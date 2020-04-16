Хуже прогнозов: смогут ли власти накормить безработных

Правительство детализировало механизм социальной поддержки бизнеса и граждан, объявленной 15 апреля президентом Владимиром Путиным. Весь набор поддержки так или иначе касается россиян, ставших безработными или пока еще числящихся в компаниях, но уже оставшихся без зарплаты из-за вынужденного карантина.

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Таких насчитали 3 млн человек примерно в 500 компаниях. На пособия и госгарантии выделено 150 млрд рублей, уточнил в четверг 16 апреля премьер Михаил Мишустин.

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», положительно оценивают эту инициативу правительства. Но указывают на один существенный недостаток — нуждающихся в господдержке наверняка окажется больше, чем сосчитало правительство. И это может поставить под удар саму программу социальной адаптации безработных.

По официальным данным количество безработных россиян с начала 2020 года выросло на 44 тыс. — до 735 тыс. человек, сообщил 15 апреля министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Годом ранее в это же время на учете в центрах занятости состояли 813 тыс. человек. То есть, безработица даже пошла на убыль, если ориентироваться на данные Минтруда.

Картинка не складывается

Но у «Росстата» — другие цифры.

По данным за февраль (последние доступные данные), численность рабочей силы в России составила 74,5 млн человек, из них 3,4 млн — безработные. Это 4,6% от трудоспособного населения в возрасте от 15 лет.

Как уточнили в ведомстве, эта статистика по безработным соответствует методологии Международной организации труда (МОТ). Но разница между данными Минтруда и «Росстата» — в пять раз. Отличие в том, что Минтруд считает безработными только тех, кто пришел на биржу и встал там на учет. А «Росстат» выявляет безработных путем опроса. И делают это действительно по методологии МОТ: все опрошенные ведомством не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю.

На данные «Росстата» первыми отреагировали в Федерации независимых профсоюзов России. Реальное количество безработных в России в несколько раз выше, чем указывают Минтруд и «Росстат», сообщил в четверг зампред ФНПР Александр Шершуков.

«Если обратиться к данным Росстата, то уже по состоянию на январь было 3,5 млн безработных. В настоящее время их порядка 4 млн», - сообщил он «Интерфаксу», не уточнив, откуда взялись дополнительные полмиллиона безработных.

Число безработных в России может составлять не 735 тысяч и не 3,5 млн человек, а 4 млн человек и даже больше. Даже министр труда Котяков, докладывая Путину о росте безработицы, сделал оговорку, что в официально регистрируемой безработице пока что не учтены «особенности нерабочих дней», то есть, карантинные апрельские дни.

Россияне уже начали осваивать новый порядок регистрации в центрах занятости — удаленно. С помощью этого нового инструмента уже подано более 180 тыс. заявлений от потерявших работу. Им еще не присвоили статуса «безработный», но темп прироста впечатляет.

Пособие наполнили деньгами

Эксперты уверены, что официальная безработица будет нарастать еженедельно. Хотя бы по той причине, что ситуация с коронавирусом всех напугала. Кроме того, пособие по безработице выросло с 8 тысяч до размера МРОТ — 12 130 рублей, напоминает замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников. По его мнению, раньше россияне неохотно регистрировались в качестве безработных из-за низкого размера пособия.

«Сейчас можно ожидать наплыва в центры занятости. Хотя это не означает, что регистрироваться начали безработные последней волны, а не те, кто ранее годами предпочитал не обращаться к государству за помощью», — говорит Капелюшников.

Он затруднился оценить масштабы безработицы с учетом последствий карантина. Другие эксперты чувствуют себя свободнее в прогнозах по безработице. Эксперт РАНХиГС Александр Щербаков указывает на то, что методология «Росстата» хотя и опирается на алгоритмы МОТ, не учитывает «много щепетильных нюансов».

По его словам, специалисты статистической службы включают в свои данные тех граждан, которые хотят работать, могут работать и ищут работу. «Хотят, могут, ищут, но есть те, кто не отвечает одному или даже двум из этих трех параметров. Например, инвалиды третьей группы. Некоторые из них и хотели бы работать, но реально этого не могут и выпадают из статистики», — говорит Щербаков.

Лишние люди нашей эпохи

Молодые мамы с детьми, например, и могут, и хотят, и ищут работу, но работодатель зачастую не хочет их брать. На биржу они не обращаются, потому что это удар по самолюбию. Также существует и категория граждан, которая не ищет, не хочет, хотя может работать.

Такие и подобные им категории россиян остаются вне официального учета. И таких «лишних людей» может быть порядка 1,5 - 2 млн человек.

Институт экономики роста имени Петра Столыпина оценивает потенциал сокращения занятости при продолжении карантине на 2 - 3 месяца в 4,5 млн человек, и до 14 млн человек в сценарии карантина на 6 месяцев.

На этом экспертные оценки возможного масштаба безработицы в России не заканчиваются. Еще год назад главный научный сотрудник Института макроэкономических исследований ВАВТ Минэкономразвития Алексей Кашепов в научном журнале ВНИИ труда опубликовал статью, в которой предсказал рост безработицы с 3,5 - 4 млн до 7,7 - 7,8 млн человек, тогда еще без учета пандемии, без обвала нефтяного рынка и курса рубля. Эксперт закладывал лишь данные «Росстата» и прогнозы Минэкономразвития по росту производительности труда до 2024 года и увеличению пенсионного возраста.

Похожие цифры назвал и глава Счетной палаты Алексей Кудрин: те же 8 млн безработных. Но всех превзошел портал Superjob.ru, прогнозирующий 30 млн безработных к концу «выходного месяца», то есть, с апреля по май. Прогноз был обоснован тем, что в малом бизнесе занято порядка 20 млн человек. Из них 80% рискуют потерять работу уже за вторую нерабочую неделю.

Сокращения происходит и в крупных компаниях, отмечает портал, только в этом пока никто не признается публично.

По мнению Капелюшникова, прогноз Кудрина и подобные оценки антинаучны. Как быстро закончатся деньги, запланированные на пособия и субсидии, прогнозировать пока невозможно. Для этого нужно иметь данные хотя бы за два последних месяца по тем россиянам, которые окажутся безработными из-за пандемии нового коронавируса. Но даже если безработица вырастет с 4,5% до 7% от трудоспособного населения, катастрофы не случится, бюджет выдержит нагрузку, отмечает эксперт. «Мы это уже проходили в 90 - х годах прошлого века, в кризис 2008 - 2009 годов. Тогда тоже звучали страшные прогнозы, но все, кто их давал сели в калошу», — заключает эксперт.

По его словам, российская экономика научилась адаптироваться. Как только наступают кризисные времена работодатели снижают сотрудникам зарплату и применяют режим неполной занятости. По этой причине массовых увольнений не будет, считает эксперт. При условии, что сами компании не обанкротятся.

Для малых и средних предприятий, которые выплачивают зарплату не менее одного МРОТ, правительство решило предоставить налоговые отсрочки, освобождение от штрафов. Для МСП введен мораторий на проверки, снижен размер страховых взносов с 30 до 15%. Об этом в четверг на заседании правительства сообщил премьер Михаил Мишустин.

Цель всех усилий — «поддержка занятости и доходов как работающих, так и тех, кто временно остался без работы». Всего антикризисной программой будет охвачено полмиллиона МСП, более трех млн сотрудников.