цен почти на все сырьевые ингредиенты растут и курсы валют, затраты производителей кондитерской продукции неизбежно увеличиваются.

В особенности это касается сегмента шоколада и шоколадных кондитерских изделий, уточняет Лашманкин.

«Так, например, доля какао-продуктов в сырьевой себестоимости кондитерских изделий в сегменте шоколад может варьироваться от 33% в отдельных видах шоколадных конфет, в зависимости от рецептур их производства, до 75% в горьком шоколаде», — сообщает эксперт.

Лашманкин при этом считает, что в текущих условиях компенсировать убытки от курсовой разницы не получится и остается рассчитывать только на помощь государства:

«Правительство могло бы пойти навстречу производителям, приняв решение о введении моратория на принятие новых нормативных правовых актов», — подчеркивает эксперт, приводя в пример приостановку технических регламентов Таможенного союза, ухудшающих положение предприятий отрасли. Также директор «АСКОНД» предлагает на временной основе инициировать процесс обнуления ставок ввозных таможенных пошлин на сырье, полуфабрикаты и готовую продукцию — особенно на то, что не произрастает или не производится сегодня на территории стран ЕАЭС.

Как карантин мешает поставкам

По данным «АСКОНД»,

кондитерская промышленность сегодня является четвертой по объемам экспорта отраслью агропромышленного комплекса России.

По итогам 2019 года российские кондитеры экспортировали 619,7 тыс. тонн продукции на сумму 1,4 млрд долларов США.

«Если брать только сегмент шоколад и шоколадные кондитерские изделия, то сегодня уже почти 30% от всей произведенной в стране продукции отправляется на экспорт, при этом последние несколько лет экспорт кондитерской продукции растет двузначными цифрами (в процентах к аналогичному периоду прошлого года) как в объемном, так и в денежном выражении», — комментирует Вячеслав Лашманкин.

При этом на фабрике «Победа» отмечают, что отгрузочные процессы в экспорте хоть и не остановились полностью, но замедлились примерно на 35 %. К примеру, из-за проблем с передвижением торгового персонала и транспорта доставки пришлось приостановить поставки в Киргизию, Казахстан и Узбекистан.

Трудности из-за закрытия границ на фоне распространения коронавируса возникают и в импорте.

«В сегодняшних реалиях можно отметить проблемы с закупкой и поставкой сырья и оборудования. Например, поставщик какао-масла из Малайзии прекратил производство по решению властей и сейчас лишь отгружает остатки со склада. Поставки оборудования из ЕС практически невозможны», — сообщают Муравьевы, добавляя, что российские поставщики оборудования также остановили производство, а строительные рынки и магазины закрыты, из-за чего в текущих условиях компании не имеют возможности провести пусконаладку оборудования.