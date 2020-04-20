Как своим: АСИ предложило приравнять мигрантов к гражданам России

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице. Такое предложение содержится в письме гендиректора АСИ Светланы Чупшевой к председателю правительства России Михаилу Мишустину среди других возможных мер поддержки в сфере рынка труда и занятости.

«На время оказания поддержки работникам организаций (предлагается) приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости»,

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— цитирует документ РБК. Временное закрытие российских границ для иностранных граждан, с целью предотвратить распространение пандемии коронавируса, «заперли» в России трудовых мигрантов. Аналогичные меры приняли и страны ближайшего зарубежья. Согласно указу президента России Владимира Путина, в сложившихся условиях трудовые мигранты могут оставаться в России, не продлевая визу, вид на жительство и другие документы — работать без новых документов им разрешили до 15 июня.

Подобная инициатива на время борьбы с коронавирусом и последствиями уже введена в Португалии — к гражданам страны в социальных правах приравняли 580 тыс. мигрантов, указывает Чупшева в письме.

Как отметила в разговоре с РБК руководитель некоммерческой организации помощи мигрантам «Тонг Жахони» Валентина Чупик, у большинства находившихся на территории России мигрантов нет накоплений — они отправляли все заработанное домой, и теперь из-за отсутствия заработка не имеют возможности оплатить миграционный патент или арендовать жилье на время карантина.

«Своего жилья у мигрантов нет, а каких-либо пособий по безработице государство не платит», — пояснила она.

17 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россиянам, которые потеряли работу после 1 марта и обратились в службу занятости, в апреле, мае и июне будут выплачивать пособия по безработице в максимальном размере — 12 130 руб. Ежемесячная выплата будет выше при наличии у безработного несовершеннолетних детей — согласно документу, таким гражданам положено выплачивать еще по 3 тыс. рублей на каждого ребенка. На эти меры поддержки государству будет необходимо выделить 33,36 млрд рублей сверх заложенных в бюджете на социальные выплаты 54,3 млрд рублей.

Выплачивать пособие по безработице в апреле-июне по максимальной планке в размере 12 130 рублей поручил президент России Владимир Путин 8 апреля в ходе совещания с главами регионов. Он также объявил о дополнительной поддержке семей в сложившихся условиях и поручил проработать вопрос дистанционного оформления пособия по безработице.

Среди других предложенных АСИ для поддержки рынка труда и занятости мер — «организация подготовки мигрантов под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры». Для этого необходимо запустить перераспределение средств нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», указано в письме. Также предлагается помочь компаниям в сохранении рабочих мест через предоставление налоговых каникул организациям, выручка которых пострадала от пандемии коронавируса и расширить кредитование МСП на выплату зарплат и других нужд.

Для поддержки россиян и потребительского спроса нужно

увеличить минимальный период выплаты пособия по безработице с трех месяцев до полугода за счет федерального бюджета, ввести дополнительные отпуска — оплачиваемого для ухода за больным коронавиурсом членом семьи и неоплачиваемого волонтерского, поддержать выужденных самоизолироваться самозанятых и индивидуальных предпринимателей, досрочно выплатить пенсионные накопления, повысить на 5–10% зарплаты бюджетникам и пенсии всем пенсионерам,

также предлагают в АСИ. По оценкам, расходы на реализацию предложенных мер составят 0,5–1 трлн рублей.