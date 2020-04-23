«Нужно сохранить спрос»: за рубль придется платить долларом

В четверг стало известно, что ЦБ направил в правительство письмо с просьбой ограничить информационную активность члена коллегии ЕЭК от России Сергея Глазьева, который подверг критике практику масштабных валютных интервенций ЦБ. Об этом сообщили ряд информационных агентств со ссылкой на источники в правительстве.

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В тоже время накануне стало известно о рекордной интервенции ЦБ, который только за один день 20 апреля расчетами «завтра» (было отражено в отчете 21 апреля) израсходовал более $222 млн или около 17 млрд рублей.

Ситуация повторилась на следующий день, и банк обновил рекорд — суммарно на внутреннем рынке было продано валюты на 19,2 млрд руб. (более $255 млн).

Невозможный сценарий

Банк России выполняет эти операции в рамках бюджетного правила, согласно которому при цене отечественной марки нефти ниже $40 за баррель начинается продажа валюты на бирже для снижения волатильности курса национальной валюты. Чем ниже падает нефть, тем больше валюты продает ЦБ. Пока что объем операций растет, но без них ситуация, с которой мог столкнуться рубль, могла быть куда более драматичной, отметил в беседе с «Газетой.Ru» ведущий аналитик финансовой группы QBF Олег Богданов.

Более того, по словам аналитика, несмотря на расхожее мнение, что рубль сильно привязан к нефтяным ценам, сейчас национальная валюта демонстрирует устойчивость к потрясениям.

«При том, что на мировом рынке нефти реализовался самый невозможный, а для некоторых игроков катастрофический, сценарий с отрицательными ценами в момент экспирации майских фьючерсов на нефть, российский рубль даже не протестировал минимальных значений марта к американскому доллару», — рассказал Богданов.

Эксперт отмечает, что в среду пара доллар-рубль только в моменте доходила до отметки в 77,5, а потом падала до 76. В этот же день прошел аукцион по размещению ОФЗ, который показал, что спрос у глобальных инвесторов на российские высокодоходные активы остается высоким. Объем размещения был максимальным с начала года и составил 86 млрд рублей, при спросе 141 млрд рублей.

Несмотря на то, что регулятору пока что не удается стабилизировать рубль, интервенции оказывают психологическое давление на рынок,

убежден главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Действия регулятора, по его мнению, адекватны текущим реалиям.

«Присутствие регулятора на рынке с продажами валюты продолжает оказывать стабилизирующее воздействие на процесс формирования рублевого курса. По нашим оценкам, продажи валюты в объемах в $200-250 млн в последние дни также поспособствовали тому, что рублю удалось пройти достаточно безболезненно период нефтяных коллизий», — считает Покатович.

Если темпы роста мировой экономики начнут восстанавливаться, то, после радикального сокращения добычи нефти в мае, где-то к концу июля может возникнуть перекос в сторону спроса. Если так случится, то российские активы будут одними из самых привлекательных в мире, полагает аналитик QBF.

«Инвесторы берут не только наши гособлигации, но и наши акции. Даже при таких ценах на нефть очевиден спрос на российский нефтяной сектор. Почему так происходит? Думаю, тут идет игра на то, что будет происходить в мировой экономике через два-три месяца», — поделился оптимизмом Богданов.

Сохранить спрос

Инструмент валютных интервенций практикуется многими странами, и суммы которые сейчас тратятся на эти цели не являются грандиозными, считает профессор департамента государственного и муниципального управления Высшей школы экономики (ВШЭ) Мстислав Афанасьев. Тем не менее экономист ожидает, что одним из непосредственных следствий нынешней ситуации к осени будет большой объем неплатежей в бюджеты местного и федерального уровня.

Эксперты отмечают, что выбранный механизм регулирования курса национальной валюты сложно менять во время кризиса, его нужно настраивать до того, как на рынках и биржах произошли потрясения.

Государству сейчас крайне важно удержать инфляцию, которая может убить спрос,

отмечают аналитики НИИ Минфина (МИФИ) в обзоре «Краткосрочные глобальные тренды».

«Специфика экономической жизни в условиях пандемии такова, что формируется как отложенное предложение, так и отложенный спрос — в этом заложен механизм будущего восстановления. Чтобы избежать разрывов и развития ситуации по дефляционному или еще худшему стагфляционному сценарию важно не допустить инфляционного обесценения реальных доходов населения», — говорится в исследовании МИФИ.

Олег Богданов из QBF констатирует, что банки пытаются разогнать волатильность, чтобы заработать на валютных спекуляциях. Но сдерживать их, по его мнению, нецелесообразно.

«Есть старая поговорка на международном рынке: «Спекулянты как бактерии, но без них жить нельзя». Они нужны потому что на себя берут все риски: один продает, другой покупает — это же обоюдный риск», — объяснил эксперт.

Бюджетное правило довольно гибкий инструмент финансово-экономической политики, цены на нефть не могут долго оставаться ниже себестоимости (в среднем около $30/барр.). Ситуация при которой ЦБ будет проводить валютные интервенции продлится не более двух-трех месяцев, убежден Олег Богданов из QBF.

«А дальше начнется резкий спад добычи нефти и перекос пойдет в сторону спроса на нее, а предложение будет небольшим. Поэтому бюджетное правило поможет нам эти проблемные моменты пережить и оно в принципе неплохо работает», — заключил Богданов.

Спекулятивные настроения на рынке может снизить дальнейшее снижение ключевой ставки, ожидается, что это решение ЦБ может принять уже в пятницу.