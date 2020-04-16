Рекордное падение: в ОПЕК оценили перспективы спроса на нефть

ОПЕК пересмотрела прогноз по мировому спросу на нефть: по итогам 2020 года ожидается сокращение на 7% или 6,85 млн баррелей в сутки - до 92,82 миллиона баррелей в сутки, следует из апрельского отчета организации. В своем докладе картель называет это «историческим снижением». Ранее по году прогнозировался незначительный рост - на 60 тыс баррелей в сутки.

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Ожидается, что сокращение во втором квартале этого года составит около 12 млн баррелей в сутки. Наиболее сильно оно проявится в апреле и составит 20 млн баррелей в сутки, ожидают в ОПЕК. Во втором полугодии уровень спроса будет выше, чем в первом, следует из прогнозов.

Несмотря на заключенную в прошлые выходные сделку ОПЕК+ по сокращению объемов добычи, которая должна была поддержать цены, они продолжают падение: по состоянию на 19:49 мск снижение стоимости Brent составляло 1,19% - до $27,36 долларов за баррель, WTI - на 0,65% - до $19,74 за баррель в 19:51 мск.

Беспрецедентное давление на мировой спрос, в частности, на топливо для транспорта, оказала пандемия COVID-19, которая началась в Китае и распространилась по всему миру, говорится в отчете ОПЕК. Учитывая последние события и продолжающуюся неопределенность, значительными остаются риски дальнейших корректировок в пользу понижение прогнозов, особенно во втором квартале.

Также отмечается, что поставки нефти из не входящих в ОПЕК стран в 2020 году составят 63,47 млн баррелей в сутки по сравнению с 64,97 млн баррелей в сутки в 2019 году. Наибольшее снижение придется на Россию, ее поставки сократятся на 1,3 млн баррелей в сутки - до 10,14 млн баррелей (с учетом конденсата).

Накануне более пессимистичные прогнозы по глобальному спросу на нефть опубликовало Международное энергетическое агентство (МЭА). Согласно его докладу, глобальный спрос на нефть в апреле упадет на 29 млн баррелей в сутки и достигнет самого низкого значения с 1995-го года, а во втором квартале падение составит 23,1 млн баррелей в сутки. Начала восстановления спроса аналитики МЭА ожидают в июне, но даже тогда он все еще будет на 15 млн баррелей ниже, чем год назад.

По итогам года падение спроса на нефть станет крупнейшим в истории и составит 9,3 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом, что сведет на нет накопленный рост почти за десятилетие,

прогнозирует агентство.

В условиях избыточного предложения на рынке ключевым остается вопрос нефтехранилищ. В своем вступительном слове на состоявшемся 9 апреля совещании ОПЕК+ генсек ОПЕК Мохамед Баркиндо спрогнозировал, что во втором квартале избыток нефти на мировом рынке может составить 14,7 млн баррелей в сутки.

«Состояние спроса и предложения ужасает», — говорил он, отмечая, что объем свободных хранилищ составляет около 1 млрд баррелей, и избыточное предложение в виде 1,3 млрд баррелей может привести к их заполнению уже в мае. Из доклада МЭА следует, что доступные мощности могут быть исчерпаны уже в середине года. Наращивание запасов на 12 млн баррелей в сутки в этом полугодии «угрожает переполнить нефтяную логистику — танкеры, трубопроводы и наземные хранилища — в ближайшие недели», предупреждает МЭА.

Министр энергетики РФ Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным также заявлял, что доступные мощности для хранения нефти в мире могут быть заполнены в течение ближайших четырех-пяти недель.

Как подчеркивали аналитики МЭА,

принятые ОПЕК + и G20 решения должны уберечь нефтяную отрасль от более серьезных потрясений, чем те, с которыми она уже столкнулась, однако компенсировать падение спроса в мире ими не удастся.

12 апреля страны ОПЕК+ заключили соглашение о коллективном сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки. Ожидается, что дополнительные сокращения возьмут на себя страны, не входящие в альянс - США, Канада, Норвегия и другие. Так, общее снижение добычи вне ОПЕК может достигнуть 5,2 млн баррелей в сутки во втором квартале, а в целом за 2020 год может уменьшиться на 2,3 млн баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, США, как и другие страны вне ОПЕК+ не взяли на себя жесткие обязательств по сокращению своей добычи.

Ранее в разговоре с «Газетой.Ru» главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович отмечал, что если каких-либо квот так и не будет введено, то фактически добыча стран вне альянса будет сокращаться «естественным» путем под давлением ценовой конъюнктуры и прочих экономических обстоятельств, что не позволяет дать какую-либо точную оценку конечным объемам данных сокращений.

В начале марта нефтедобытчики не смогли договориться об очередном соглашении в рамках альянса ОПЕК+ и расторгли существовавшие обязательства по сокращению добычи. Эти события «уронили» цены на нефть на 30% в первый же день после провала переговоров. Часть стран во главе с Саудовской Аравией сразу же заявили о наращивании объемов и скидках на свою продукцию, после чего СМИ заговорили о «нефтяной войне» между Эр-Риядом и Москвой. В результате, в марте нефтяные цены несколько раз устанавливали антирекорды, котировки Brent и WTI опустились до уровня 2002 года, российской Urals - 1999 года. Такой обвал цен особенно повлиял на американских добытчиков сланцевой нефти, поскольку себестоимость такой добычи выше, и установившийся в марте диапазон цен делал ее нерентабельной.

В середине месяца Дональд Трамп сделал заявление, что у США есть «серьезные рычаги влияния на ситуацию» на нефтяном рынке, и пообещал вступить в игру «в нужное время». Американские нефтяники в начале апреля даже призвали Белый дом рассмотреть вопрос о введении новых санкций в отношении российской энергетики и приостановлении военной помощи США Саудовской Аравии. Вскоре после этого страны альянса ОПЕК+ вернулись за стол переговоров. 9 апреля они определили параметры сотрудничества, с которыми согласились все принимавшие участие в переговорах страны, кроме Мексики. Стране предложили сократить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки, но она была готова только на 100 тыс. В ходе переговоров, которые продолжились на следующий день в рамках G20, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что дополнительные обязательства по сокращению в размере 250 тыс. баррелей возьмут на себя США, чтобы компенсировать менее значительное, чем требуют другие страны, снижение добычи Мексикой. Позже президент США Дональд Трамп уточнил, что Соединенные Штаты возьмут на себя сокращение на 250 тыс. баррелей в сутки за Мексику, но страна компенсирует Вашингтону расходы позже.

Из опубликованного сегодня доклада ОПЕК следует, что в марте 2020 года добыча нефти странами ОПЕК выросла по отношению к февралю на 821 тысячу баррелей в сутки - до 28,6 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, на фоне распада сделки ОПЕК+ доля стран картеля на рынке выросла на 0,6 пп - до 28,7%.

«Добыча сырой нефти увеличилась в основном в Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейте, в то время как производство сократилось, в основном, в Венесуэле, Ливии и Иране», — следует из текста доклада.