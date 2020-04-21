«Одним повезло, другим — нет»: как власти помогли автодилерам

Правительство расширило спектр компаний в постановлении «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции». Помимо прочих, в него попали автодилеры, указавшие при регистрации в госреестре юрлиц определенные классификаторы видов экономической деятельности (ОКВЭД). А именно продажу легковых и прочих автомобилей (кроме пассажирских), мотоциклов, авто- и мотозапчастей.

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Автодилеры обратили внимание на то, что в постановлении отсутствует ОКВЭД «Торговля автотранспортными средствами».

«Этот ОКВЭД у половины дилеров основной, а указанные в постановлении используются как дополнительные. Таким образом, половина дилеров не попадает под действие постановления»,

— выразил опасения исполнительный директор сети автосалонов Nissan, Renault и Infiniti компании «Автопродикс» Эдуард Маркман.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) признают наличие этой проблемы и надеются провести консультации с профильными чиновниками для устранения потенциальной ошибки.

«Коллеги, у многих возникли вопросы по ОКВЭД. Просьба не мучить меня сейчас. Мы разбираемся с этой ситуацией и дадим комментарии. Если потребуется, то будем обращаться в правительство РФ для внесения изменений в постановление. Также подготовим разъяснения, что дает включение в список пострадавших отраслей правительства и Центробанка», — пояснил на своей странице в Facebook президент РОАД Олег Мосеев.

В пресс-службе РОАД сообщили, что ассоциация «как раз решает» этот вопрос. Дилеры опасаются, что эта ошибка может повлечь нарушение конкурентоспособности на рынке.

«ОКВЭД — дело добровольное, каждый указывал его по своему разумению. Кто-то указывал сразу верхний уровень, так как он максимально отражает деятельность компании.

Кто-то указал более специализированный. Вторым повезло, первым — нет. Лотерея, не более. Таким образом дилеры ставятся в неравное положение», — считает Эдуард Маркман.

Неоднозначно трактуют документ и юристы. По мнению управляющего партнера юридической фирмы Solid Case Юлии Ткачевой, если у дилера в качестве основного вида деятельности указан ОКВЭД «Торговля автотранспортными средствами», а в дополнительных видах деятельности указаны те коды, которые попали в постановление правительства, то проблем не будет.

«Ведь законом не установлено условие, что в список пострадавших отраслей попадают только те, у кого код ОКВЭД из данного списка указан как основной вид деятельности. И потом это все условно, потому что дополнительный вид деятельности может приносить больше выручки, чем основной, например», — рассуждает Юлия Ткачева.

Документ оставляет поле для интерпретации, что в России обычно парализует или нивелирует работу того или иного закона, считает юрист Сергей Ифанов.

«Дело в том, что документ принимали в правительстве, а решать на местах что кому назначать и кого когда проверять будут конкретные фискалы, в том числе губернские. Практика показывает, что обычно в таких случаях налоговики не размышляя следуют не духу, а букве нормативного акта: сказано в постановлении такой-то ОКВЭД получает «налоговые каникулы» — его и освобождают, а у кого нет такого кода или он не основной — до свидания!» — поделился мнением Ифанов.

Минпромторг и Минэкономразвития не смогли оперативно разъяснить, как правильно трактовать документ.

Отрасли, внесенные в перечень правительства по защите от ущерба нанесенного коронавирусом, получают довольно существенный пакет административно-налоговой поддержки. Так, сроки представления налоговых деклараций и расчётов продлеваются на три месяца, документов, сведений и пояснений — на 20 рабочих дней, требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов — на полгода.

Все налоговые проверки смещены на 1 июня этого года. Порядок предоставления организациям отсрочек и рассрочек по уплате налогов и страховых взносов упрощён на срок до одного года в зависимости от объема снижения доходов налогоплательщика и без расчета процентов на сумму долга. Для компаний, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, срок уплаты налогов, сборов и страховых взносов продлевается на 3-6 месяцев.