Гречка больше не поможет: что будет с экономикой в апреле

Промышленное производство в РФ выросло в марте 2020 года на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 6,4% по сравнению с февралем текущего года несмотря на коронавирус и карантин. Эти данные подсчитал «Росстат».

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«Развитие кризисной ситуации в мировой экономике и введение внеочередных выходных с 30 марта не оказало решающего воздействия на динамику производства в I квартале 2020 года», — отмечают в статведомстве.

Наоборот, из-за «ажиотажного спроса» на отдельных рынках заметно выросло производство консервов мясных и рыбных, круп, растительного масла, гигиенических бумажных изделий, товаров бытовой химии и т. п.

Среди аутсайдеров — нефтегазовый сектор, ощутивший на себе спад внешнего спроса (упала добыча нефти и газа, тогда как нефтепереработка на тот момент не сбавила темпов), а также машиностроение.

Ненефтегазовый сегмент (прежде всего металлообработка, химия, легкая промышленность) практически не изменили своей динамики, сохранив положительный вклад в статистику роста.

И все-таки март не самый типичный месяц, если интересует реальная картина состояния российской экономики в условиях пандемии. Карантин начался в марте, но затронул всего два последних дня этого месяца. А вот в апреле календарного эффекта уже не будет, карантин продолжится весь месяц. Эксперты уже сейчас пытаются прогнозировать, какими будут макроэкономические показатели этого месяца.

С апреля начнется новая эпоха

О росте говорить не приходится, будет обвал, считают эксперты. «В апреле ситуация кардинально изменится. Прежде всего из-за карантинных мер и резкого спада потребления, а также из-за снижения доходов населения. Будет зафиксирован спад — и в промышленности и в розничной торговле», — говорит главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.

Апрельский спад объемов производства может быть двузначным, если в качестве ориентира посмотреть, допустим, на карантинный февраль в Китае, считает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. «В КНР спад валовых показателей промышленности составил официально 13,5% по сравнению с февралем 2019 года. А если сравнивать с декабрем 2019-го или с январем 2020-го, то есть с периодами, когда уже рост замедлился из-за коронавируса до 6,2-6,9%, то промышленность просела на все 20%», — говорит Пушкарев.

Спада в апреле можно ожидать не менее чем на 20% год к году, согласен Станислав Мурашов, аналитик Райффайзенбанка.

«Если власти продлят ограничительные меры и на весь май, то обвал в мае будет еще существеннее — более 30%. В мае, кроме негатива от карантинных мер, прибавится еще и эффект от сокращения добычи ОПЕК+», — говорит Мурашов.

Впрочем, сравнивать год к году в нынешних форс-мажорных условиях не очень интересно. Март 2019 года и март 2020-го — это, как теперь уже понятно, две разные эпохи. Но и соседние месяцы в пределах текущего года тоже покажут спад, считают эксперты. По подсчетам Мурашова, в апреле промпроизводство, скорее всего, обвалится к марту на 20%.

В мае падение относительно апреля составит 28%, плюс промпроизводство может вернуться не ранее июня.

Это вполне реальный прогноз, если программа антикризисных кредитов не заработает, считает общественный омбудсмен по финансовому сектору Олег Иванов. «В российской практике концепция «вертолетных денег», используемых для стимулирования экономики, заменена на концепцию льготных кредитов. Действуют параллельно несколько льготных программ, и это вносит некоторую сумятицу», — считает Иванов.

В большинстве программ, предложенных правительством, банки несут большие риски и по этой причине они не будут давать кредиты. К тому же банковское сообщество «не понимает, сколько выдаваемые кредиты будут стоить им на самом деле», то есть, какова будет доля невозврата, отмечает Иванов.

Эксперты считают, что после снятия карантинных ограничений падение производства, конечно же, уменьшится. Но его масштабы впечатляют.

По оценкам Райффайзенбанка, один месяц самоизоляции (при котором промышленность будет недозагружена на 30% по сравнению с обычным месяцем (до начала пандемии) будет стоить промышленности порядка трех процентных пунктов от годовых цифр.

В свою очередь, сокращение добычи нефти из-за сделки ОПЕК+ будет стоить годовому росту промышленности минус 1,7 п.п.

Нацпроекты спасут крупный бизнес

Есть и хорошие новости: промышленность в этом году, судя по заявлениям властей, все же получит реальную поддержку в виде средств на реализацию нацпроектов. Их финансирование на этот год хотя и сокращено, но незначительно — на 200 млрд руб. от общего объема в 4 трлн руб. Но в прошлом году основная часть нацпроектов оставалась неисполненной, в итоге неосвоенным остался примерно 1 трлн рублей.

«Мы полагаем, что нацпроекты, которые будут реализованы в этом году, могли бы добавить примерно 1 п.п. к росту промышленности, частично компенсируя потери из-за сокращения добычи нефти, газа, угля», — говорит Мурашов.

По итогам 2020 года, снижение промпроизводства может составить 6-8%, прогнозирует главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Эксперты традиционно сохраняют сомнения относительно корректности подсчетов «Росстата», отмечая, что сейчас, как никогда, важно иметь объективную картину экономической деятельности. «По идее, считать промпроизводство было бы правильно отдельно по экспортному товарному ассортименту (оценивая потенциал валютной выручки) и отдельно для нужд внутреннего рынка (в рублях). Еще вернее — рассматривать статистику по отдельным секторам, не группируя их по очень условным критериям. Если, конечно, есть желание видеть объективную картину, а не просто красиво отчитаться», — замечает Пушкарев.

Впрочем, эксперты призывают излишне не драматизировать ситуацию. «Во всем мире спрос упал практически на любую продукцию, поэтому и России нет смысла наращивать по многим статьям докризисные объемы производства товаров. Все равно некуда потом будет их девать, спрос уже падает», — говорит аналитик.

Отчасти по этим соображениям правительство сравнительно легко решилось ввести карантинные меры, прекрасно понимая, что производство товаров и услуг пострадает. «Наверняка заранее были сделаны приблизительные оценки: как долго можно держать карантин, чтобы это не начало работать действительно в ущерб реальным производственным нуждам. Как только эти сроки истекут, карантин снимут явочным порядком, в этом нет сомнений», — говорит Пушкарев.

Продолжительность карантинных мер в ближайшей перспективе будет определяться «в большей степени вирусной активностью, нежели экономическими факторами», считает Покатович.

В Кремле пока не определили дату окончания ограничительных мер по коронавирусу. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков. Он уточнил, что «ситуация продолжает оставаться достаточно напряженной».