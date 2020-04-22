Осторожно, мошенники: нужно ли проверять счетчики в пандемию

Кабмин разрешил не проводить поверку бытовых счетчиков до 2021 года

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На фоне пандемии власти РФ разрешили не проверять бытовые счетчики до начала 2021 года, даже если сроки проверки уже истекли. Показания приборов должны приниматься для расчета и оплаты потребленной «коммуналки». При этом все сообщения об обязательной проверке до конца года – это ложь и мошенничество.

Правительство Российской Федерации разрешило не проводить проверку бытовых счетчиков до 1 января 2021 года – даже если сроки уже истекли. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Росстандарта.

«Ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг», – отметили в ведомстве. Данные меры регулируются в соответствии с постановлением правительства РФ и направлены на минимизацию рисков распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, Росстандарт и Росаккредитация предупредили россиян о действиях мошенников на рынке услуг проверки счетчиков. «Вся поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной поверке до конца 2020 года бытового прибора учета физическими лицами является ложной и не соответствует действительности», – говорится в сообщении ведомств.

В начале апреля «Российская газета» сообщила, что запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом проверки бытовых счетчиков с сентября 2020 года. По новым правилам, выполняющий проверку счетчиков специалист будет вносить данные в реестр ФГИС «Аршин», где владелец счетчика сможет ознакомиться с результатами и узнать дату следующей проверки.

Данные изменения помогут защитить владельцев счетчиков от мошенничества и снизят риск выпуска поддельных документов, отметил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

В октябре прошлого года Абрамов заявил, что документы на поверку счетчиков заменят записи в специальной электонной базе ведомства. Бумажные свидетельства станут необязательными, их будут выдавать лишь по желанию владельца прибора учета. «После того, как специалист сделает поверку прибора учета, он в присутствии владельца должен будет занести ее результаты в наш реестр через портал госуслуг. Эта запись будет выступать единственным подтверждением поверки прибора учета и информировать владельца о дате следующей поверки», — объяснил глава ведомства.

По его словам, данная мера поможет бороться с мошенниками, которые манипулируют сроками поверок, а также предоставляют фиктивные свидетельства.

Напомним, что в конце декабря 2018 года Госдума приняла закон, который направлен на развитие интеллектуальных систем учета электроэнергии в России. По мере выхода из строя в домах старых счетчиков на электроэнергию появятся новые приборы учета. Старт реформе запланирован на 1 июля 2020 года. Речь идет как о частных, так и многоквартирных домах по всей стране. Нормативная база для внедрения по всей стране «умных» счетчиков электроэнергии находится в высокой степени готовности и будет разработана в срок, до середины 2020 года, указывала замглавы Минэнерго РФ Анастасия Бондаренко.

Есть и другие меры, принятые властями РФ для смягчения пандемии коронавируса. В самом начале апреля ТАСС со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина сообщило, что правительство вводит мораторий на отключение коммунальных услуг за долги и на штрафы за просрочку платежей в этой сфере до конца 2020 года.

«Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги — газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов», — заявил премьер. При этом не будут начисляться пени за просрочку взносов за капремонт, отметил он.

Добавим, что еще в начале марта депутаты Государственной Думы поддержали перерасчет стоимости отопления в ряде регионов Российской Федерации из-за аномально теплой зимы. 1 марта в Минстрое сообщали, что в России могут пересмотреть стоимость отопления в связи с аномальной теплой зимой. На снижение стоимости услуг могут рассчитывать жители российских регионов, в которых платежи за ЖКХ вносятся небольшими частями в течение года, а не по общедомовым счетчикам.

«В случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика», — добавили в министерстве.