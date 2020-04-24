Неудачное время: узбекский Chevrolet не завелся в России

Компания UzAuto, объявившая в конце февраля о выводе на российский рынок недорогих автомобилей под брендом Chevrolet, не смогла ввезти их на территорию России до объявления карантина. Об этом «Газете.Ru» рассказали несколько источников в автобизнесе, пояснив, что «машины не прошли таможенную очистку». Эту информацию подтвердили в российском представительстве узбекской компании.

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Ситуация остается неопределенной из-за того, что помимо таможни и логистических накладок у узбекского автопроизводителя остаются сложные взаимоотношения с дилерской сетью, отмечают собеседники.

«Небольшие дилеры, где-то в регионах даже «серые» автосалоны, готовы брать их (UzAuto. — «Газета.Ru») автомобили хоть сейчас, но с более-менее крупными сетями, которые дают основную прибыль, узбекам сложно будет договориться.

Их лихорадило с маркой Ravon, остались долги. У клиентов имидж подпорчен: то пришли на рынок, то пропали, то Ravon представили, то теперь Chevrolet.

Такие риски не каждый дилер готов на себя сейчас брать», — рассказал «Газете.Ru» представитель дилера, работавший до недавнего времени с узбекской компанией.

По словам собеседника, ранее середины лета UzAuto не начнет продажи своих машин. Помимо растаможки потребуется физически обеспечить всех дилеров автомобилями, предварив начало продаж маркетинговым и рекламными акциями. Ситуация может затянуться на большой срок, если карантин будет продлен и дилеры не смогут торговать.

В российском офисе Chevrolet сообщили «Газете.Ru», что с UzAuto есть договоренность о том, что они могут использовать в рамках единого бренда дилерскую сеть концерна в России, однако решение о заключении дилерского контракта будут принимать владельцы автосалонов самостоятельно.

К дистрибуции автомобилей Chevrolet из Узбекистана российское подразделение GM отношения не имеет.

После того как американский концерн General Motors свернул бизнес в России в 2015 году, марка Chevrolet в России была представлена исключительно премиальными моделями с заводов США — купе Camaro, внедорожниками Tahoe и Traverse. Узбекский автопроизводитель на тот момент торговал в России машинами марки Uz-Daewoo (Nexia, Matiz), хотя производил по заказу продукцию GM для рынков СНГ.

Поскольку действия американского концерна в период обострения санкционной войны между США и Россией во многом были восприняты как политически мотивированные, узбеки получили карт-бланш на дистрибуцию бюджетных автомобилей концерна, но под собственным брендом. Так, в 2015 году UzAuto представил в России бренд Ravon. Последний предлагал перелицованные модели Chevrolet: хетчбэк Ravon R2 (ранее Spark), седаны R3 (Aveo) и R4 (Cobalt). Впрочем, с 2018 года автомобили Ravon поставлялись в Россию с перебоями. А в 2019-м поставки и вовсе прекратились, — по данным Ассоциации европейского бизнеса в России, за год ни одного автомобиля не было продано.

Главная преградой для UzAuto стал утилизационный сбор, сделавший низкорентабельным экспорт.

Также узбекская сторона столкнулась с необходимостью подготовить автомобили под ужесточившиеся сертификационные требования, включающие серию краш-тестов в рамках системы экстренного реагирования на ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС».

Помимо моделей Spark, Nexia и Cobalt узбекская сторона рассматривает возможность поставок в Россию микроавтобуса Damas, знает источник «Газеты.Ru» близкий к Минпромторгу. Этот автомобиль продается на азиатских рынках, а в марте его производство было налажено на казахстанском заводе «СарыаркаАвтоПром». В Казахстане его базовая цена составляет от 3,3 млн тенге, примерно 582 тыс. рублей. В России этот автомобиль не сможет пройти требования по безопасности в части краш-тестов, убежден собеседник.

Помимо проблем с поставками автомобилей российскую «дочку» UzAuto преследуют судебные иски. Согласно базе данных «Картотека», в декабре 2019 года московский Арбитражный суд удовлетворил требование «Сбербанка» о взыскании с «Равон Моторс Рус» 42,35 млн рублей. В марте прошлого года также было подано заявление о банкротстве «Равона» от лица воронежской компании «Крылья Советов». Сумма претензии составила 4,7 млн рублей, которые ответчик, согласно «Картотеке», задолжал за поставленные автозапчасти.

Перспективы у узбекской компании в России очень слабые поскольку все ее модели откровенно устаревшие, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его мнению, с учетом нынешней ситуации на российском рынке узбеки выбрали неудачное время для выхода на него.

«Сейчас вряд ли удастся договориться с дилерами о контрактах, если только дать им щедрые условия по марже, к примеру, 15% — с продажи автомобиля, и 40% — по запчастям. Но на такое UzAuto точно, не пойдет. Я уверен, что в ближайшие полгода они точно ничего не выведут на рынок», — заключил Бургазлиев.