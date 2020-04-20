Отрицательная цена: что случилось с американской нефтью

Цена на нефть американского сорта WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) стала отрицательной впервые в истории, следует из данных торгов. Вечером в понедельник, 20 апреля, она пробила отметку в минус $40 за баррель. Цена на закрытии торгов в пятницу составляла $18,27 за баррель.

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Стоимость WTI с поставкой в июне вечером в понедельник снижалась на 15,62% — до $21,12 за баррель в 22.33 мск. Цена июньского фьючерса Brent — на 8,12% до $25,80 за баррель в 22.33 мск.

Что произошло с ценами на WTI

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты обращают внимание, что

активное снижение наблюдается только в майском фьючерсном контракте, экспирация которого наступает 21 апреля.

На нефтяной рынок давит беспрецедентная разбалансировка между спросом и предложением, вызванная негативным влиянием пандемии на спрос, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин. Кроме того, так как новая сделка ОПЕК+ вступает в силу в мае, нефтепроизводители сохраняют достаточно высокий уровень добычи.

В результате произошло затоваривание нефтехранилищ и нефть приходится хранить на нефтетанкерах, что достаточно накладно, отмечает Бабин. Из-за этого ближайший (майский) фьючерсный контракт на нефть марки WTI, экспирация по которому произойдет во вторник, обвалился почти на 100%, опустившись к $0 впервые за всю историю торгов на американской товарной площадке NYMEX, то есть, с 1983 года.

Так как этот контракт для покупателей на американском рынке является поставочным, а хранить нефть негде или дорого, трейдеры избавляются от него, а котировки майского фьючерса на WTI приблизились к спотовым ценам, добавил он. Естественно, что в сложившихся условиях покупать «физическую» нефть на споте также невыгодно. При этом, уже июньский фьючерсный контракт на WTI стоит почти около $21, что включает в себя как экономию за хранение нефти (поскольку покупая фьючерс – вы покупаете поставки нефти в будущем), так и ожидания нефтетрейдеров, что за несколько месяцев ситуация на рынке нефти улучшится. Однако, преждевременное снятие карантинных мер может привести к возобновлению активного снижения мировых рынков, а и без того слабый рынок нефти может последовать за майским контрактом на WTI, предупреждает Бабин.

«В июньском контракте, который сейчас фактически уже стал основным торгуемым инструментом для рынка, цены находятся вблизи уровня $22, — подчеркивает также главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. — По нашим оценкам, снижение котировок майского контракта сейчас вряд ли может объясняться действием фундаментальных факторов, в том числе, такой тенденцией как заполнение нефтехранилищ», — говорит Покатович. Он добавил, что считает

текущее снижение котировок WTI, главным образом, результатом действий спекулятивных игроков на финансовом рынке.

О том, что причина обвала заключается в том, что сегодня последний день для майских фьючерсов WTI говорит и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Эксперт называет несколько причин для текущей разницы в ценах на майские и июньские поставки.

Во-первых, крупнейший нефтяной биржевой фонд USO, который держит ближайшие фьючерсы почти на $4 млрд (150 млн баррелей) перед истечением контрактов вынужден продавать майские фьючерсы и покупать июньские, это и оказывает давление на цены, объяснил он. Также спрос на нефть рухнул на рекордные 30%, а хранилища в США переполнены, в ход идет танкерный флот. В ближайшей перспективе можно ожидать снижения цен и по июньским поставкам, считает Деев.

«Требуются срочные решения по сокращению добычи и консервации производства, не только в США, но и во всем мире, — отмечает он. — Для марки Brent перспективы также туманны – котировки будут падать, доллар расти, рубль будет под давлением», — заключил он.

Стоимость WTI основана с одной стороны на небывалом объеме запасов нефти в США, а с другой стороны, на минимальном в истории спросе, что связано с эпидемией коронавируса, — соглашается создатель клуба венчурных инвесторов Itleaders и консалтинговой компании Klopenko Group Егор Клопенко.

В ближайшее время нефть просто негде будет хранить и либо придется остановить и законсервировать добычу, что не всегда возможно, либо отдавать ее бесплатно, говорит он .

Похожая ситуация и с другими сортами нефти, но там она пока не так критична -— где-то есть запас в месяц-два. Но если ситуация с экономикой в мире не улучшится, то в ближайшее время мы столкнемся с остановкой добычи нефти практически во всем мире, считает эксперт.

Как сократится нефтедобыча

В начале марта нефтедобытчики не смогли договориться об очередном соглашении в рамках альянса ОПЕК+ и расторгли существовавшие обязательства по сокращению добычи. В результате на следующий же рабочий день цены на нефть на 30%. Часть стран во главе с Саудовской Аравией сразу же заявили о наращивании объемов и скидках на свою продукцию, из-за чего СМИ заговорили о «нефтяной войне» между Эр-Риядом и Москвой.

Эти события привели к снижению цен на нефть в течение марта, они устанавливали антирекорды несколько раз за месяц, котировки сортов Brent и WTI опускались до уровня 2002 года, российской Urals — 1999 года. Такой обвал цен особенно повлиял на американских производителей сланцевой нефти, поскольку себестоимость такой добычи выше, и установившийся диапазон цен делал ее нерентабельной.

В середине месяца Дональд Трамп сделал заявление, что у США есть «серьезные рычаги влияния на ситуацию» на нефтяном рынке. В начале апреля американские нефтедобывающие компании даже призвали Белый дом рассмотреть вопрос о введении новых санкций в отношении российской энергетики и приостановлении военной помощи США Саудовской Аравии.

Вскоре после этого страны альянса ОПЕК+ вернулись за стол переговоров. 9 апреля они определили параметры сотрудничества, с которыми согласились все принимавшие участие в переговорах страны, кроме Мексики. Стране предложили сократить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки. Тем не менее, она изъявила неготовность к такому сокращению, предлагаемый страной уровень снижения составил на 100 тыс. Переговоры продолжились на следующий день в рамках G20, после чего президент США Дональд Трамп объявил, сокращение на 250 тыс. баррелей в сутки за Мексику возьмет на себя США, а страна компенсирует Вашингтону расходы позже.

12 апреля страны ОПЕК+ заключили соглашение о коллективном сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки. Предполагается, что дополнительные сокращения будут распространяться и на страны не входящие в альянс. Общее снижение добычи вне ОПЕК может достигнуть 5,2 млн баррелей в сутки во втором квартале, а в целом за 2020 год может уменьшиться на 2,3 млн баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, страны вне ОПЕК+ в рамках новой сделки не взяли на себя «жесткие» обязательства по сокращению своей добычи.

Генсек ОПЕК Мохамед Баркиндо перед совещанием 9 апреля отметил, что объем свободных хранилищ на сегодня составляет около 1 млрд баррелей, подчеркнув, что избыточное предложение в виде 1,3 млрд баррелей может привести к их заполнению уже в мае.

«Состояние спроса и предложения ужасает, — отмечал он.