Бензин в убыток: оптовые цены на топливо упали в России

За неделю с 13 по 19 апреля цена на АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже упала почти на 11%, или до 4,2 тыс. рублей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

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В понедельник 20 апреля, стоимость за тонну в европейской части России составила и вовсе 35,77 тыс. руб., подсчитали эксперты «Аналитика товарных рынков».

При этом издержки (выплаты в бюджет – по налогу на добавленную стоимость, налог на добычу полезных ископаемых), составляют 38,07 тыс. руб. за тонну.

Таким образом компании получают чистый убыток примерно в 2,3 тыс. руб. на тонну бензина АИ-92.

Эксперты называют две основных причины падения цен. Это демпфер и падение потребительского спроса.

Для сглаживания цен

Механизм демпфера введен российским правительством с 1 июля 2018 года для того, чтобы не допустить скачков цен на АЗС для российских потребителей. Демпфер призван частично компенсировать нефтяным компаниям недополученную прибыль при поставках нефтепродуктов на внутренний рынок — по сравнению с более выгодной продажей на экспорт.

Согласно этому правилу, компании получают компенсации из госбюджета (демпфер) в том случае, если экспортные цены на топливо становятся выше условной внутренней цены. На 2020 год условная цена — 53,6 тыс. руб. за тонну, сейчас она в полтора раза больше фактической оптовой цены на внутреннем рынке (35,77 тыс. руб.).

Если экспортные цены оказываются ниже определенного уровня, сами компании доплачивают в бюджет разницу. То есть демпфер призван сглаживать волатильность нефтяной конъюнктуры.

Рост выплат по демпферу, по подсчетам главного экономиста VYGON Consulting Сергея Ежова, в январе 2020 года составлял 100 руб. за тонну, сейчас это более 17 тыс. руб. за тонну.

В этом году бюджет впервые заработал на демпфере, за год нефтяники могут перечислить государству 600 - 700 млрд руб., оценивали аналитики и Минфин.

Это сгладит удар от обнуления экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и резкого падения НДПИ при низких ценах нефти Urals (меньше $15 за баррель), объяснял в интервью «Коммерсанту» глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

Правительство установило слишком высокую условную цену, это приводит к высоким выплатам по демпферу, отмечают эксперты.

«Механизм демпфера очевидно нуждается в доработке. Однако правительство не собирается менять что-то в срочном порядке», — цитирует издание аналитика Сбербанка Андрея Громадина.

В начале марта глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев прогнозировал, что в ближайшие 10 лет рост цен на бензин в России не превысит темпы инфляции. И это будет обеспечено именно за счет демпферного механизма.

Цены на бензин будут расти медленно

Благодаря демпферу в 2019 году удалось не допустить роста топливных цен на 15%, подсчитывали в Минфине. Выплаты компаниям за прошлый год в рамках демпфера оценивались в 320 - 330 млрд рублей.

Ранее о стабилизации рынка нефтепродуктов говорил и глава Минэнерго РФ Александр Новак. Розничные цены на бензин останутся стабильными на АЗС, несмотря на падение стоимости нефти после срыва сделки ОПЕК +, считает министр энергетики. Стабильность обеспечена принятыми правительством регуляторными мерами на топливном рынке России, уточнял министр.

Правительство может оперативно адаптировать демпферный механизм к текущей рыночной ситуации, отмечает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«В 2014 году во время крупного падения нефтяных цен бензин дорожал, в том числе и под влиянием рухнувшего курса, однако сейчас с помощью «бюджетного правила» от стоимости нефти отвязался не только рубль, но и бензин», — уточняет Дадашев.

Законодательство в части переработки нефти нужно корректировать, но после карантинного периода, заявил в интервью «Интерфаксу» президент и совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.

Стабилизировать ситуацию можно, снизив нормативы реализации нефтепродуктов на бирже в связи с падением спроса, говорит источник, близкий к одной из нефтяных компаний. Но пока НПЗ по-прежнему обязаны выставлять на биржевые торги 10% от объема производства по автобензину и 6% — по дизельному топливу, объясняет источник газеты.