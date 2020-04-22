ИВЛ на колесах: автопроизводители наехали на коронавирус

Российские автопроизводители включились в борьбу с коронавирусом, представив свои автомобили скорой медицинской помощи (АСМП) класса С. Так, елабужский завод Ford Sollers в рамках заказа Минпромторга поставит 653 реанимобиля на базе Ford Transit. Первая партия машин скорой помощи поступит в медучреждения до конца апреля, заключительная — в мае и июне этого года. Всего планируется охватить 67 регионов, где вспышка коронавируса проявила себя наиболее остро.

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Все машины оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), дефибриллятор-мониторами, электрокардиографом с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ, мониторами параметров пациента, аппаратами ЭКГ с возможностью дистанционной передачи данных, тележками-каталками и другим оборудованием.

В автомобилях созданы все условия для проведения реанимации и интенсивной терапии»,

— сообщили в пресс-службе Ford Sollers.

«Ульяновский автомобильный завод» (принадлежит Sollers) для этой же цели подготовил реанимобиль на базе «УАЗ Профи». Хоть эта машина впервые используется для реанимации, по заявлению компании, она отличается повышенной проходимостью благодаря полному приводу. Первая партия из 132 машин поступит на станции скорой помощи и больницы в мае.

«Спецверсии предназначены для проведения интенсивных лечебных мероприятий силами реанимационной бригады, транспортировки и мониторинга состояния «тяжелых» пациентов на догоспитальном этапе», — сообщили в компании УАЗ.

«Группа ГАЗ» поставит АСМП класса С на базе микроавтобуса «Газель Некст». В качестве конкурентного преимущества своего реанимобиля компания указывает высоту потолка салона — 1,9 метра. Помимо ИВЛ и прочего обязательного медоборудования в машине установлены бактерицидный облучатель-рециркулятор для обеззараживания воздуха и устройства для дезинфекции рук и медицинских инструментов.

Другие компании, не попавшие в обойму Минпромторга, готовы предоставить свои решения по первому требованию. Официальный представитель «КамАЗа» Олег Афанасьев сообщил, что у компании есть особые модели для работы в условиях Крайнего Севера и труднодоступной местности — медицинские автомобили на базе грузовиков, их «КамАЗ» производит строго под заказ.

Медицинский автомобиль на основе фургона Sprinter предлагает российское подразделение «Мерседес-Бенц РУС». Немецкая компания совместно с российским кузовопроизводителем «НиАЗ» создала мобильную медлабораторию, которая может использоваться для диагностики коронавируса.

Всего на нужды регионов приобретут около 1,2 тыс. машин на общую сумму 5,2 млрд руб., деньги выделяются из резервного фонда.

Принцип распределения заказа не устраивает «Группу ГАЗ». Там отмечают, что из 1,2 тыс. машин на «Горьковский автозавод» отведено лишь 40% заказа — 473 автомобиля АСМП, в то время как оба завода Sollers смогут закрыть большую часть поставок.

«ГАЗу», который обеспечивает занятость более 20 тысяч сотрудников и заказы для 3,7 тыс. российских поставщиков, этот объем дает около 1,5 дней работы конвейера. Тогда как производитель зарубежной модели, гораздо менее локализованной (Ford Sollers — «Газета.Ru»), на российском заводе которого работает как минимум в 10 раз меньше сотрудников, чем на «ГАЗе», обеспечен госзаказом на две недели загрузки», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе завода.

В компании отмечают, что в нынешней ситуации, когда у заводов практически нет коммерческих запросов, логично распределять государственные деньги с учетом степени локализации моделей, количества отечественных поставщиков и сотрудников на предприятиях.

«К сожалению, ни локализация, ни значимость для экономики, ни масштабы заводов не были приняты во внимание.

Такое распределение заказа между российской и американской марками еще и вдвойне абсурдно в ситуации американских санкций, которые продолжают давить на ГАЗ»,

— подчеркнул представитель «Группы ГАЗ».

Правительству давно не хватает прозрачности при размещении заказов на автотехнику, убежден автомобильный эксперт Сергей Ифанов. По его словам, госденьги — единственное, что сейчас выручает автопром.

«Если на автозавод сейчас заходит даже хоть один миллиард рублей — это очень хорошо. Потому, что это предсказуемые твердые деньги, здесь и сейчас», — отметил он.

По словам эксперта, под государственные деньги можно легко перекредитоваться, банки более благосклонны к таким компаниям. Правительству сейчас не хватает четкого плана государственного заказа, чтобы автокомпании могли под него выстроить свое производство. Это сохранит и заводы, и их поставщиков, уверен эксперт.