Счастье в квадрате: приживется ли ипотека под 6,5%

Премьер Михаил Мишустин подписал 23 апреля постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых. Об этом сообщает официальный сайт правительства.

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«Ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Программа распространяется на жилищные займы до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн рублей — в других регионах страны», — сообщает пресс-служба кабмина.

Минимальный взнос составляет 20%. Разницу между 6,5%, которые будут платить заёмщики, и рыночной ипотечной ставкой, возместит государство.

Программа позволит обеспечить выдачу до 250 тыс. новых жилищных кредитов, подсчитали в правительстве.

Еще одна цель запуска льготной программы — она позволит дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 млрд рублей.

Ранее была утверждена программа для покупки жилья многодетным семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребёнок. Таким семьям государство помогает полностью или частично погасить ипотечный кредит.

Субсидия составляет 450 тыс. рублей.

Правительство планирует в 2020 году на выплаты финансовой помощи многодетным направить 9,5 млрд рублей. «С учётом расширенного материнского капитала (выплата полагается уже при рождении первенца) общая сумма жилищной поддержки многодетной семьи превысит 1 млн рублей», — сообщает правительство.

Купить квартиру дистанционно

Льготная ипотека будет действовать до 1 ноября 2020 года.

Ранее 23 апреля президент Владимир Путин во время проведения совещания с представителями банковского сообщества отметил, что банки уже начали принимать заявки на выдачу льготных кредитов. Он попросил банковское сообщество и чиновников правительства доложить, как в рамках этой ипотечной программы «налажено взаимодействие с застройщиками, что сделано для того, чтобы ипотеку можно было оформить быстро, без излишних формальностей, в том числе и дистанционно».

Помощь банкам пообещала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, хотя она уверена, что банки «не относятся к первому кругу пострадавших отраслей».

Банки обязаны активнее вписываться в механизмы господдержки граждан и экономики в целом. Деньги у банков для этого есть. По данным ЦБ, профицит ликвидности в банковской сфере сейчас достигает 2,5 трлн рублей. «Плюс к этому на руках, что называется, у банков есть свободное обеспечение, тоже почти до восьми триллионов рублей… Еще раз повторю, банки могут сейчас и реструктурировать кредиты, и продолжать кредитование», — заявила Набиуллина 23 апреля на совещании с банковским сообществом.

Она дала понять, что готова смягчать требования лишь на период пандемии и купирования ее последствий. В пятницу, 24 апреля, ЦБ проведет совет директоров, на котором, как предполагается, будет снижена ключевая ставка.

Налоговая видит всех

Для того чтобы помочь банкам быстро принимать решения о выдаче льготных кредитов Федеральная налоговая служба запустила специальный электронный сервис. На совещании c банковским сообществом глава ФНС Даниил Егоров продемонстрировал видеоролик о том, как налоговая служба через свою блокчейн-платформу проконтролирует льготные банковские программы по поддержке экономики и граждан.

Все операции будут проходить прозрачно и практически мгновенно, пообещал главный налоговик.

Для экономики сейчас действительно очень важно, чтобы господдержка в виде льготных кредитов и налоговых каникул была реализована через банковскую систему как можно оперативнее, считает гендиректор Fair Finance Инна Касьянова. «Механизмы господдержки нередко отличаются избыточной бюрократией, низкой эффективностью, отсутствием ориентированности на потребности бизнеса. Отсюда и отказы, задержки в получении кредитов. В условиях самоизоляции населения, карантинных ограничений этого нельзя допустить», — говорит Касьянова.

У банковского сообщества, впрочем, есть претензии к инициативам правительства и особенно Центробанка. Механизмы льготного кредитования детально не проработаны, считает общественный омбудсмен по финансовому сектору Олег Иванов.

Главное, что могло бы побудить банки участвовать в льготном кредитовании более активно — это готовность ЦБ обсуждать более мягкий и плавный переход к возврату платежей в прежний график, считает общественный омбудсмен. Дело в том, что сейчас банки не понимают, сколько выдаваемые кредиты будут стоить на самом деле, то есть какова будет доля невозврата.

Сдерживать рост строительного сектора и развитие ипотечных программ будет закредитованность потенциальных потребителей этой услуги. Банкам придется конкурировать за кошельки россиян с микрофинансовыми организациями, у которых получить кредит значительно проще, требования к заемщикам пониженные. Но кредиты МФО значительно дороже возвращать.



Количество просроченных задолженностей граждан России перед микрофинансовыми организациями (МФО) к концу марта этого года увеличилось на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, подсчитало ранее бюро кредитных историй «Эквифакс».

По информации бюро, количество выданных гражданам России ссуд от МФО возросло до 4,4 млн. Объем просрочки увеличился на 48,6%, до 50,1 млрд рублей.