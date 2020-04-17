Кризис ни при чем: в России стали производить меньше вина

По данным Росстата, за первый квартал 2020 года на 21,58% снизилось производство вина, отгрузки — на 27,37%. Производство и отгрузка винных напитков уменьшились на 12,63% и 17,54% соответственно. По мнению экспертов, такая динамика связана с ростом ставки акциза на алкогольную продукцию, а эффект от пандемии нового коронавируса будет виден в следующем квартале.

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«Снижение производства на данный момент в меньшей степени связано с карантином. Влияние пандемии мы увидим скорее всего к концу второго квартала», — отмечает руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.

По мнению эксперта, такая динамика больше обусловлена ростом ставки акциза на вино с 1 января 2020 года. Акциз на вина с защищенными географическими идентификаторами вырос в 6 раз (с 5 руб. до 31 руб. за 1 л), на столовые вина — почти в 2 раза (с 18 руб. до 31 руб. за 1 литр), приводит данные Ставцев.

«По этой причине производство накануне изменения ставок наращивалось: столовых вин за 2019 году произвели на 7,8% больше, чем в прошлом году, вин с защищенными географическими указаниями — на 46%», — объясняет собеседник «Газеты.Ru».

Схожего мнения придерживается и директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз, он провел аналогию с крепким алкоголем, которого тоже коснулся рост акцизных ставок. Эксперт отмечает, что начиная с сентября, когда стало известно об изменении акцизов, производители крепкого алкоголя, выпускали продукта на 20% больше. «По вину — аналогично», — объяснил Дробиз «Газете.Ru».

Проблемы с поставками

Если производства, как уверяют эксперты, пока что работают без перебоев, меры по предотвращению распространения коронавируса повлияли на поставки.

На проблемы с внутренней логистикой обращает внимание президент группы компаний Simple Максим Каширин:

«Из-за неправильных мер властей, дополнительного контроля на пропускных пунктах образовывались очереди, которые влекли за собой перебои в межрегиональных поставках. Однако постепенно эти процессы приходят в норму и ситуация налаживается», — рассказал Каширин «Газете.Ru».

Александр Ставцев также отмечает затруднения во внутренних поставках, в особенности выделяя Краснодарский край — крупнейший регион производства вина, где сейчас введены достаточно жесткие ограничения на перемещения, в том числе автотранспортные.

При этом специалисты уверяют, что с импортными поставками на данный момент проблем нет. Каширин отмечает, что группа Simple в марте успела привезти большое количество товара, и сейчас занимается только небольшими поставками, с которыми не возникает трудностей.

По словам Александра Ставцева, вина за рубежом, в особенности в Европе, достаточно:

«Европа «залита» вином прошлых урожаев. Многие виноделы и до кризиса сталкивались с проблемой перепроизводства на фоне общего снижения потребления вина в ряде стран. Некоторые винодельни с помощью специальных агрономических манипуляций с виноградниками, перенаправляя количество в качество, сокращают до трети объема будущего урожая 2020 года», — рассказывает собеседник «Газеты.Ru», добавляя, с поставками оборудования или саженцев в Россию из зарубежья при этом действительно могут возникнуть трудности.

Эксперт при этом не исключает проблемы дефицита рабочих сил как в европейских странах, так и в России. По его словам, в определенные циклы производства требуется больше людей — как правило, это сезонные рабочие из Восточной Европы. Как они приедут в этом году — большой вопрос.

«Схожая проблема есть и в России. Квалифицированные рабочие силы в основном приезжают из Дагестана, и ограничение перемещений людей может повлиять на этот процесс», — отмечает Александр Ставцев из WineRetail.

Как изменится спрос на алкоголь

Несмотря на то, что значимых перебоев в процессах производства и поставках нет, и в последние недели спрос на алкоголь увеличивался, эксперты прогнозируют, что продажи в ближайшее время упадут.

Хоть покупатели и есть, их желание ходить в магазины постепенно снижается, говорит Максим Каширин.

«Несмотря на то, что последние две недели мы наблюдали рост продаж, непосредственно трафик в винотеках снижается. Проблема в том, что люди не хотят выходить из дома и идти до магазина пешком. При возможности заказать алкоголь через интернет картина была бы иной», — отмечает эксперт.

По мнению Максима Каширина, в ближайшее время компанию ждет спад продаж. «Во-первых, желание людей выпивать утихомирится и постепенно начнет приходить в норму. Во-вторых, возможно изменится платежеспособность населения», — предполагает президент группы компаний Simple.

Вадим Дробиз, в свою очередь, считает, что спрос на алкоголь не упадет, а перейдет в нелегальный сектор:

«В апреле производство может уйти в минус. Деньги у народа уже кончились, примерно с 20 числа начнется спад продаж легальной продукции. Не сокращение потребления, а именно переход на нелегальный алкоголь в мае-июне», — отмечает Дробиз.

При этом прогнозы по рынку в сложившихся условиях эксперты делать не решаются. Дробиз отмечает, что «перспективы окончания вирусного кризиса очень туманны».

«Сейчас сделать прогноз, как экономический кризис и пандемия повлияют на рынок вина, практически невозможно. Картина будет меняться в зависимости от решений властей», — подытоживает Максим Каширин.