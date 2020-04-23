Деньги есть: чего хотят власти от банков

На совещании с банковским сообществом Владимир Путин обсудил, как реализуются предложенные властями меры поддержки граждан и экономики. Глава государства указал на проблемы, которые обнаружились после приятия льготных механизмов господдержки.

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«Мы видим, что здесь есть очевидные проблемы и сложности, когда граждане не могут получить кредитные каникулы, а предприниматели — льготные кредиты.

Им либо сразу отказывают, либо тянут время, либо предъявляют явно невыполнимые требования», — заявил Путин, отметив, что это «далеко не единичные случаи».

О принятых программах мало объявить, нужно так отработать все этапы их реализации, чтобы помощь пришла вовремя, чтобы ею могли воспользоваться те, кто в ней действительно нуждается, призвал Путин. «Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — добавил президент.

При этом он дал понять, что несмотря на форс-мажорные обстоятельства завышенных требований к банкам власти предъявлять не будут. Необходимо сохранить устойчивость банковской системы, не допускать критического накопления «плохих долгов», отметил Путин.

Шесть программ — куча рисков

Оценку банковскому сектору от лица правительства дал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Правительственный чиновник сообщил, что банковский сектор «не относится непосредственно к числу пострадавших секторов экономики».

«Достаточно сказать, что чистая прибыль банков в первом квартале составила 528 миллиардов рублей, правда, значительная часть ее, почти до половины, связана с переоценкой валютных статей баланса», — аргументировал Белоусов.

Но несмотря на запас прочности банковской системы, риски растут и к осени могут возникнуть проблемы, признал первый вице-премьер.

Он предвидит ухудшение качества кредитного портфеля, а это 42 трлн рублей. Из этого объема выданных кредитов больше трети приходится на пострадавшие сектора экономики: это транспорт, строительство, стройматериалы, операции с недвижимостью, торговля, услуги населению, ряд отраслей промышленности.

Плохих кредитов, которым потребуется реструктуризация, может накопиться 4-5 трлн, прогнозирует первый вице-премьер.

Он признал, что кредитные программы из антикризисного портфеля правительства, уже объявленные и которые еще только готовятся, станут дополнительным риском для банков.

Всего в двух антикризисных пакетах правительства шесть кредитных программ, из них три действуют для ИП и субъектов малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях. Еще одна — для крупных предприятий, она пока что находится в стадии запуска. И две так называемые строительные программы — это субсидирование ипотеки под 6,5%. Суммарно эти программы тянут на 1,5 трлн рублей.

Программа о кредитных каникулах пользуется очень большой популярностью. «На 15 апреля поступило почти 100 тысяч заявлений, удовлетворено из них 39 тысяч, то есть около 40%», — сказал Белоусов.

Программа на выплату заработной платы (под 0%, точнее, под один МРОТ) тоже становится популярной. Прирост заявок составляет около двух тысяч обращений в сутки. Всего подано 11,5 тысячи заявок на 27,5 млрд рублей, из них одобрена примерно половина. «Почему так мало? Потому что банки попросту сейчас не успевают обрабатывать такой поток заявок, но практически все заявки будут удовлетворены», — не сомневается Белоусов.

«Одна треть — одна треть — одна треть»

А вот с программой «одна треть — одна треть — одна треть» (перенос срока уплаты долга на шесть месяцев и уплата заемщиком одной трети ставки с возможностью ее капитализации) возникли проблемы. Она невыгодна для банков. В программе формально участвуют двенадцать банков, но реально работают пока только три.

«На 21 апреля поступило заявок всего на 3,8 млрд рублей, то есть это около полпроцента портфеля соответствующих заемщиков. Одобрена выдача всего на 3 млрд рублей», — отметил Белоусов и пообещал скорректировать эту программу.

В заключение своего выступления Белоусов повторил, что «банковская система сейчас находится в хорошем состоянии, гораздо лучшем, чем в 2008 и в 2015 годах». Но этот ресурс не безграничен.

