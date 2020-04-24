«Может подешеветь до 90»: когда наступит время менять рубли

С начала года российский рубль показал одну из худших отрицательных динамик в мире, просев на 17%. Основной удар по нему нанесла стремительно дешевеющая нефть. Учитывая, что на прежний уровень котировки вряд ли скоро вернутся, шанс дальнейшего ослабления российской валюты все еще остается.

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В беседе с «Газетой.Ru» руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев отметил, что падение рубля частично компенсирует потери от пикирующей нефти для компаний и бюджета страны. Поэтому избежать снижения курса рубля нельзя, и в текущем квартале отечественная валюта подешевеет до 85-90 за доллар.

Аналитик управления торговых операций ИК «Фридом Финанс» Александр Осин более оптимистичен. Он напоминает, что практика кризисов 1998, 2008 и 2014 года, показала, что ужесточение денежно-кредитной политики вело к существенному ослаблению курса рубля и падению рынков, а понижение ставок отражает более высокую уверенность регулятора в оценочных рисках по валюте и долгу. И именно сегодня, 24 апреля, Банк России опустил ключевую ставку до рекордно низкой: 5,5%.

Но даже при этом целевые диапазоны закрытия следующей пятницы, по словам эксперта, составляют от 72,35 до 77,8 рубля за доллар и 77,8 до 86,35 за евро.

Без паники

Коллега Осина из «Фридом Финанс» Евгений Миронюк считает, что покупка иностранных валют в условиях ослабления рубля для россиян актуальна. Даже если главная цель – держать ее в наличных, это позволит увеличить покупательную способность сбережений в будущем. Но в то же время, обмен всех денег сразу грозит потерями.

«Если у человека достаточно сбережений, и он планирует вложить часть в иностранные валюты лучше всего делать это постепенно. С уверенностью можно сказать, что текущий курс рубля не самый выгодный, сохраняется вероятность его укрепления, – объясняет Миронюк. – Но и ждать этого укрепления долго не стоит. «Дно» пары доллар/рубль вы все равно не определите. Правильной тактикой является постепенное наращивание доли валюты в сбережениях с увеличением объема покупок в случае укрепления рубля».

Схожее мнение выразили представители банка «Тинькофф». В комментарии «Газете.Ru» его специалисты отметили, что покупка валюты, растянутая по времени, поможет сгладить курсовую волатильность и минимизировать ее приобретение на пиковых уровнях.

Что касается самих валют, опрошенные «Газетой.Ru» аналитики предлагают обратиться к опыту инвесторов, которые выходят из денег стран с развивающейся экономикой, и перекладывают их в «тихую гавань».

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Вадим Иосуб напоминает, что с начала года до 24 апреля в плюсе к американскому доллару оказалась только японская йена, прибавив 0,8%. «Если выделять пятерку наиболее надежных в текущей ситуации валют, это будут японская йена, доллар США, швейцарский франк, евро и британский фунт», – уверен эксперт. Наиболее рисковыми из валют развитых стран он назвал канадский, австралийский и новозеландский доллары.

В «Тинькофф» тоже сказали про доллары, евро, франки и йены, а Евгений Миронюк из «Фридом Финанс», помимо прочего, обратил внимание на китайский юань. «Его курс к с лета 2018 года, несмотря на «торговые войны», не падал к доллару США больше чем на 4%. Ослабление до текущих 7,08 юань/доллар с начала года – всего 1,5%», – рассказал он.

Обменник не вариант

Все опрошенные «Газетой.Ru» эксперты напомнили, что покупать наличную валюту в обменниках – себе дороже.

«Если нужно купить валюту, для этого можно использовать брокерский счет. В последние 2-3 года многие россияне заводят их себе именно для таких операций.

Дело в том, что биржевой курс выгоднее, чем курс Банка России, к которому так или иначе привязываются коммерческие банки и обменники, – говорит директор офиса продаж БКС Брокер Вячеслав Абрамов. – Даже с комиссией брокера за совершенную операцию по покупке валюты разница будет очень значительная».

Начать стоит с выбора брокера. Евгений Миронюк из «Фридом Финанс» напоминает, что основными критериями должна быть надежность и юридическая прозрачность. «В первую очередь обращаем внимание на то, в какой юрисдикции он зарегистрирован и имеет ли все необходимые лицензии и разрешения для работы в России», – предупреждает эксперт.

Совсем не лишним будет проверка его рейтинга у российских, а лучше – иностранных рейтинговых агентств. Косвенным подтверждением надежности является эмиссия брокером ценных бумаг (облигаций, акций) и размещение их на российской или зарубежной бирже. Это обязывает компанию отчитываться перед регулятором, а саму отчетность публиковать в открытых источниках. Миронюк также напомнил, что

важным критерием надежности брокера является наличие аффилированного с ним банка. Поэтому всегда может оказаться, что банк, клиентом которого вы являетесь, предоставляет такие услуги: они есть у «Сбербанка», ВТБ, Открытия, «Тинькофф» и других.

Заводить там брокерский счет в своем банке выгодно хотя бы потому, что купленную на бирже валюту можно сразу вывести на свою же карту.