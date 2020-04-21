Мораторий на промоакции: скидки в магазинах могут запретить

Российские ассоциации, включающие в себя производителей продуктов и напитков, а также сельскохозяйственные предприятия, обратились к властям с просьбой о дополнительных мерах поддержки, направив коллективное письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину. Об этом сообщает газета «Ведомости».

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Свое участие в обращении подтвердили Союзмолоко, Союзроссахар, Национальный союз птицеводов, а также Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод.

Представители отраслевых ассоциаций предлагают предусмотреть некоторые временные ограничения для торговых сетей и ввести мораторий на изменение законодательства.В качестве одной из мер поддержки ассоциации предлагают запретить промоакции и скидки на товары в магазинах и торговых сетях. Как пояснил «Ведомостям» генеральный директор Союзмолока Артем Белов, повсеместные промоакции хорошо привлекают покупателей, но при этом снижают доходность производителей. Сейчас расходы только растут, поэтому необходимо свести частоту акций к минимуму, считает эксперт.

Сергей Беляков, президент Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), рассказал изданию, что доля продаж по промо сейчас продолжает расти, однако в этом есть своя необходимость:

«Акции необходимы при выводе на рынок новых товаров, для стимулирования спроса из-за низкой покупательной способности и так далее. С этим необходимо бороться, но рыночными способами, иначе пострадают все участники рынка», — объясняет Беляков изданию.

По данным глобальной исследовательской компании Nielsen, по итогам 2019 доля промопродаж в денежном выражении составила 54%, в натуральном — 56%, сообщили в пресс-службе «Газете.Ru».

Последние несколько лет в Nielsen фиксируют рост доли акционных продаж товаров повседневного спроса: в 2019 г. она выросла на 3 процентных пункта в натуральном выражении в сравнении с 2018 г. При этом, как отмечают в компании, рост доли промопродаж стал замедляться. Одна из причин заключается в том, что наиболее промонасыщенные категории достигли своего потолка.

Рейтинг по доле продаж по промо в непродовольственных категориях возглавляют стиральные порошки, кондиционеры для белья и средства для мытья посуды. Среди продовольственных товаров по доле промопродаж лидируют шоколадные плитки, творожные десерты и растворимый кофе.

В 2019 году среднее количество товаров на промо в одной категории в одном магазине составило 8,7, а средний размер скидки — 25%.

Помимо этого, авторы письма просят Мишустина обязать торговые сети закрепить в договорах поставки положения, устанавливающие мораторий на применение штрафных санкций и неустоек за недопоставку и несвоевременную поставку продовольственных товаров.

При этом Сергей Беляков утверждает, что крупнейшие российские ритейлеры, входящие в АКОРТ, еще 20 марта решили временно не применять штрафные санкции за недопоставку товаров, а у X5 Retail Group действует мораторий на штрафы для поставщиков социально значимой продукции, сказал он «Ведомостям».

Еще одна просьба производителей продуктов заключается в том, что властям предлагается отказаться от расширения дорогостоящей системы цифровой маркировки товаров на новые отрасли, в том числе молочную отрасль и производство бутилированной воды, поскольку это приведет к дополнительным затратам бизнеса,

отмечается в письме.

При этом размер господдержки на краткосрочное льготное кредитование аграриев отраслевые объединения предлагают увеличить. В 2020 г. на эти цели запланировано 19,6 млрд руб., или 7% от всей госпрограммы на 2020 г., равной 283,6 млрд руб., сообщают «Ведомости» со ссылкой на слова замминистра сельского хозяйства Елены Фастовой.

Кроме того, авторы письма также предлагают увеличить объемы льготного краткосрочного кредитования, снизив максимальную кредитную ставку до 2%, в то время как в данный момент максимальная ставка льготных кредитов составляет 5%.

Также по их мнению, сохранению стабильности предприятий отрасли будет способствовать временная отмена ввозных таможенных пошлин на используемые в сельскохозяйственном производстве и пищевой промышленности приоритетные товары, в частности, сельхозтехнику, ингредиенты к кормам, ветеринарные препараты, сырье, полуфабрикаты и прочее.