По этой причине правительство, чтобы не перегрузить банки, готово часть рисков взять на себя, на госбюджет, то есть на деньги налогоплательщиков. А задача правительства – ослабить на период пандемии регуляторику, то есть, смягчить требования к банкам.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина пообещала помощь банкам, хотя и заявила, они действительно «не относятся к первому кругу пострадавших отраслей».

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«И действительно, банки вошли в этот период в достаточно хорошей форме, с запасом капитала, ликвидности, и они способны абсорбировать, принять на себя достаточно большой объем убытков, предоставлять и кредитные каникулы и при этом продолжать кредитование», — сказала глава регулятора.

Она дала понять, что готова смягчать требования лишь на период пандемии и купирования ее последствий. В пятницу, 24 апреля, ЦБ проведет совет директоров, на котором, как предполагается, будут снижена ключевая ставка. При этом банки должны пойти навстречу властям и активнее вписаться в механизмы господдержки, деньги на это у банков имеются, считает Набиуллина.

По данным ЦБ, профицит ликвидности в банковской сфере сейчас достигает 2,5 трлн рублей. «Плюс к этому на руках, что называется, у банков есть свободное обеспечение, тоже почти до восьми триллионов рублей… Еще раз повторю, банки могут сейчас и реструктурировать кредиты, и продолжать кредитование», — заявила Набиуллина.

Для того чтобы помочь банкам объективно и оперативно принимать решения о выдаче льготных кредитов, прежде всего зарплатных, Федеральная налоговая служба запустила специальный электронный сервис.

На совещании глава ФНС Даниил Егоров продемонстрировал видеоролик о том, как налоговая служба через свою блокчейн-платформу проконтролирует льготные банковские программы по поддержке бизнеса. Все операции будут проходить прозрачно и практически мгновенно, пообещал главный налоговик.

Для экономики сейчас действительно очень важно, чтобы господдержка была реализована через банковскую систему как можно оперативнее, считает гендиректор Fair Finance Инна Касьянова. «Механизмы господдержки нередко отличаются избыточной бюрократией, низкой эффективностью, отсутствием ориентированности на потребности бизнеса. Отсюда и отказы, задержки в получении кредитов. В условиях самоизоляции населения, карантинных ограничений этого нельзя допустить», — говорит Касьянова.

Но представители банковского сообщества считают, что программа антикризисных кредитов не заработает, пока ЦБ во всех деталях не прояснит банкам условия погашения льготных кредитов. Об этом на онлайн-совещании, посвященном подготовке очередного ежегодного доклада уполномоченного при президенте России Бориса Титова заявил общественный омбудсмен по финансовому сектору Олег Иванов.

«В российской практике глобальная концепция «вертолетных денег», используемых для стимулирования экономики, заменена на концепцию льготных кредитов, это вносит некоторую сумятицу», — констатировал Иванов.

Например, в ближайшее время ожидается внесение изменений в постановление правительства и средние и крупные предприятия смогут воспользоваться льготной программой кредитования.

«Думаю, что большого успеха она иметь не будет, так как 25% риска все равно остаются на банке, и они не рвутся давать кредиты. Месяц понаблюдают за ходом программы и будут ее видоизменять», — говорит омбудсмен.

Главное, что могло бы побудить банки участвовать в льготном кредитовании более активно — это готовность ЦБ обсуждать более мягкий и плавный переход к возврату платежей в прежний график, считает общественный омбудсмен. Дело в том, что сейчас банки не понимают, сколько выдаваемые кредиты будут стоить на самом деле, то есть какова будет доля невозврата.

«Резервирование по ним временно отменено, но что будет после 30 сентября (окончание временной отсрочки по резервированию), никто не понимает. Если ЦБ разрешит условия мягкого перехода, который займет год или два, банки будут более охотно идти на кредитные каникулы», — считает Иванов.

Самым эффективным средством Иванов назвал перевод проблемных кредитов в банк плохих долгов, который необходимо создать. Но эту идею власти и банковское сообщество обсуждает с 2008 года. Первого глобального кризиса для реализации идеи не хватило, но наступает второй.