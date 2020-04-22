Даром не нужна: спрос на ипотеку стремится к нулю

Спрос на ипотеку упал практически до нуля и не восстановится, пока на рынке труда не завершится период неопределенности, заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в интервью порталу ЛюдиИпотеки.рф.

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По мнению эксперта, первоочередное внимание сейчас нужно обратить на малый и средний бизнес, поскольку его состояние сказывается на спросе ипотечного кредитования.

«Сейчас не до ипотеки. Люди спасают бизнесы, и пока турбулентность на рынке труда не закончится, оптимистов, которые готовы на 10−15 лет брать кредит, будучи уверенными в своих доходах и здоровье, не будет»,

— заявила Ирина Радченко.

О том, что спрос на ипотеку сбила экономическая ситуация, говорит и Ксения Балясова, младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА». Ввиду неуверенности граждан в своем трудоустройстве и сохранении доходов, оживления ипотечного рынка и последующего периода его восстановления, до момента окончания карантинных мер ждать не стоит, объяснила эксперт для «Газеты.Ru».

О туманных перспективах восстановления ипотечного рынка говорит и Ирина Радченко.

«Мы еще дна не достигли, когда мы отпрыгнем, я вам скажу. Пока мы летим только вниз, поэтому вопрос преждевременный. Может быть, через год, но нужно смотреть, какая будет глубина падения. Некоторые европейские страны хотя бы уже выходят из пандемии, мы пока только набираем плохую динамику по распространению», — отметила Радченко в ходе интервью.

По данным компании «Метриум», после ажиотажного спроса, вызванного девальвацией рубля, когда многие постарались ускорить сделки до повышения ипотечных ставок, в апреле спрос обвалился на 30-70% в зависимости от конкретного проекта новостройки. Управляющий партнер компании и участник партнерской сети CBRE Мария Литинецкая отмечает, что в ближайшие месяцы количество сделок будет держаться ниже нормального уровня, однако после завершения режима самоизоляции несколько скорректируется за счет реализации отложенного спроса.

Почему ипотека под 6,5% не работает

В четверг, 16 апреля, президент России Владимир Путин провел совещание по развитию строительной отрасли в кризис. В ходе видеоконференции глава государства предложил ввести программу льготной ипотеки по ставке 6,5%. Средняя ставка по ипотечным займам составляет более 9% — разницу предполагается покрывать субсидиями из бюджета, предварительный объем которых в 2020 году составит около 6,5 млрд рублей.

В рамках данной программы можно взять ипотеку на жилье по цене до 3 миллионов рублей в регионах и до 8 миллионов — в Москве и Санкт-Петербурге, что относит данную меру преимущественно к жилплощади экономкласса.

Предполагается, что за ипотечным кредитом под 6,5% годовых можно будет обратиться до 1 ноября 2020 года, и ставка сохранится на весь срок ипотеки.

Ирина Радченко при этом считает, что сейчас россияне вряд ли отважатся на дорогостоящие покупки в самый разгар кризиса, который может затянуться еще на несколько лет.

«Мера хорошая, но это как мертвому припарка», — заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости.

По словам Ксении Балясовой,

пониженные ставки по ипотеке могу привлечь ту прослойку населения, которая уверена в своем финансовом положении в долгосрочной перспективе, однако количество таких потенциальных заемщиков очень ограничено.

«Кроме того, давление на спрос на ипотечные кредиты оказывает заморозка строительных работ, что приведет к переносу сроков сдачи объектов на неопределенное время», — отметила эксперт, добавив, что данный фактор также не исключает угрозы ухудшения финансового состояния застройщиков.

В текущей ситуации воздействовать на спрос снижением стоимости ипотечного кредитования можно, но эффект от этого будет небольшим, считает Мария Литинецкая.

«В условиях резкого сокращения доходов, занятости, ограниченных мер поддержки государства и неопределенности дальнейшей ситуации на первый план перед покупателями выходит не проблема высокой ипотечной ставки, а вообще способность и желание брать на себя долгосрочные обязательства перед банком», — объясняет «Газете.Ru» управляющий партнер «Метриума», подчеркивая, что

даже если ставки будут 3% годовых, мало кто будет брать кредит, понимая, что не застрахован от личного дефолта в кризисных условиях.

Необходима дополнительная поддержка

Меру поддержки в виде субсидирования ставки эксперты в целом оценивают как позитивную, однако единогласно считают, что этого недостаточно.

Партнер Colliers International Владимир Сергунин обращает внимание на тот факт, что поддерживать нужно все проекты, а не выборочные — распространить льготную ставку на все ипотечные кредиты, а не только на сделки стоимостью от 8 млн рублей. Кроме того, по мнению эксперта, стоило бы приблизить ставку к 5% и как можно скорее разморозить стройку.

«Субсидирование ставки – это позитивная мера, поэтому ее, конечно, необходимо было ввести, но в дополнение к ней государство должно запустить крупные инвестиционные программы, в частности – строительство арендного жилья», — предполагает Мария Литинецкая. Согласно ее мнению, это позволит загрузить стройкомплекс заказами и решит жилищную проблему для тех граждан, которые не могут позволить себе ипотеку, но имеют возможность арендовать жилье.