Отложенный эффект: почему нефть продолжает падать

Ожидать эффект от новой сделки ОПЕК+ пока рано, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о причинах снижения цен на нефть уже после заключения сделки.

«Сделка, собственно, сейчас в полном объеме еще не активировалась,

она вступила в силу, финализирована <...> нужно начать ее реализацию, а на это потребуется какое-то количество дней, поэтому эффект еще наступит и вы знаете, что ситуация тщательно отслеживается, осуществляются контакты, наш министр недавно был на связи со своим саудовским коллегой, поэтому сейчас мы отслеживаем ситуацию», — сказал Песков.

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На вопрос о реакции Кремля на ценовую динамику Песков пояснил, что «это повод для очень тщательного мониторинга». В пятницу цена WTI опускалась ниже $18 за баррель впервые с января 2002 года. По состоянию на 20:25 мск снижение составило 8,35% - до $18,21 за баррель. Цена на нефть марки Brent, напротив, росла - на 2,52% до $28,52 за баррель в 20:27 мск.

Из-за спада спроса и карантинных мер, сокращения трансатлантических перевозок рынки сильно локализовались, объясняет ситуацию независимый эксперт топливного рынка Вячеслав Мищенко. По его словам, после обрушения сделки ОПЕК+ в начале марта рынок развернулся в позицию контанго — когда текущие спотовые цены физического объема нефти, оказались гораздо ниже цен фьючерсных контрактов на три месяц вперед и далее.

«При таком развороте не всем было выгодно реализовывать нефть здесь и сейчас по депрессивно низкой цене.

Владельцы и арендаторы хранилищ, терминалов и танкеров стали придерживать в них нефть, из-за этого выросли цены на фрахт нефтеналивных танкеров практически на порядок, — рассказал Мищенко.

В результате морские поставки стали низкорентабельными как для ближневосточных стран, так и для американских производителей. Поэтому эталонной сорт североамериканской нефти WTI сейчас испытывает большее давление и в меньшей степени поставляется в другие регионы, объясняет эксперт.

В США произошло затоваривание нефтехранилищ. Некоторые производители нефти США и Канады две недели назад даже предлагали сырье с доплатой за самовывоз только для того, чтобы разгрузить свои резервуары. Потому что перезапустить сланцевую добычу после остановки сложнее, чем просто отдать нефть с доплатой. Такой разворот рынка соответственно влияет на американский нефтяной эталон.

Североморский Brent чувствует себя намного лучше, особенно на этой неделе. Мищенко связывает это с оживлением экономики Европы и Германии, как ее локомотива, в частности. Еще один положительный момент — отсутствие критической затоваренности нефтерезервуаров в Европе.

На российскую нефть марки Urals влияют те же факторы, что на Brent и WTI, но ситуация более стабильная.

«Россию спасает континентальное положение и нефтетрубоповоды. Если морской фрахт за март вырос на порядок, то доставки по трубопроводным системам (трубопроводы «Дружба» и ВСТО) дают более привлекательную экономику и в совокупности с более низкой себестоимостью по сравнению с североамериканской нефтью», — объясняет эксперт.

В нефтяные рынки уже заложен тот факт, что реальные сокращения добычи в рамках новой сделки начнутся в мае, напоминает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Эксперт отмечает, что фундаментальный баланс нефтяного рынка в перспективе апреля-мая может продолжить ухудшение даже в условиях действия сделки.

Снижение объемов мирового спроса на нефть, по оценкам «БКС Премьер», на пике может достигать уровней в 30-35 млн баррелей в сутки.

При столь масштабном спаде спроса на балансировку рынка потребуется время, как потребуется время и на переход нефтяных цен к устойчивому восстановлению.

«Мы ожидаем, что у конъюнктуры нефтяного рынка появятся шансы на улучшение в перспективе второй половины 3 квартале 2020 года — в этой перспективе ожидаем, что мировой спрос на нефть также будет восстанавливаться вслед за восстановлением мировой экономической активности, если активная вирусная фаза будет завершена в начале лета», — поделился прогнозом Покатович.

В краткосрочной перспективе в «БКС Премьер» не исключают, что снижение нефтяных цен может продолжиться в диапазоне $22-27. В весенней перспективе потенциал восстановления нефтяных цен останется ограничен уровнями вблизи 35$.

Сейчас на рынке наблюдается профицит нефти, но он краткосрочный. Если мировая экономика сократится, как прогнозирует МВФ и Goldman Sachs (на 2-3%), то и мировой спрос на нефть упадет всего на 2-3 млн баррелей в день, ожидает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин.

«А сокращают на объем от 9,7 млн баррелей в сутки на начальном этапе, до 8 — во втором полугодии 2020 года и на 6 млн баррелей в сутки в 2021 году, то есть, значительно больше. Такое же, приблизительно, ограничение добычи производителями происходило в 1973 и 1978 году. В результате цена на нефть за один-два года выросла в три раза. Наш базовый прогноз до конца года – $55 за баррель», поделился Осин.