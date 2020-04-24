Полпроцента против коронавируса: ЦБ понизил ключевую ставку

Ситуация в экономике кардинально изменилась с момента заседания совета директоров ЦБ в марте, принято решение перейти «в область мягкой денежно-кредитной политики». Так регулятор обосновал снижение ключевой ставки с 6 до 5,5%, о чем было объявлено на официальном сайте ЦБ в пятницу, 24 апреля.

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ЦБ при этом допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Вот как ЦБ оценил перспективы по инфляции, на которую он в первую очередь ориентируется при вынесении решения по ставке.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в этом году составит 3,8–4,8% по итогам 2020 года и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем.

Годовая инфляция в марте увеличилась до 2,5% (с 2,3% в феврале). По предварительным данным Центробанка на 20 апреля, годовой темп прироста потребительских цен составил около 3,1%.

Динамика инфляции в этом году и далее будет во многом формироваться под влиянием «глубокого падения внутреннего и внешнего спроса». В свою очередь ослабление спроса связано с эффектами от введенных ограничений по борьбе с пандемией. Но инфляционные ожидания населения и бизнеса повысились, отмечает ЦБ.

Экономика рухнет на 6%^^^

Деловая активность в стране существенно снизилась, и в сфере услуг и в обрабатывающей промышленности, фиксирует ЦБ. «Ухудшились настроения и ожидания бизнеса. В этих условиях произойдет снижение ВВП во втором квартале текущего года с постепенным восстановлением экономической активности по мере нормализации ситуации с распространением коронавируса и смягчения большинства ограничительных мер в России и в мире», — прогнозирует регулятор.

ВВП в этом году обвалится на 4–6%. C роста в 1,3% по итогам прошлого года. В дальнейшем Центробанк прогнозирует восстановительный рост российской экономики на 2,8–4,8% в 2021 году.

В базовый прогноз по ВВП заложена средняя цена нефти марки Urals в $27 за баррель в текущем году.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 июня 2020 года.

На предыдущем заседании 20 марта Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых. Обоснование для сохранения ставки было предсказуемым — из-за распространения эпидемии коронавируса и резкого снижения цен на нефть и ослабления национальной валюты.

На этой неделе рубль существенно снизился к основным валютам. Доллар в понедельник 20 апреля на Московской бирже достигал отметки в 78,1 рубля, евро — 83,87 рубля.

Впрочем, как заявлял тогда ЦБ, произошедшее ослабление рубля, «является временным проинфляционным фактором». Тем не менее ЦБ признает, что именно под влиянием этого фактора «годовая инфляция может превысить целевой уровень в текущем году». Целевой уровень (или таргет) по инфляции составляет 4%.

С момента последнего заседания Совета директоров ЦБ по ключевой ставке 20 марта, экономическая жизнь в стране сильно изменилась. Карантин и самоизоляция граждан, введенные с 30 марта, стали угрозой для бизнеса, многие компании, в первую очередь малый и средний бизнес, были вынуждены приостановить работу или даже закрыться.

При этом инфляция растет незначительно. Стабильности курса рубля теперь в большей степени угрожает даже не сама инфляция, а инфляционные настроения граждан и участников экономической деятельности. 17 апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла о росте инфляционных ожиданий, другими словами, повышении страха относительно стоимости товаров, что неизбежно подрывает доверие к рублю.

Запоздалое смягчение

Мнения экспертов по поводу решения регулятора разделились на диаметрально противоположные. От одобрения до того, что политика ЦБ представляется контрпродуктивной.

«Для бизнеса и экономики в целом тренд на снижение процентной ставки — благо. Предприятия получат более дешевое фондирование, чтобы развиваться. Однако снижения до 5,5% недостаточно, чтобы поддержать бизнес после пандемии», — считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. На динамику рубля решение ЦБ тоже почти не повлияет, сейчас основной драйвер для рубля — это нефть.

«Никакие ключевые ставки в нынешней ситуации ни на что не повлияют. Необходима принципиально иная финансовая и промышленная политика, основанная на целевом финансировании внутреннего производства товаров первой необходимости и политики стимулирования внутреннего спроса, тем более, что безработица в ближайшей перспективе будет расти», — говорит ведущий эксперт Института социальной политики НИУ ВШЭ Андрей Столяров.

По мнению ведущего эксперта «Райффайзенбанка» Станислава Мурашова, ЦБ сохранил настрой на смягчение политики. «Это выгодно в первую очередь для спроса на госбумаги (ОФЗ) и для властей, которые субсидируют ставки по некоторым кредитам. А вот реальному сектору снижение ставки не особо поможет», — говорит Мурашов.

По его мнению, льготное кредитование все равно остается малодоступным. «Да и не в уровне ставок дело, Проблема в том, что высок кредитный риск, который не снизится из-за смягчения политики регулятора», — отмечает эксперт «Райффайзенбанка».

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Александр Осин отмечает, что снижение ставки ЦБ на 0,25% или даже 0,5% не изменит сколько-нибудь значительно ситуацию на ипотечном и кредитом рынке. «Мы видим в последние годы, что ставки кредитов банков в существенной мере эластичны к номинальной инфляции и динамике ключевой ставки. Реальная стоимость кредитов растет. Причина в том, что снижение ставок и инфляции не сопровождается мерами по ремонетизации экономики», — говорит Осин.

Эксперт считает, что справедливая инфляция, рассчитанная на основе показателей скорости обращения денежной массы остается на уровне 11%.

До сегодняшнего дня Россия была единственной страной из G20, которая не снизила процентную ставку во время коронавируса, отмечает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. «Развитые страны активно печатают деньги для стимулирования своих экономик и защиты финансовых рынков, благодаря чему страны развивающиеся получили возможность также смягчить ДКП без серьезных последствий для курса своих валют. Но, конечно, ЦБ РФ решил действовать консервативно», — отмечает Дадашев, добавляя, что если это решение не повлияет на стабилизацию экономики, ничего не мешает на следующем заседании снять еще 0,5%.