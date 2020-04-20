Индекс паники: как вырос спрос на страховку от COVID-19

Российские страховщики начали предлагать страховки от коронавируса еще в начале марта. Как сообщили «Газете.Ru» в компании «АльфаСтрахование» их страховка от коронавируса появилась еще 16 марта. В первый день было продано более 100 полисов, а всего по ситуации на 20 апреля оформлено более 5,1 тыс. полисов по всей стране. По сравнению с мартом спрос увеличился более чем в два раза.

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«Но, конечно, день ото дня разные показатели, что, возможно, как-то связано с новостным фоном», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе «АльфаСтрахования».

Наибольшей популярностью программа пользуется в Московском регионе — на него приходится почти половина всех продаж. По итогам последних двух апрельских недель самоизоляции этот продукт находится в тройке лидеров по онлайн-продажам.

«По сравнению с мартом спрос на программу вырос в несколько раз и продолжает расти, несмотря на то, что на рынке появляются похожие программы других страховых компаний, — пояснили в компании.

Аналогичные полисы есть у компаний «Тинькофф Страхование» и СК «Согласие», обе компании на вопросы о динамики спроса на эту услугу не ответили. В «Ингосстрахе» сообщили, что свой «коронаполис» запустили совсем недавно «и о статистике говорить рано».

Полис от коронавируса схож с аналогичными продуктами, такими, как например, страхование жизни. Договор заключается на год и вступает в силу с третьего дня после покупки.

Цена «ковидополиса» варьируется в зависимости от выплаты: 2, 5 или 10 тыс. руб. При постановке диагноза коронавирус выплаты составят 20, 50 или 100 тыс. руб. соответственно.

При неблагоприятном исходе протекания болезни (летальном исходе) родственникам или выгодоприобретателям выплатят 1 млн руб. при любом варианте договора. Особых показаний и требований по здоровью страхователя нет, только возраст должен быть от 7 до 70 лет.

Для получения страховой выплаты по риску инфекционного заболевания придется предоставить результаты лабораторных исследований, подтверждающих наличие коронавирусной инфекции COVID-19. При этом также важно получить заключение врача — медицинские документы (справки, выписки) с указанием диагноза, сроков лечения, результатов.

Наличие положительных результатов лабораторных исследований по коронавирусной инфекции без медицинских документов, подтверждающих наличие заболевания органов дыхания и заверенных медучреждением, не будут основанием для страховой выплаты.

Полис предусматривает только денежные выплаты по факту наступления страхового события, которые могут быть потрачены на усмотрение застрахованного либо его наследников.

«Лечение не входит в программу, так как COVID-19 внесен правительством в список особо опасных заболеваний, которые находятся на особом контроле государства и лечатся в системе ОМС», — уточнили страховщики.

Пока что ни один клиент еще не обратился за за выплатой по страховке от коронавируса.

Цена на эту страховку «носит ажиотажный характер», считает юрист Сергей Ифанов. По его мнению, страховщики пользуются тем, что ситуация тревожная и просят намного больше, нежели смогли бы в другой ситуации.

«Эта страховка, что называется, коробочный продукт: минимум вводных, никакой оценки рисков по состоянию здоровья клиента, просто страхуется вероятность заболеть. Что-то среднетемпературное, сродни букмекерскому тотализатору — или выиграет команда или проиграет. Страхование жизни, к примеру, имеет не два риска, как у страховки от «ковида», а три: «травма», «инвалидность», «смерть». Риски куда более проблемные и вероятность высока, но стоит страховка жизни дешевле», — отмечает Ифанов.

По словам юриста, если бы динамика заболевания была более размазанной, то страховщики не смогли бы сыграть на опасениях россиян, и им пришлось предоставить более доступный полис.

Опасения россиян усиливаются, и чем дальше будет нагнетаться атмосфера страха вокруг эпидемии, тем больше панические атаки, тревоги и неуверенности людей будут давать о себе знать в том числе в виде покупки страховок от коронавируса,

убежден врач психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

«Количество обращений граждан за профессиональной помощью ко мне и коллегам увеличились в несколько раз. Сейчас появилось новое слово «кофидофобия» — вид страха, основанный на этой инфекции, — рассказал Фомин. — Благодаря современным СМИ, медиаресурсам люди поражены паническим атаками, неуверенностью, тревогами уже с самого начала зарождения эпидемии в Китае. Вот смотрите: вирусом сейчас более порядка 2,5 млн человек, а триггер психического заболевания взведен у миллиардов людей. Мы ожидаем, что эти миллиарды будут давать определенную патологическую картину по всему миру», — заключил психиатр.