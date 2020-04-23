Рекордные дивиденды «Роснефти»

21 апреля 2020 года совет директоров «Роснефти» рекомендовал собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2 полугодие 2019 года в размере 18,07 руб. на акцию.

Таким образом, рекомендованная сумма полугодовых дивидендов станет максимальной в истории «Роснефти».

На фоне непростой ситуации в отрасли несколько нефтегазовых компаний сократили выплаты дивидендов или перенесли их на более поздний срок.

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К примеру, совет директоров бразильской Petrobras утвердил перенос даты выплаты дивидендов за 2019 год с мая на декабрь 2020 года.

Советы директоров американских компаний Murphy Oil, Occidental Petroleum Corporation и Apache Corp. одобрили сокращение квартальных дивидендов на 50%, 86% и 90%, соответственно. А Continental Resources, один из крупнейших производителей сланцевой нефти в США, решила полностью отказаться от квартальной выплаты дивидендов.

В результате суммарные дивиденды за 2019 год составят рекордные для «Роснефти» 33,41 руб. на акцию, превысив уровень 2018 год в 1,3 раза (25,91 руб. на акцию).

Общая сумма средств на выплату дивидендов составит 191,5 млрд руб.

А с учетом выплаты за 1 полугодие 2019 года, общая сумма дивидендных выплат достигнет 354,1 млрд руб., что соответствует 50% чистой прибыли НК по стандартам МСФО за 2019 года, и является рекордным для «Роснефти» значением. Чистая прибыль Компании по стандартам МСФО в 2019 г. увеличилась на 29% и составила 708 млрд руб.

Как известно, «Роснефть» первой из российских госкомпаний в добровольном порядке перешла на выплату дивидендов на основании отчетности, составленной по международным стандартам (МСФО). И по итогам 2011-2014 годы направляла на дивиденды не менее 25% чистой прибыли по МСФО.

В декабре 2016 г., в целях повышения инвестиционной привлекательности и в рамках подготовки к продаже пакета акций консорциуму инвесторов, состоящему из швейцарского трейдера Glencore и Катарского суверенного фонда, Совет директоров одобрил изменение дивидендной политики, увеличив выплату дивидендов до не менее 35% чистой прибыли по МСФО с периодичностью выплат дважды в год.

В августе 2017 года «Роснефть» первой из российских нефтегазовых компаний утвердила очередное повышение доли прибыли, распределяемой в качестве дивидендов, - до 50% МСФО с периодичностью выплат дважды в год.

В сочетании с проводимой программой выкупа акций, выплата рекордно высоких дивидендов может оказать серьезную поддержку котировкам акций «Роснефти».

18 марта совет директоров «Роснефти» принял решение об изменении параметров Программы приобретения на открытом рынке акций и ГДР, одобренной в августе 2018 года. Так, ряд ограничений Программы был снят, а процедура выкупа упрощена. Основные параметры Программы, включая сроки и максимальный объем, остались при этом без изменений.

Решение было принято в период резкого снижения цен на нефть (с 65 долл./барр. в январе 2020 г. до менее 30 долл./барр.) и обвала фондового рынка. В частности, котировки акций «Роснефти» снизились практически в 3 раза, с 7,8 долл. до 2,8 долл., что не отражало фундаментальной стоимости Компании.

Суммарно с начала реализации программы до 22 апреля было выкуплено 25,1 млн акций и ГДР.

На этом фоне многие крупнейшие международные нефтяные компании, в частности: Chevron, Shell, Equinor, ENI, Total, Repsol, уже заявили о приостановке программ обратного выкупа акций.

С марта 2020 года идет процесс пересмотра кредитных рейтингов нефтегазовых компаний из-за снижения международными рейтинговыми агентствами прогнозов цен на нефть.

Так, агентства S&P и Moody's пересмотрели в сторону понижения прогнозы рейтинга многих крупнейших нефтегазовых компаний, а именно: ExxonMobil, Chevron, BP, Shell, ENI, Total, Equinor и Repsol. При этом кредитный рейтинг ExxonMobil от Moody's и S&P был понижен на одну ступень.

Едва ли не у всех американских производителей сланцевой нефти (Continental Resources, Hess Corporation, Noble Energy, Marathon Oil, Occidental Petroleum, EOG Resources) были понижены кредитные рейтинги и прогнозы, в то время как у одной из них – Whiting Petroleum – в апреле 2020 г. был запущен процесс банкротства, в результате чего кредитные рейтинги были отозваны.

В настоящее время осуществляется пересмотр рейтингов компаний развивающихся рынков: уже понижены на одну и более ступеней кредитные рейтинги по ONGC, Sasol, PEMEX, Ecopetrol, а также пересмотрены их прогнозы: со «стабильного» на «негативный».

Однако, по кредитным рейтингам крупных российских нефтегазовых компаний пока не были предприняты негативные рейтинговые действия.

В настоящее время кредитный рейтинг «Роснефти» соответствуют суверенным уровням.